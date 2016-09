De har lovet Norge å kun angripe IS. Nå sier opprørerne at Assad er mål nummer 2.

Norge skal sende et styrkebidrag på rundt 60 spesialsoldater til Jordan for å trene opp syriske opprørere.

Forsvaret har tidligere sagt til Aftenposten at dersom opprørerne begynner å angripe Syrias president Bashar Al-Assad vil oppdraget bli avlyst.

Vil gå etter Assad

Betingelsen fra koalisjonen klar: Ikke angrip Assad. Det er IS som skal bekjempes. Men Aftenposten har vært i kontakt med gruppens talsperson Mozahem Al-Saloum (23).

Han forklarer at alle krigerne er syriske opprørere som tidligere kjempet mot Assad. Så kom IS og situasjonen endret seg. Når IS er borte vil de imidlertid gå tilbake til den kampen de startet.

New Syrian Army

– Selvfølgelig, når vi er frigjort fra IS, vil vi ikke la Assad fortsette å bombe og drepe sivile, forteller Al-Saloum.

Han legger til at det ikke er fordi de vil, men fordi situasjonen krever det.

De syriske opprørere har allerede skapt hodebry for koalisjonen som trener dem: De tapte ikke bare slaget mot IS. De la igjen mengder med dokumentasjon som terroristene nå bruker i sin propaganda.

Forsvarsministeren

Da Aftenposten kontakter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og spør på e-post «Hva tenker du om at Assad er neste post på blokka?», får vi dette til svar:

«De norske styrkene skal bidra til OIR (Operation Inherent Resolve journ. anm.) sitt program for trening, rådgivning og støtte til lokale sunniarabiske gruppers kamp for å frigi områder som i dag kontrolleres av ISIL i Syria.

En forutsetning for støtten fra koalisjonen er at innsatsen rettes mot ISIL.

Den internasjonale koalisjonen mot ISIL består av mer enn 67 land og organisasjoner, og bekjemper terrororganisasjonen med et bredt sett av virkemidler. ISIL er under press og taper terreng og tilførselen av fremmedkrigere er redusert. Det er avgjørende at vi utnytter dette momentumet.»

Slutter seg til USA og Storbritannia

The New Syrian Army ble til i november 2015. Gruppen består av avhoppere fra Assads hær som siden har blitt trent av amerikanske og britiske spesialsoldater. Det er dette treningsopplegget i regi av Pentagon at Norge skal delta i.

– Vi får amerikansk og britisk spesialsoldat-trening, forteller Mozahem Al-Saloum, til Aftenposten.

Han sier at de bygger en profesjonell hær hvor britene hovedsakelig driver med trening, mens amerikanerne hjelper til med alt. Han trekker frem den amerikanske luftstøtten som et veldig viktig element.

– Du vet, de har de sterkeste og beste hærene i verden, fortsetter han.

Siden juni har gruppen økt tilstedeværelsen på Twitter. Bildene under, er en av flere oppdateringer de har lagt ut:

– Hva håper du at nordmennene kan bidra med?

– Min mening er at de er gode på militærtrening. Også kan de hjelpe til i en del i sivile saker både før og etter frigjøringen, svarer Al-Saloum og sikter til frigjørelsen fra IS.

New Syrian Army er ikke den eneste gruppen som har tatt del i treningsprogrammet til Pentagon: Slik gikk det med den andre gruppen.

Angripes på basen

I starten av mars drev The New Syrian Army IS ut av det syriske området At-Tanf og opprettet base der.

Området ligger øst i Syria på grensen mot Irak og gruppen fikk på den måten avskåret en av IS’ transportårer mellom Syra og Irak. Riktignok med amerikansk luftstøtte, understreker Al-Saloum.

Basen er imidlertid ingen trygg havn. Den ligger plassert i det Al-Saloum beskriver som midt i en stor og åpen ørke, og blir stadig vekk angrepet av IS.

The New Syrian Army (NSyA)

– De (IS red journ.) angrep At Tanf forrige uke. De angriper i små grupper og med veibomber sier Al-Saloum.

I starten av juni avslørte The Times at britiske spesialstyrker deltar sammen med gruppen langs frontlinjen i Syria. Ifølge avisen hjelper de britiske spesialsoldatene opprørerne med å håndtere angrepene fra IS.

Da et pansret IS-kjøretøy fullpakket med eksplosiver kjørte inn i basen og drepte 11 og skadet 17 medlemmer av NSyA i mai - deltok britene også med gjennoppbyggingen av basen, ifølge avisen.

