De bryr seg ikke om Trumps sleivete prat. De bryr seg om hva han vil gjøre.

Selv om Trump ikke har hatt det samme massive bakkemannskapet rundt om i USA som rivalen, har han ikke vært uten bakkeorganisasjon. Folk har delt ut hageskilt, ringt velgere, banket på dører og drevet kampanje.

Men i stedet for å kalle seg mannskap, bruker de begrepet folkebevegelse:

Kjetil Hanssen

– Det ligger en hel folkebevegelse bak denne seieren. Folk som aldri før brydde seg, våknet i år og ville stemme, sier Julie Roush.

Roush er en av dem som virkelig har stått på. Hun bor i Lafayette i Indiana. Delstaten var natt til onsdag den første som erklærte seier for Trump. I fylket Tippecanoe har Roush vært en drivkraft for å sikre Trump tittelen USAs 45. president.

Jetmotorer og Subaruer

Aftenposten møter henne og ektemannen Mike i sentrum av denne småbyen i Midtvesten. Her går økonomien forholdsvis bra. Flere produksjonsbedrifter har lagt nye anlegg hit de siste årene. Her lages jetmotorer og det skrus sammen Subaruer. Men misnøyen med den litt tunge motbakken i amerikansk økonomi, har også her vært merkbar.

– Forbannet på regjeringen

Roush-paret er stolte over å ha kjempet for USAs neste president og sier de deler synet til den folkebevegelsen han har skapt.

– Folk er forbannet på regjeringen. I halvannet tiår har ikke folk vært interessert. Det forandrer seg. Folk vil stemme. Folk vil involvere seg. Folk var villige til å vente i lange køer for å avlegge stemme, sier hun.

Roush er dessuten en sterk tilhenger av å la folk beholde mer av inntektene sine selv og en sterk motstander av slepphendte sosialytelser.

– Vil gjerne være godhjertet

Hadde Trump tapt i år, ville den nye politiske bevegelsen falt sammen i apati og sinne, tror hun. Men nå bør han levere om han skal holde velgergruppen fornøyd. Selv håper hun Trump prioriterer sitt løfte om å bygge en mur mot Mexico.

– Han vil i hvert fall prøve, smiler hun, men virker ikke helt overbevist om at det lar seg gjøre.

Roush synes heller ikke det er noen god plan å ta imot tusenvis av syriske flyktninger uten en grundig bakgrunnssjekk.

– Vi vil gjerne vært godhjertede, men bør også være varsomme, sier hun og henviser til terrorangrep og problemer i europeiske land.

– Klarer ikke stå stille

Under vår samtale renner det stadig inn nye resultater, tall som er positive for Trump. Stemningen stiger i takt med opptalte stemmer. Folk ser at seieren er innen rekkevidde.

– Jeg klarer ikke stå stille. Kan de ikke bare si at han har vunnet. Kanskje jeg må gå og sette meg i bilen, sier Mike Roush – og gjør det en stund.

Kjetil Hanssen

– Det er nesten vanskelig å ta det inn. Donald Trump! Donald Trump blir president i USA, sier en velger på valgvaken i Lafayette. Han er 30 år og stemte for første gang i år.

Slik er han et eksempel på den nye bevegelsen Roush snakker om.

– Noen ganger er han en tulling

Julie Roush tror den bitre og krasse tonen fra valgkampen etter hvert vil bli borte.

– Hva med Trumps krasse utsagn om for eksempel kvinner?

– Noen ganger er han en tulling. Men det får så være, sier Mike Roush.

– Det viktigste er ikke hva han sier, men hva han har tenkt å gjøre, sier Julie Roush.

– Har et hjerte av gull

Selv var hun i utgangspunktet skeptisk til Trump. Det var mannen som likte ham.

– Han sa fæle ting. Mannen min kan imidlertid også være ganske krass, men han har et hjerte av gull. Slik ble jeg etterhvert overbevist om at det har også Trump, sier Julie Roush.

Kjetil Hanssen

Tror på forsoning

Ordføreren i nabobyen, John Dennis, tror ikke valgkampen nødvendigvis har skapt varige sår i forholdet mellom folk. Selv stemte republikaneren på Hillary Clinton, røper han overfor Aftenposten på en valgvake på Purdue-universitetet.

– Mennesker er mennesker, og det kan bli svært utfordrende å legge bort all denne kritikken. Dette kan bli en utfordrende tid med polarisering. Men folk må uansett stå opp om morgenen. De må gå på jobb. De må gjennomgå sine vanlige rutiner og passe på at ungene kommer seg på skolen. Presidenten er selvsagt vår representant, men hvor langt ned i folks dagligliv spiller det egentlig noen rolle? spør han.