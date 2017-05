De har slåss mot kriser, nasjonalister og Brexit. Nå gir Macron EU-tilhengerne nytt håp.

Søndag marsjerte Frankrikes påtroppende president Emmanuel Macron over storslagne Esplanade du Louvre til tonene av Beethovens «Ode til gleden» – «nasjonalsangen» til EU.

Gjennom hele valgkampen holdt Macron uforbeholdent fast på sitt europaoptimistiske budskap. Nå blir han hyllet som en redningsmann for kontinentet.

Presidenten for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker ble så begeistret at han ringte for å gratulere, selv om han egentlig skal forholde seg nøytral. Angela Merkel kalte det «en seier for et sterkt Europa». Wolfgang Munchau i Financial Times skrev at det var «den beste dagen i Europa siden 2009».

– Det er veldig bra for Europa at noen tør å stå opp for den europeiske ideen. Jeg håper det kan bety at vi er ved et vendepunkt. Det er blitt populært å omtale EU og EØS-avtalen i negative vendinger, sier Kristin Clemet som er leder den liberalkonservative tankesmien Civita.

– Det har gått sent opp for mange at det har blåst en høyrepopulistisk vind i Europa. Nå kan det se ut som det har kommet en motreaksjon, og en bevissthet rundt at man ikke kan ta de liberale verdiene EU er bygget på for gitt.

Alf Ole Ask

Ut av skapet

– Valget av Macron er et tidsskille. Han kom inn foran Louvre til tonene av Europahymnen. Han er en europeer, sier Stéphane Lepeu.

Sammen med foreldrene Denis og Laurance Lepeu har han tatt med seg ulike nasjonalflagg med de 12 EU-stjernene til Triumfbuen, der Macron og den avtroppende presidenten François Hollande hedrer de falne på frigjøringsdagen 8. mai.

– Dette er det største som har skjedd siden euroen ble innført, sier Denis Lepeu.

Macrons seier har fått flere EU-entusiaster ut av skapet. Det er en rekke EU-flagg å se rundt Triumfbuen. Flaggene som familien Lepeu hadde med var deres egen idé – på den måten skal europeiske nasjoner vise samhold, bundet sammen av stjernene.

– Vi var selvsagt engstelige for reaksjonene, men de har bare vært hyggelige, sier Laurance, som er halvt spansk og derfor bærer det spanske flagget pyntet med 12 stjerner.

Hun forteller at det lenge har vært slik at folk som støtter tanken om økt europeisk integrering ikke vil vise det offentlig.

– De er redd for vold, frykter Nasjonal Front, men vi er modige, smiler hun i dét solen titter frem den grå maiformiddagen.

Stephane De Sakutin/ Reuters

En sentrumsekstremist

Optimismen rundt Macron omfatter imidlertid langt fra alle. Thomas Guénolé, som er professor og profilert politisk kommentator i Frankrike, sier til Aftenposten at Macron sannsynligvis vil gjøre situasjonen for Europa verre.

– Mye avhenger av om Macron vil klare å gjennomføre det han har satt seg fore, eller om han blir en fiasko. Jeg er pessimist og tror mest på det siste, sier Guénolé, som er tilknyttet Sciences Po-universitetet.

Han mener opprørsvelgerne ikke vil få det bedre med de politiske løsningene Macron skisserer, og kaller ham «en sentrumsekstremist».

– Arbeidsledighet vil bli byttet ut med svært lavtlønte jobber. Sinnet og frustrasjonen vil fortsette å vokse, i takt med økende radikalisering. Det som holder Le Pen og nasjonalistene tilbake er den sterke antirasismen hos en stor del av befolkningen. Men det er ikke nok i lengden, mener Guénolé.

Det skal mer til enn Beethoven og stjernespekkede flagg til for å snu den lange, tunge perioden Europa har vært gjennom. Etter en svært kort opptur, sank børsene og euroen mandag. Macron skal nå igang med to store reformprosjekter, først i Frankrike, så i EU. Begge er notorisk vanskelige å endre.

Macron ønsker blant annet å gi EU en felles budsjett- og finansminister. Dette er noe tyskerne har vært skeptiske til. Han kommer også inn i en periode der EU skal gjennom svært vanskelige Brexit-forhandlinger.

Blåmandag for Macron. Dette gir den nye presidenten hodepine.

Buhran Ozbilici / AP / NTB scanpix

Vil vi se en Macron-effekt?

Mange europeiske politikere har vært redde for å være for EU-vennlige, tror Haakon Riekeles, som er samfunnsøkonom i Civita.

– Man har gjort det man kan for å være nasjonalt orienterte, fordi man ikke trodde man hadde en majoritet av folket med seg. Men dette valget viser jo at det er mange som støtter opp om EU-prosjektet, sier Riekeles, og påpeker at Macron brukte Marine Le Pens euromotstand effektivt mot henne i valgkampen.

Mange spør seg nå om vi vil se en Macron-effekt – et motstykke til den populistiske bølgen som begynte med Brexit og Trumps seier i USA. Riekeles mener seieren kan få en effekt i andre europeiske land.

– Det er et solid flertall for europeisk samarbeid og integrasjon. Det er et vektig argument som helt klart påvirker politikere i andre land, sier han.

– Det er første gang på lenge at Frankrike får en liberal president. Det kan se ut som hele partisystemet er i endring. Den tradisjonelle politiske aksen blir mindre viktig i land etter land, sier Riekeles.

Meningsmålinger viser også at lysten blant franskmenn flest til å forlate EU er langt mindre enn hos britene. Kun 29 prosent sier de ville stemt for å forlate EU i en folkeavstemning, ifølge YouGovs marsmåling.

Demonstrerer for EU

Familien Lepeu har vært EU-tilhengere lenge. De er med i gruppen «Pulse of Europa» som ble startet av jurister og tidligere Erasmus-studenter i Tyskland. Der demonstrerer noen tusen ukentlig for et sterkere og mer integrert EU.

I Paris har de aldri blitt flere enn noen hundre, men det tror de endrer seg nå. Denis og Laurance er pensjonister. Denis hadde en direktørjobb i forlag og Laurance har vært lærer. Stéphane er salgsdirektør i et stort farmasøytisk selskap.

– Dere er en del av eliten, men det er fortsatt mange i Frankrike som er skeptiske til EU, sliter med ledighet og sosiale problemer?

– Det er sant, men jeg tror at Macrons politikk også vil hjelpe dem. Han er for økt integrering i Europa. Vi trenger det om vi skal demme opp for konkurransen fra Kina og USA, sier han.

Marine Le Pen tapte så det sang blant unge, gamle, rike og fattige. Bare én gruppe ville ha henne som president.

Det har vært viktig at de liberale elitene er blitt oppmerksomme på problemene som oppstår som resultat av økonomisk omstilling, mener Kristin Clemet.

– Samtidig må vi ikke glemme alle godene dette samfunnet gir oss i form av velstandsvekst, sier Civita-lederen.

– Europa er et freds- og demokratiprosjekt. Risikoen ved å undergrave det er stor.