De nye alliansene i Syria: Nå bomber russerne for å hjelpe tyrkerne

Samtidig som det kom ikke helt uventede meldinger om at den varslede våpenhvilen i Syria ikke holder helt i de første timene, så ser man de første signalene om den nye tiden i Syria.

Nå meldes det nemlig at tyrkerne får bombehjelp fra Russland.

Mens Russland tidligere har bombet mål i Syria som har vært til fordel for det syriske regimet, så meldes det natt til fredag at russerne har sluppet bomber der en tyrkiskstøttet opprørsgruppe kjemper mot Den islamske staten (IS).

Dette er ikke minst oppsiktsvekkende siden tyrkerne lenge har støttet opprørere som bekjemper russiskstøttede Bashar al-Assad.

IS bombes av både russerne og tyrkerne

Den tyrkiske hæren opplyser at russiske fly har gjennomført tre angrep på IS i området ved al-Bab og sør for byen. 12 jihadister skal angivelig ha blitt drept.

Al-Bab er en by som en tyrkiskstøttet milits har forsøkt å erobre fra IS i flere uker. Tyrkerne vil erobre byen først og fremst for å hindre at kurdiske opprørere skal få kontroll over den. Byen ligger nemlig strategisk til nordøst for Aleppo og bare fire mil fra den syriske grensen til Tyrkia.

Den tyrkiske hæren opplyste også at en tyrkisk soldat ble drept i Syria og at fem ble skadet i forbindelse med et angrep fra IS sør for al Azrak.

Også tyrkiske krigsfly gjennomførte angrep i al-Bab og Daglabash. 17 IS-mål ble agnrepet og 26 krigere ble drept, ifølge tyrkerne.

Det har også vært kamper mellom syriske regjeringsstyrker og opprørsgrupper, opplyser SOHR til Reuters. Eksilgruppen sier at opprørere brøt avtalen da de overtok en posisjon i provinsen Hama. Mohammed Rasheed, en talsmann for opprørsgruppen Jaish al-Nasr, sier at det var regjeringsstyrker som først brøt avtalen ved å skyte mot områder i landsbyene Atshan og Skrik i provinsen Idlib.

Tidligere på dagen opplyste Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu at væpnede grupper som ikke overholder våpenhvileavtalen vil bli betraktet som terrorister. Ifølge russerne vil en overtredelse sidestille dem med ekstremistgruppene IS og Jabhat Fatah al-Sham, som ikke er omfattet av våpenhvilen.

– Sjansen må ikke gå til spille

Avtalen trådte i kraft ved midnatt natt til fredag og er blitt beskrevet som et mulig gjennombrudd i arbeidet for en varig fredsløsning. Russland og Tyrkia skal fungere som garantister for avtalen mellom opprørsgruppene og det syriske regimet.

– Denne sjansen må ikke gå til spille. Det er en historisk mulighet, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan da avtalen ble kjent.

Det syriske utenriksdepartementet har kalt avtalen en «reell mulighet» og deres amerikanske motparter sier det er en «positiv utvikling», til tross for at de ikke har vært med på å utarbeide avtalen.

Trekkes tilbake

Våpenhvilen ble kunngjort en uke etter at regjeringsstyrkene med russisk flystøtte gjenerobret Aleppo.

Den kommer til å omfatte flere enn 62.000 opprørere, ifølge det russiske utenriksdepartementet. Ifølge Putin skal noen av de russiske styrkene i Syria trekkes tilbake som følge av våpenhvilen.

– Målet med å stoppe krigføringen er å skape rom for politisk løsning på krisen i Syria, sier en syrisk offiser til statlig TV. (©NTB)