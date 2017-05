De som elsker mangfold og åpnere grenser, har flertallet imot seg. – Nasjonalisme er vår naturlige tilstand, sier forsker.

Åpent mot lukket. Globalister mot nasjonalister. Kosmopolitter mot patrioter. En ny skillelinje i det politiske landskapet kan komme til å erstatte den tradisjonelle høyre-venstre-aksen.

Motsetningene var synlige før Brexit i Storbritannia og Trumps seier i USA, men er blitt satt på spissen i det franske presidentvalget.

– Det skjer en naturlig seleksjon. De politikerne som kommer seg til topps, er dem med høy utdanning og de beste evnene. De har ingenting til felles med oss. Vi befinner oss nederst på rangstigen. Vi blir glemt, sier Philippe Hauët (51).

Han og kona Cecilia Esch (49) stemte på ytre venstre i første valgomgang i det franske presidentvalget, men kandidaten deres ble slått ut. I andre runde står det mellom den liberale sentrumskandidaten Emmanuel Macron og ytre høyres Marine Le Pen.

Selv om Macron tilsynelatende ligger nærmest politisk, får de seg ikke til å stemme på mannen som er svært positiv til EU, har hyllet Merkels flyktningpolitikk og forsvarer globalisering.

Mange er i samme båt. Bare rundt halvparten av dem som stemte på ytre venstre i første valgomgang, vil stemme på Macron i den avgjørende runden, viser tall fra meningsmåleren Ifop. Litt under 40 prosent sier de blir hjemme, mens resten tar spranget helt over til ytre høyre.

I dette landet har folk høy utdanning og mye penger. Likevel leier de bolig hele livet.

Nok innvandrere

– Globalisering er bra fordi den løfter nye land ut av fattigdom, men samtidig mister vi ting her hos oss i Frankrike. Vi mister tradisjonene våre og verdiene våre. Vi jobber mer og tjener mindre. Vi vil gjerne dele, men nå har vi tatt imot et maksimum av mennesker. Vi kan hjelpe alle, sier Hauët.

Han jobber som bussjåfør, mens kona er ansatt i en skolekantine i hjemkommunen deres Maisse sør for Paris. Det gamle steinhuset de bor i må pusses opp, men arbeidet skrider svært sakte frem. Altfor ofte er det helt tomt på kontoen.

– Kostnadene øker, men lønningene øker ikke, og så kommer det stadig nye dyre ting vi må ha: Internett, mobiltelefon, datamaskin. Dessverre har vi det trangere økonomisk enn før, sier Hauët.

Paret forsøker å kutte ned på reiser, restaurantbesøk, fritidsaktiviteter og bilreparasjoner. Billigbutikken Lidl velges fremfor mer fancy alternativer.

– Vi frykter at Macron bare vil gjøre at vi må stramme beltet enda mer, sier Esch.

Globalister og nasjonalister

Le Pen er Macrons rake motsetning i mange spørsmål. Hun vil ha en kraftig reduksjon i innvandringen, innføre straffeskatt på bedrifter som ansetter utlendinger, kvitte seg med euroen og gå ut av Schengen.

Le Pen vil ikke ta ordet nasjonalist i sin munn, så hun snakker om patrioter som en motsats til globalister. Inndelingen er en helt sentral del av partiets retorikk og er ikke uten rot i virkeligheten, ifølge flere forskere.

En av dem er den amerikanske psykologen Jonathan Haidt som har skrevet mange artikler om gruppene han kaller «nasjonalister» og «globalister».

– Vi må se på nasjonalisme og gruppelojalitet som menneskers normale og naturlige tilstand, sier Haidt til Aftenposten.

Professoren ved New York University sier at globalisme og kosmopolitiske verdier er ny type moral som er vokst frem ettersom vi er blitt rikere. Definisjonen varierer, men det dreier seg om et verdenssyn der global velferd settes over interessene til enkeltnasjoner. Ofte kjemper globalister for friere innvandring, frihandel og globale institusjoner.

– Den finnes i storbyer og universitetsbyer og er verdenssynet til den globale eliten i Davos og på TED-konferansen. Men det er ikke synet til de fleste borgere i de fleste land i dag.

– Kommer vi alle til å ende opp som globalister?

– Nei, jeg tror ikke det, fordi det er en personlighetsdimensjon også. Akkurat som vi aldri alle kommer til å være utadvendte, kommer vi aldri alle til å være globalister, sier Haidt.

– Må ikke stikke hodet i sanden

Den britiske forfatteren og tenketank-direktøren David Goodhart er en annen som har grepet fatt i det han mener blir et stadig viktigere skille for å forstå vestlig politikk. Nylig ga han ut boken The Road to Somewhere, som har skapt debatt i Storbritannia.

– Det ville være å stikke hodet i sanden ikke å erkjenne at det eksisterer et stort verdiskille i befolkningen. Det kommer frem i alle store spørreundersøkelser. Alt jeg har gjort, er å sette navn på det, sier Goodhart til Aftenposten.

Forfatteren snakker ikke om «globalister» og «nasjonalister», men heller om «Anywheres» og «Somewheres».

Førstnevnte er mennesker med en identitet de har skapt selv, ofte knyttet til utdanning eller jobb, som de kan flytte med seg overalt. De fleste tjener ganske godt, har høyere utdanning og er dominerende blant beslutningstagere og meningsdannere. Selvstendighet og selvrealisering settes over stabilitet, fellesskap og tradisjon.

«Somewheres» har en identitet som i større grad er definert ut ifra stedet de er fra: Skotsk jordbruker, hjemmeværende mor fra Cornwall. De tilhører i liten grad den øverste fjerdedelen av inntektsskalaen og få har høyere utdanning. De setter sikkerhet og nære familiebånd høyt og har sterk gruppetilhørighet, både på et lokalt og nasjonalt plan.

Fakta: Mer om gruppene Goodharts «Anywheres» utgjør rundt 25 prosent av befolkningen og er mennesker som har en identitet de har skapt selv, ofte knyttet til utdanning eller jobb, som de kan flytte med seg rundt. De fleste tjener ganske godt, har høyere utdanning og er dominerende blant beslutningstagere og meningsdannere. De er positive til endringer og lengter ikke etter et «tapt Storbritannia». De fleste omfavner ikke en verden fri for grenser, men er individualister og internasjonalt rettet og er for eksempel ikke sterkt knyttet til sin nasjonale identitet. Selvstendighet og selvrealisering settes over stabilitet, fellesskap og tradisjon. Bor i London og andre store byer. «Somewheres» utgjør 50 prosent av befolkningen og har en identitet som er nærmere knyttet til stedet de er fra: Skotsk jordbruker, hjemmeværende mor fra Cornwall. De tilhører i liten grad den øverste fjerdedelen av inntektsskalaen og få har høyere utdanning. Selv om de i tall er langt flere, er den politiske stemmen deres svakere. De er ikke veldig positive til endringer og er nostalgiske for gamle dager. De setter sikkerhet og familiebånd høyt og har sterk gruppetilhørighet, både på et lokalt og nasjonalt plan. Kilde: The Road to Somewhere

Forfatteren mener den siste gruppen har slitt med å komme til orde med sine synspunkter i en debatt som har vært dominert av dem som er komfortable med globalisering, innvandring og raske omveltninger.

I alle fall inntil nå.

Våknet opp i fremmed land

I boken skriver Goodhart om dagen etter Brexit, da noen av de mest innbitte EU-forkjemperne våknet opp og sa de følte at de levde i et «fremmed land».

Men dette er en følelse svært mange briter har kjent på daglig i mange år, mener forfatteren.

– Så mange som halvparten sier seg enige i en påstand om at «landet ikke er til å kjenne igjen lenger, og at det gjør meg ukomfortabel» og andre varianter av dette. Det er egentlig slående mange, sier Goodhart.

Han mener synet på innvandring er et av de tydeligste skillene mellom gruppene. I den siste undersøkelsen fra British Attitudes Survey sier 56 prosent at de vil ha innvandringen «redusert mye». 22 prosent vil ha den «redusert litt», mens 22 prosent vil ha den på dagens nivå eller øke den.

Det er en rekke slike undersøkelser Goodhart bruker til å underbygge påstanden om at rundt halvparten av befolkningen tilhører gruppen «Somewheres», mens 20 til 25 prosent er «Anywheres». Resten er et sted midt imellom.

– Jeg tror «Anywheres» har en tendens til å undervurdere hvor mange «Somewheres» som finnes og stemple alle som fremmedfiendtlige og rasister. Ja, slike mennesker finnes i denne gruppen, men de utgjør kun en liten andel. De aller fleste er siviliserte mennesker, men har et annet verdisett, sier han.

«Du kommer til å skape borgerkrig». Finalistene gikk i strupen på hverandre før skjebnevalget.

Mange vil stoppe muslimer

Lignende skiller som dem i Storbritannia, finnes også ellers i Europa.

For eksempel er over halvparten av befolkningen i mange land i Europa for et innreiseforbud for muslimer, ifølge en spørreundersøkelse utført på vegne av tenketanken Chatham House i februar. Den ble tatt opp etter at Trumps forbud i USA skapte rabalder.

I Frankrike er det bare 16 prosent som sier de er imot et slikt forbud.

Andelen som synes at økende mangfold gjør hjemlandet til et bedre sted, er heller ikke overveldende.

Den ligger på mellom 10 og 36 prosent, ifølge tall fra Pew, men ganske mange trekker på skuldrene og synes ikke det gjør så mye fra eller til.

Når det kommer til synet på om det er best for et land at alle deler samme skikker og tradisjon, er nordmenn delt tre ganske like grupper, men det er flest som er uenige i påstanden. Disse tallene stammer fra før flyktningkrisen og terroren de siste årene.

En rapport fra YouGov konkluderer med at i 8 av 11 land i Europa har omtrent halvparten av velgerne eller mer et «autoritært-populistisk» syn på verden, det vil si at de er skeptiske til menneskerettigheter, kritiske til innvandring og for et sterkt forsvar.

– Implikasjonene er potensielt enorme. Om en politiker eller et parti klarer å forene et stort antall av disse velgerne, vil de kunne være en seriøs utfordrer til den etablerte politiske ordenen, skriver meningsmåleren.

Skjønner ikke de den andre siden

I tettstedet Maisse der Cecila Esch og Philippe Hauët bor, stemte 32 prosent på Le Pen i første valgomgang, og hun kom dermed seirende ut.

Kommunen ligger landlig til, men det er bare 1 time og 15 minutter med pendlertoget RER inn til Paris’ bykjerne.

For hver kilometer man kjører inn mot byen, faller oppslutningen om Marine Le Pen og Nasjonal Front. I det sentrale Paris stemte kun 5 prosent på henne.

– Akkurat her vi er nå, møter vi av og til Le Pen-velgere fordi folk kommer fra hele regionen for å handle. Men går du ned i sidegatene, finner du ingen som stemmer ekstremt, sier Anne Lebreton (55).

Hun står utenfor et kjøpesenter og deler ut løpesedler for Macron-kampanjen. Lokalpolitikeren har bodd i Paris nesten hele livet.

– For første gang har jeg et parti som passer meg helt perfekt. Det handler om å forsøke å reformere Frankrike, men også om å endre stemningen litt. Vi er inne i en depresjon, og deler av den er irrasjonell. Vi er ikke et fattig land heller, sier Lebreton.

Hun erkjenner at det er en stor kløft mellom det vellykkede Frankrike og dem som føler seg glemt, og mener at begge sider har problemer med å forstå hverandre.

– En ting er Le Pens velgere, noe annet er dem som stemmer på Melénchon (ytre venstre). Dem skjønner jeg ingenting av, sier hun.

Hennes velgere er helt oppslukt av innvandring, hans bryr seg knapt. Syv punkter viser hvordan Le Pen og Macron har helt ulike verdenssyn.

Føler seg ikke hjemme

43 prosent av franskmenn oppgir at de «ikke lenger føler seg hjemme i Frankrike», ifølge meningsmålingsbyrået Kantar Sofres’ årlige spesialmåling av Nasjonal Front.

Den viser også at deler av Le Pens politikk har ganske stor støtte. 72 prosent av franskmenn oppgir at de er for å frata jihadister med to pass sitt franske statsborgerskap, 70 prosent vil gjeninnføre verneplikt og 66 prosent mener man i for liten grad forsvarer «tradisjonelle franske verdier».

Alt dette til tross, i søndagens duell er det Macron som ligger an til å gå av med seieren. På de siste målingene leder han med mellom 22 og 26 prosentpoeng på Le Pen.

Forfatter Goodhart peker på at selv i hans klassifisering består halve befolkningen av andre mennesketyper enn dem som er skeptiske til endringer, innvandring og som ønsker seg tilbake til en enklere tid.

– Selv om høyrepopulister stort sett har «Somewheres» som velgere, er det ikke sånn at alle i denne store gruppen stemmer på høyrepopulister. Økonomisk politikk spiller fortsatt en rolle, og her er venstre-høyre-aksen relevant, sier han.

Tror Macron er feil mann

Og det er nettopp den økonomiske politikken til Le Pen som særlig får hard medfart. Kun 22 prosent er for å kvitte seg med euroen og gå tilbake franc, en sentral del av Le Pens økonomiske program, viser Kantars undersøkelse.

På toppen av dette kommer partiets ekstreme fortid som de ikke har klart å riste helt av seg trass mange forsøk. 58 prosent mener at partiet «representerer en fare» for Frankrike. Det er ikke heldige tall når du skal bli president og trenger halvparten av stemmene.

At Macron såpass åpent omfavner EU, frihandel og globalisering og likevel kan vinne, betyr ikke at han ikke vil møte stor motstand, mener Goodhart.

I første valgomgang stemte omtrent halvparten for kandidater som ønsket seg en mindre åpen politikk og som var kritiske til globalisering og liberalisme. Alle disse gikk til valg på et radikalt nytt forhold til EU, en folkeavstemning eller en direkte utmelding.

Og selv om Macron ser ut til å vinne, ligger Le Pen an til å vinne rundt 2 av 5 velgere, noe som vil være en klar rekord for partiet på ytre høyre.

– Vi kan ikke gå tilbake til verden slik den så ut for 50 år siden, det vil være et langt fattigere og mindre fritt sted. Men vi må i større grad slippe til dem som føler seg forbigått og tilpasse politikken vår. Vi trenger en ny overenskomst. Jeg frykter at Macron kun vil bidra til å flytte Frankrike lenger unna det, sier Goodhart.

