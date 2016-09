De "avskyelige" nakenbildene utløste slåsskamp i Moskva. Så ble de erklært farlige for Russland.

Søndag troppet en stor gruppe unge menn og kvinner i uniformer opp foran et fotogalleri i Moskva og sperret dørene.

De uniformerte tilhørte den Putinstøttede organisasjonen «Russiske offiserer», som består av tidligere og nåværende militære.

Offiserene hadde bestemt at fotoutstillingen «Uten skam» til den kjente tyskamerikanske fotografen Jock Sturges måtte stoppes.

Illustrerte Knausgård, forarget Kremls hundegutter

Sturges har fotografert nudistfamilier i USA, Frankrike, Nederland og Irland i 25 år.

I 2008 mente Redd Barna i Norge til Dagbladet at de samme bildene «trigger vold mot barn». På 90-tallet ble han satt under etterforskning av FBI, men en storjury stoppet saken.

Sturges har vært flere ganger i Norge, senest i fjor. Et av hans bilder ble også brukt som coveret til Karl Ove Knausgårds debutroman Ute av verden i 1998.

Fitnessblogger startet opptøyer

I to og en halv uke besøkte 7000 moskovitter fotoutstillingen i sentrum av Moskva like ved Kreml, uten at noen hisset seg opp.

Ingen hisset seg opp før den superpopulære fitness-bloggeren Leno Miro hudflettet politiet for å tillate utstilling av bilder «som gir stor fornøyelse for pedofile».

– Kulturlivet i Moskva støtter barnepornografi, raste Miro. Samtidig publiserte hun bildene til sine 50.000 følgere på Facebook og Vkontakte.

Hun fikk 40.000 «likes» – og utløste et voldsomt raseri på sosiale medier.

Putins nye barneombud

Putins nyoppnevnte barneombud, den meget konservative, ortodokse psykologen Anna Kuznetsova (34), var raskt på banen. Hun er preste-gift seksbarnsmor, og dermed en slags idealkvinne i dagens Russland.

I et intervju i 2009 hevdet hun at kvinner skader sitt fremtidige foster hvis hun tidligere i livet har hatt flere seksualpartnere.

– Forferdelig at slikt skjer i vår hovedstad, sa Kutnetszova, og krevde at politiet grep inn.

– Pedofil propaganda, mente senator Elena Mizulina, og ba politiet gripe inn.

Putins nye barneombud

Allerede etter noen timer var de uniformerte aktivistene fra «Russiske offiser» på plass sammen med fjernsynskameraene og sperret inngangen, mens deres sjef gikk inn.

– Jeg er ingen ekspert på kunst, men jeg er flink til å bekjempe kriminalitet. 15 prosent av disse bildene er pedofili, konkluderte deres leder Anton Tsvetkov, ifølge avisen Kommersant.

Samtidig brøt det ut slåsskamp i lokalet da en rasende mann kastet urin på fotografiene.

Arrangørene valgte å stenge utstillingen umiddelbart.

– Vi måtte stenge på grunn av trusler fra mennesker som lider av vrangforestillinger, sa kuratoren Natalia Litvinskaja ved Lumierebrødrenes senter for fotografi i Moskva til russiske medier.

De gjør lynkarrière i Putins maktapparat. «Jernprinsessen» og «Livvakten» er blant Putins favoritter.

Sosiale medier som sensurapparat

Saken illustrerer hvordan sensur foregår i Putins voksende sensurapparat.

I motsetning til kineserne, som har titusener av ansatte i sitt sensurapparat, begynner ofte sensuren i Russland først når ulike grupper med støtte fra Kreml reagerer i sosiale medier.

I vår sørget ortodokse nettaktivister for at en mann ble sendt på psykiatrisk sykehus og risikerer fengsel for å ha skrevet «Gud er død» i en diskusjonsgruppe.

Så skjedde noe veldig overraskende

Tirsdag kveld tok historien en svært uventet vending.

Først avlyste barneombudet en pressekonferanse om saken.

Deretter erklærte «Russiske offiserer» at de «hadde skiftet mening».

– Bildene er helt lovlige. Jeg ble ført bak lyset bak fitnessbloggeren, sa offiserslederen Tsvetkov, og krevde at politiet etterforsket fitness-bloggeren i stedet.

I kulturmiljøet i Moskva er raseriet nå vendt mot utstillerne, som ikke våget å holde åpent da de ortodokse og de uniformerte kom løpende.

Kulturkamp i «nye» Russland

Bråket rundt fotoutstillingen i Moskva er bare ett av mange eksempler på hvordan Russlands ellers så rike kulturliv rammes av et stadig mer autoritært samfunnssystem.

Historiefag og lærerbøker er endret for å fremelske Putins politikk.

Artisten Pjotr Pavlenskij ble dømt til bøter etter hans opptredenen «Trusselen», hvor han satt fyr på hoveddøren til FSB og filmet seg selv.

I fjor ble direktøren for operaen og balletten i Novosibirsk sparket etter at ortodokse reagerte på at et bilde av Jesus ble brukt i operaen Tannhäuser. I tillegg har en rekke utstillinger og konserter vært nødt til å avlyse etter trusler og voldsomme angrep.

