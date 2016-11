Dansk Folkeparti og Front National tatt for rot med EU-penger

Saken dreier seg om penger som partiene eller deres representanter har tatt ut som medlemmer av Europaparlamentet. Denne uken ble det klart at EUs eget organ for å etterforske svindel og rot, OLAF, avdekket at Front Nationals medlemmer har mottatt omkring 500 000 euro eller ca. 5 millioner kroner i støtte de ikke har krav på.

Hele 339 000 euro av dette skal ha gått til partileder Marine Le Pen.

Partiet skal ha ansatt fiktive rådgivere for medlemmer av gruppen i Europaparlamentet, mens disse heller har jobbet ved partiets hovedkontor. Saken ble avdekket i fjor, men det er først nå at OLAF er ferdig med etterforskningen og krever at partiets medlemmer betaler tilbake en sum tilsvarende vel 5 millioner kroner.

Kan bli rettssak

Marine Le Pens advokat, Marcel Ceccaldi, opplyser til Politico at de planlegger å gå til retten med denne saken. Hun har tidligere hevdet at dette er en politisk prosess satt i gang av parlamentets president, sosialdemokraten Martin Schulz som opplyste i parlamentet nylig at Marine Le Pens parlamentariske immunitet kan bli løftet. Marine Le Pen får støtte av hele 28 prosent av velgerne og ligger seks prosentpoeng bak Alain Juppé foran vårens presidentvalg. Det viser siste meningsmåling gjort av Elabe. Mye tyder på at disse to møtes i siste og avgjørende omgang i det franske presidentvalget i mai neste år.

Dette kommer i en tid da partileder Marine Le Pen, som også leder partiets gruppe i Europaparlamentet, sliter med økonomien. Hun mangler flere millioner euro i valgkampkassen. Sentrale medlemmer av partiet er også i Frankrike innblandet i en sak der de er siktet for å ha overpriset valgmateriell for å få ut mer statsstøtte.

Pappa også ille ute

Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen skal også ha fått utbetalt penger han ikke skulle hatt. I tillegg hevet Europaparlamentet hans immunitet i en sak der han er siktet for rasistiske uttalelser. To andre medlemmer av parlamentet, Jane Collins fra det britiske uavhengighetspartiet UKIP og Mario Borghezio fra det italienske Liga Nord fikk også sin immunitet opphevet, for å møte i retten for henholdsvis ærekrenkelser og rasisme.

Jean-Marie Le Pen er kastet ut av Front National av sin datter på grunn av hans for ekstreme uttalelser.

Danskene også i søkelyset

Marine Le Pen og Front National er ikke alene. Nylig er det avdekket at Dansk Folkeparti må betale tilbake 2,9 millioner danske kroner som det har hentet ut av støtten det får fordi det er medlem av Europaparlamentet. I tillegg er det nå under etterforskning for å ha misbrukt ytterligere 200.000 danske kroner som skulle gått til den partigruppen som Dansk Folkeparti er med i Europaparlamentet, men er i stedet brukt på partiets sommerskole/fest.

Både Dansk Folkeparti og Front National er begge blant de tøffeste kritikerne av pengebruken i EU. For Front National har ikke denne saken slått særlig ut på meningsmålingene, men det har det gjort for det danske partiet. Avisen Politiken offentliggjorde nylig en måling der Dansk Folkeparti hadde den laveste oppslutningen siden 2013, nemlig 15,9 prosent. Det betyr at siden valget har 185 000 velgere forlatt Dansk Folkeparti som er den sittende regjeringens støtteparti.

Lederen i Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl sier til Politiken at så lave målinger er konsekvensen av den negative stormen som partiet har stått i.

