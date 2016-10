Danske kronprins Frederik skadet seg på trampoline - må gå med halskrave i tre måneder

Kronprinsen pådro seg et brudd da han torsdag ettermiddag hoppet trampoline ved et privat arrangement i en gymsal, melder hoffet i en kunngjøring.

Trolig frisk etter 12 uker

Ifølge meldingen må kronprins Frederik gå med halskrave i 12 uker etter en «fraktur i halsrygsøjlen» - muligens en brist i en nakkevirvel. Etter 12 uker antas han å være helt frisk igjen.

Ikke på OL-mottagelse

Fredag måtte han melde avbud til en mottagelse for danske delagere i OL og Paralympics.

– Jeg er naturligvis lei for at jeg ikke kan delta ved mottagelsen i dag. Jeg hadde gledet meg til å feire de danske idrettsfilks store, historiske prestasjon i Rio, sier kronprinsen i en uttalelse.

Det er ikke ventet at skaden går ut over Fredriks plikter for øvrig.