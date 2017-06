De skal berge Theresa Mays politiske liv. Hvem i all verden er DUP?

Lederen for det nordirske unionistpartiet, DUP, Arlene Foster, sa på en pressekonferanse fredag at de vil starte samtaler med De konservative for å sikre at Theresa May fortsetter som statsminister. Målet med samtalene mener hun er «å undersøke hvordan det kan være mulig å bringe stabilitet til vår nasjon i denne høyst utfordrende tiden», skriver BBC. Men spørsmålene er mange og ubesvarte.

Også hvem egentlig DUP er?

Theresa Mays mulige nye allierte bak regjeringen ligger lenger ut til høyre på den politiske skalaen enn Det konservative partiet. DUP sier nei til homoekteskap, nei til klimaavtalen fra Paris, nei til selvbestemt abort og ikke minst sier de nei til Jeremy Corbyn. Noe som kan komme til god hjelp for den sittende statsminister.

Nettsiden knelte

Etter å ha gjort et godt valg der DUP fikk en fremgang på to plasser til i alt ti i Underhuset i London, sitter de nå i en ønskeposisjon. Fredag morgen kræsjet partiets webside på grunn av interessen.

DUP vil kunne ha de avgjørende stemmene i den britiske unionen med England, Skottland, Nord-Irland og Wales, en union partiet setter høyest av alle. Partiet er sosialkonservativt og pro-Brexit.

DUP ble stiftet under den blodige nordirske borgerkrig av den ytterliggående protestanten Ian Paisley i 1971. Partiet har siden vært en garantist for fortsatt nordirsk tilhørighet til Storbritannia og samtidig en betingelsesløs motstander av en forening med Irland.

DAVE CAULKIN / AP / NTB scanpix

Det nordirske unionistpartiet sier de er mer enn klare for Brexit. Under folkeavstemningen i juni i fjor markerte partiet seg som en sterk tilhenger av EU-utmelding. Partiets Brexit-ønske er bygget på frykten for en gradvis «europeisering» av hele den irske øya og en langsom svekkelse av den britiske union. Nordirene var langt fra enig med DUP, og et flertall stemte for fortsatt britisk medlemskap i EU. Flertallet mente et EU-medlemskap «tross alt var bedre med Brussel enn London».

Britisk lov er «øverstkommanderende»

Partiet ønsker også å forlate EUs tollunion – de sier at «nye frihandelsavtaler med resten av verden» skal på plass. De er klare på at de skal kutte alle forbindelse til EU-domstolen og sørge for at britisk lov fremover er øverste gjeldende.

Selv om Sinn Féin, nasjonalistpartiet i Nord-Irland, sikret seg ytterligere fire seter i det britiske parlamentet, til totalt syv seter, vil DUP få størst innflytelse. Det pro-irske Sinn Féin nekter konsekvent å møte i London og svekker derfor sin innflytelse.

DUP er også en sterk motstander av Labour-leder Jeremy Corbyn, som har gode forbindelser til Sinn Féin. DUP beskylder Corbyn for å ha nære forbindelser til Den irske republikanske hær (IRA).