Dansk domstol stanser bok om tidligere overvåkingssjef

Nå har flere medier fått forbud fra mot å sitere utdrag fra boken, ifølge en avgjørelse fra namsmannen, skriver Jyllands-Posten.

«PET lukker munnen til sin tidligere sjef», skriver avisen Politiken. Bokens forfatter er Politiken-journalist Morten Skjoldager, som blant annet har intervjuet mannen som var sjef for PET frem til 2012, Jakob Scharf.

Skjoldager har også intervjuet mange andre kilder, blant dem nåværende og tidligere PET-folk.

Boken «Syv år for PET» skulle etter planen komme ut 17. oktober, og mange tusen av den er allerede ute hos danske bokhandlere.

PET har tidligere bedt om å få lese gjennom bokmanuskripftet, men både forfatteren og forlaget har motsatt seg dette.

Av byrettens kjennelse fremgår det at det langt på vei er forhåndsomtalen fra forlaget Art People/People’s Press som gir byretten grunnlaget for å etterkomme anmodningen fra PET om å stoppe boken:

«Ifølge People's Press' egen beskrivelse (...) bygger bogen bl.a. på Morten Skjoldagers interviews af ikke kun Jakob Scharf, men også kilder i politiet. Det er nærliggende, at de pågældende personer har videregivet fortrolige oplysninger. De har derved overtrådt straffelovens § 152 og krænket den ret, der søges beskyttet ved forbuddet ... nemlig PET's ret til at bevare fortrolige oplysninger om bl.a. tjenestens arbejdsmetoder, operationer og kilder og retten til at sikre, at sådanne fortrolige oplysninger ikke videregives uberettiget», heter det i kjennelsen.

Statens sikkerhet og rigets forsvar

Hverken dommeren i byretten eller PET har lest boken, men dommeren kom likevel til følgende konklusjon:

«På baggrund af sagens oplysninger, herunder især forlagets egen omtale af bogens indhold, finder retten, at PET har sandsynliggjort, at manuskriptet til bogen indeholder fortrolige oplysninger som det er strafbart at videregive eller udnytte .... og som det er nødvændigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige sikkerhedsmessige hensyn til offentlige interesser, statens sikkerhed og rigets forsvar».

– Jeg er meget rystet over at det her kan skje i en demokratisk stat, sier Jakob Kvist, kreativ direktør i forlaget People's Press, til Politiken.

– Min avtale med Jakob Scharf har vært at jeg kunne spørre om alt, men at han ikke nødvendigvis ville svare. Og det har skjedd i flere tilfeller, sier bokens forfatter, journalist Morten Skjoldager, til Politiken.

PET skal ha vært redde for at bokens innhold avslører hemmelige kilder.

– Det gjør den selvfølgelig ikke. Hverken Jakob Scharf eller jeg har noen interesse i å ødelegge noe for PETs arbeid. Det er også ting jeg vet som ikke er med i boken, nettopp av den årsaken, sier Skjoldager.