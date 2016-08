Siden desember har Spania avholdt to parlamentsvalg, men fortsatt har ikke politikerne klart å stable en regjering på bena.

Det hele kan ende med enda et valg i desember.

Landet administeres nå av et forretningsministerium ledet av de konservatives leder Mariano Rajoy. Mannen som har sittet som statsminister siden 2011, har ingen makt til hverken å foreslå lover eller ta fatt på andre politiske satsninger.

Den politiske usikkerheten som preger Spania, har likevel ikke klart å knekke økonomien.

«Det er lite som tyder på at den fastlåste politiske situasjonen har en signifikant effekt», sier Miguel Cardoso, sjeføkonom med ansvar for Spania i banken BBVA til EurActiv.

Spania er nå det landet i eurosonen som har raskest økonomisk vekst. Heller ikke Storbritannia eller USA kan matche ekspansjonen i bruttonasjonalproduktet på 3,2 prosent det siste året.

– Reformer av arbeidsmarkedet og kutt i lønningene, kombinert med kraftig medvind fra en svak euro, lav oljepris og stor turisttilstrømning, er de viktigste grunnene til at det går så bra nå, sier Manuel Arias Maldonado, professor i politikk ved universitetet i Malaga, til Aftenposten.

Snart tilbake til start

Spania var blant landene som ble aller hardest rammet av eurokrisen. Ledigheten er fortsatt på 20,0 prosent, men har falt betydelig fra toppen på nesten 27 prosent.

Økonomien er også i ferd med å hente inn det tapte. Neste år vil den trolig komme tilbake til nivået fra før finanskrisen.

– Hadde den økonomiske situasjonen vært mer dramatisk, ville også politikerne opplevd et større press fra folket på å finne en løsning. Nå går folk videre med livet sitt, de strømmer ikke ut i gatene slik vi så noen år tilbake. Men det er en fare for at folk gir opp politikken helt, sier Maldonado.

Professoren peker på at Spania nærmest går på «autopilot» på det budsjettet som ble vedtatt i fjor høst. Han forventer imidlertid at problemene med ikke å ha noen regjering, vil bli tydeligere ettersom tiden går.

– Det er grenser for hvor lenge vi kan gå uten regjering. Vi trenger et budsjett neste år og står overfor viktige utenrikspolitiske spørsmål om EUs fremtid. Samtidig rammes de som jobber innenfor bygg- og annleggsbranjen, fordi det ikke settes i gang nye offentlige prosjekter, sier han.

Nytt blod i spansk politikk

Det er fremveksten av to nye partier - sentrumspartiet Ciudadanos og ytre venstrepartiet Podemos - som har skapt den politiske fastlåste situasjonen i Spania. Tidligere hadde landet et topartisystem der sosialistene og det konservative Partido Popular (PP) dominerte politikken og byttet på å ha flertall og makt, men det falt ved valget i desember da landet endte opp med fire store partier.

Forhandlingene gjennom vinteren og våren førte ikke frem, og det ble derfor avholdt nyvalg i juni. Her klarte det konservative PP å øke oppslutningen noe, men ikke nok til at de sikret seg flertall alene eller sammen med Ciudadanos.

Dermed har den fastlåste situasjonen fortsatt. Rajoy og PP har fått med seg Cuidadanos, men trenger også støtte fra andre partier for å sikre seg flertall, noe han ikke har lykkes med til nå.

Det er dermed ventet at han vil tape avstemningene i det spanske parlamentet denne uken.

– Sosialistene sitter med nøkkelen her, men så lenge de ikke blir straffet av velgerne på meningsmålingene, vil de ikke bidra til at Rajoy igjen får makt. De frykter at de blir totalt utslettet av Podemos hvis de må støtte en konservativ regjering, sier Maldonado.

Han peker på at PP og Ciudadanos kan prøve å få med seg noen småpartier fra spanske regioner, men at også dette er vanskelig ettersom disse partiene krever betydelig overføring av makt eller løsrivelse.

– Akkurat nå virker det mest sannsynlig at det går mot enda et valg i desember dersom det ikke skjer noe radikalt med partienes oppslutning eller med økonomien.

