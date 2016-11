Anne Gjertsen

– Jeg håper det beste, og ber om at det blir slik. Men jeg frykter og forbereder meg på det verste, sier han.

Vi møtes på en kafé i Eureka, helt nord i Montana. Jason har kjørt ned fra hytten han bor i, med kona og to barn. Skal man gli ubemerket inn på kafeen er kamuflasjedress og baseballcaps passende antrekk. Sykkelbukser og hjelm skiller seg ut.

I dette området er det veldig mange som Jason. De ser på den føderale regjeringen som en maktsyk og grunnlovsstridig fiende.

I utgangspunktet er det ikke lett å komme i kontakt med disse selverklærte opprørerne. De bor som regel langt til skogs, og de har nok av plakater med «adgang forbudt» og «pass deg for hunden».

For å treffe Jason har jeg syklet en dag ekstra nordover. Han forsto at det var vanskelig å lage avtale lang tid i forveien.

– Mange grupper stempler oss som rasistiske og høyreekstreme. Det er godt du spør oss direkte. Vi er frihetselskende mennesker som vil beskytte grunnloven vår, sier han.

Fakta: "Flyktninger" i eget land Nordvestlige amerikanske stater som Montana, Idaho, Wyoming, Oregon og østlige Washington opplever en økende tilflytting av amerikanere som vil løsrive seg fra de sentrale myndighetene. For mange er boken «American Redoubt» av James W. Rawles en inspirasjon. Han mener at disse områdene kan være en trygg havn for frihetselskende amerikanere. Han sammenlikner det med puritanernes flukt fra Europa på 1700-tallet. Mange av «flyktningene» legger sterk vekt på selvberging. De frykter at USA vil bryte sammen. Derfor satser de på alternativ energi, jakt og jordbruk. De fleste er svært konservative politisk, de mener at den føderale regjeringen tilraner seg makt. The Economist skrev nylig om «flukten til landsbygda»

Oath Keepers

Jeff Roberson / TT / NTB Scanpix

Under opptøyene i Ferguson, Missouri, i 2014 dukket det opp tungt bevæpnede menn. De tok oppstilling på gatehjørner og hustak. Noe av det samme skjedde da føderale myndigheter arresterte «Bundy-gjengen» som nektet å betale leie for beitemarkene de slipper dyrene sine ut på.

Protestantene i Ferguson følte seg truet. Politiet fryktet at «borgervernet» gjorde jobben vanskeligere. Men mange butikk- og huseiere følte takknemlighet for at eiendommene deres ble beskyttet.

Mennene var fra Oath Keepers, en organisasjon for militære, politi og ansatte i nødetatene. Tatenhove kan ikke si nøyaktig hvor mange medlemmer det er, men at det ligger rundt 40.000.

Navnet forklares med at medlemmene har sverget troskap til grunnloven.

Jason er gruppens offisielle talsmann. Han er kamuflasjekledd og kraftig tatovert. Når han snakker er det med tørr humor og illustrerende bilder. Han kan mye om amerikansk historie, men ikke den versjonen «seiersherrene» har skrevet.

Fakta: Oath Keepers Organisasjon for militære, politi og «ansatte i nødetatene». Eden de skal ivareta er den miltære sverger om å «defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic». De hevder at eden er til grunnloven, ikke politikere, derfor vil de nekte å adlyde ordre de oppfatter som grunnlovsstridige. Organisasjonen ble grunnlagt i 2009 av Elmer Rhodes, advokat og tidligere soldat. Respekterte «antirasistiske» organisasjoner som Anti Defamation League og Southern Poverty Law Center beskriver dem som høyreekstreme og militante. Organisasjonen hevder å ha mellom 30.000 og 40.000 medlemmer, men det er omstridt.

Opprøret lever videre

TT / NTB Scanpix

– Dette er en familietradisjon. Patrick Henry er en av forfedrene mine, sier han.

Henry regnes som en av USAs «founding fathers». Han var også en tidlig kritiker av grunnloven, som han mente ga den sentrale regjeringen for mye makt og truet individenes frihet.

– Nå er det han advarte mot, i ferd med å skje, sier Jason.

Han minner om Thomas Jeffersons uttalelse om at frihetens tre til tider må vannes med blod fra opprørere og tyranner.

Mange av opprørerne samler seg i USAs nordvest, Montana, Idaho og Oregon. Noen av dem forbereder seg på krig. De vil være uavhengig av strøm, offentlige vannledninger og annet som hører sivilisasjonen til.

Oath Keepers holder kurs i hvordan de kan forsvare seg dersom det blir krig mot myndighetene. Jason viser meg en video av hvordan han øvde trinnvis fremrykning forrige uke. Det ser militært ut.

Våpenlover kan gi borgerkrig

I Missouri møtte jeg en Oath Keeper, en pensjonert soldat på sykkeltur østover. Han sa at «det blir borgerkrig dersom Hillary velges og vil ta fra oss våpnene våre».

Han virket klar til å delta.

Det gjør Jason også, men han sier det er motvillig.

– Husk at det er et hull i høyesterett. Dersom Hillary får fylle det kan alt skje, sier han.

Ifølge Jason er det en nær sammenheng mellom det første og andre grunnlovstillegget.

– Ytringsfriheten, som ligger i det første, er avhengig av at den kan forsvares med våpen, som ligger i det andre.

Voldsmonopol er for europeere

Jeg spør ham om det ikke er vanlig i siviliserte demokratier at myndighetene har monopol på voldsbruk. Han rister på hodet.

– Vi er ikke et typisk europeisk land, vi er opprørere, mener Oath Keeperen.

– Vi har en over 200 år gammel tradisjon for opprør, og at folket tar ansvar. Det har tjent oss vel, vi har hatt fremgang og velstandsvekst gjennom alle de årene. Men nå er det i ferd med å dø ut, sier han.

Slik han ser det er «opprørerne» som slår seg ned i de store skogene direkte arvtagere etter de som ledet kampen mot britene.

– Nå fremstår vi kanskje som overmedisinerte og feite, men vi har det fortsatt i oss, smiler opprøreren.

Heller Trump enn Clinton

Jason sier at han sannsynligvis kommer til å stemme republikansk i november. Men det er uten særlig entusiasme. For en Oath Keeper er det vanskelig å støtte en kandidat som oppfordrer til krigsforbrytelser.

– Trump kan bli en høyreekstrem fascistisk diktator, sier han.

Men det er tross alt bedre enn Hillary Clinton, som han frykter at kan vise seg å være en farlig kommunist.