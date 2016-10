Dansk avis trykker forbudt bok

Det opplyser ansvarlig redaktør, Christian Jensen, på avisens nettsider.

Byretten i København har lagt ned forbud mot å gi ut boken etter anmodning fra det danske overvåkingspolitiet PET, tilsvarende norske PST (Politiets sikkerhetstjeneste).

Dette forbudet ble i helgen også utvidet til å gjelde mediene Ekstra Bladet og Radio 24syv for deres forhåndsomtale av bokens innhold.

Men Politiken mener at avgjørelsen er direkte feil.

– Normalt har denne avisen tillit til rettsvesenets avgjørelser, men i denne saken mener vi at det er blitt gjort en feil med vidtrekkende konsekvenser, sier Jensen.

Fryktet taushetsbelagt materiale

Den omstridte boken «Syv år for PET – Jacob Scharfs tid» er skrevet av Politiken-journalist Morten Skjoldager. Den er delvis basert på intervjuer med Jakob Scharf, tidligere sjef for sikkerhetstjenesten gjennom syv år.

PET ba om et forbud på bakgrunn av bekymring for at boken kunne inneholde taushetsbelagt materiale.

Sikkerhetstjenesten ønsket å lese boken før den ble gitt ut, noe forfatteren nektet.

– Jeg er meget rystet over at det her kan skje i en demokratisk stat, sa Jakob Kvist, kreativ direktør i forlaget People's Press, til Politiken.

Ikke hemmeligheter i boken

Til Aftenposten sa Kvist lørdag at forlaget har vurdert innholdet i boken til ikke å inneholde hemmeligheter.

– Vi vet at boken likevel inneholder informasjon som PET ikke ønsker skal bli offentliggjort. Det er derfor vi ikke har latt dem forhåndsgodkjenne boken, sier Kvist.

Gir opp forsøket

Etter at Politiken bestemte seg for å trykke boken, gir PET opp forsøket på å holde materialet unna offentligheten.

– PET kan konstatere at Politiken natt til søndag har valgt å offentliggjøre hele boken. Det er dermed ikke lengre praktisk mulig å opprettholde kjennelsen, uttaler PET.

– PET har ikke hatt ønske om å forhindre utgivelsen av boken. PET har hatt som mål å sikre at boken ikke inneholdt fortrolige opplysninger som kunne skade PETs operasjoner, forholdet til samarbeidspartnere eller bringe PETs medarbeidere i fare, sier sjefen for PET, Finn Borch Andersen, i en tidligere pressemelding.