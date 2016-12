De syriske jentene laget en spesiell nyttårsgave til russiske soldater. Det endte med skandale.

«Jeg skjønte med en gang at du hadde seriøse hensikter», sier «januarpiken» Rasja Deeb fra Latakia i Syria i kalenderen som russiske soldater fikk i gave i forrige uke.

«Jeg var redd vi aldri skulle møtes igjen», sier den syriske modellen Sara Saker.

Kalenderen «From Syria with love» er laget av en Putin-lojale gruppe som kaller seg «Innbyggerne».

Dette er et Putin-finansiert prosjekt under navnet «Skolen for moderne kunst», som får penger fra Putins «union for ungdommer».

Problemet: Ingen av kommentarene var laget av jentene selv.

Det hele var et påfunn fra de russiske PR-folkene, som ikke brydde seg om å spørre jentene.

Nå har «nyttårsgaven» til soldatene utviklet seg til en skandale, også blant Assad-tilhengere i Syria.

Syriske jenter i russisk nasjonalklær

De 12 syriske jentene er utkledd i russiske, tradisjonelle «kokosmelk»-hatter.

– Som et tegn på respekt for Russland og landets kultur, har alle jentene tatt på tradisjonelle russiske hatter, heter det i kalenderen, som gir et innblikk i hvordan russiske myndigheter og soldater ser på Russlands krigføring i Syria.

Her er det ingen sivile som dør, med mindre de drepes av terrorister med støtte fra Vesten.

Alle som drepes i krigen, er terrorister. Torsdag kveld sa Russlands forsvarsminister Sergei Sjoigu at russerne har drept 35.000 «militante» i Syria.

Russland er frigjørerne som redder sivilisasjonen – og de russiske soldatene belønnes med en velfortjent flørt med vakre syriske kvinner i kjent russisk «machostil».

«Jeg føler meg rolig når landet mitt er under din kontroll», sier «desemberjenta» Tamara Isxak fra Tartus, hvor Russland har en militærbase.

En annen syrisk jente viser tegn til å ville haike med en russisk jagerflyver.

«Er det du som har parkert flyet ditt på syriske bredder», spør hun med et smil.

– Dette er det minste jeg kunne gjøre for å uttrykke min takknemlighet til de russiske soldatene, sier en av modellene til Putins PR-kanal Russia Today.

Sex, Syria og krig

«Si meg hvem som er sjefen din, så skal jeg si deg hvem du er», sier Jara Hasan fra Tartus med et bestemt, forførende blikk.

De flørtende undertonene har ført til reaksjoner fra noen av modellene.

I Syria er det mildt sagt upassende at kvinner flørter på denne måten – ikke minst i det offentlige rom.

I Russland regnes dette som helt normalt.

Sex, kvinner og flørting er et velbrukt triks, enten det er Putin eller solkrem som skal markedsføres.

Fiktive kommentarer fra Putins PR-folk

Russiske journalister og aktivister har avslørt at kommentarene fra jentene ikke er laget av dem selv. Jentene ante ingenting før de fikk se kalenderen på nettet.

Da startet bråket.

En av Haras venninner fortalte hvordan jentene var blitt lurt på Facebook.

– Vi trodde de bare skulle ta bilder. Men vil ble sjokkert da vi så kalenderen på internett med disse dumme kommentarene, sier Jara Hassan, som er journaliststudent, til TJ.

Ingen av jentene oppholdt seg heller i Syria.

Alle lever sikkerhet i Moskva, hvor de studerer eller jobber.

Jentene sier at de støttet tanken om å gi de russiske soldatene en kalender, men ante ikke hvordan de skulle bli misbrukt.

Så var skandalen et faktum

– Jeg har forklart for mine venner på Facebook hva som har skjedd. Reaksjonene hjemme i Syria har vært forferdelige. Alle er rasende på disse frasene, sier Hassan til TJ.

Kalenderen ble sendt samtidig med de blodige kampene om Aleppo.

Jentene ba om at kommentarene ble slettet, men da var det for sent.

– Dette er glamourisering av massemord, skrev Middleeasteye.

Stengte ned nettstedet

Nå for kritikken konsekvenser.

Da Aftenposten fredag prøvde å komme inn på nettsiden «From Syria with Love», var kalenderen stengt ned.

Det har ikke vært mulig å få kontakt med arrangørene.

– Vi har et kreativt hjørne hvor vi av og til organiserer brainstorm våre studenter, kunstnere og fotografer. Slik kom ideen opp, sa lederen for prosjektet «Skolen for moderne kunst» Maria Alesjin til Komsomolskaja Pravda.

Alesjin betegnet kalenderen som «et event» i regi av det russiske forsvarsdepartementet.

– Vi er forpliktet til å holde tre slike eventer i år, sier hun til BFM.

Tidligere har gruppen fått penger for å lage graffiti, kunstverk og konspiratoriske videoer om hvordan Vesten prøver å utslette Russland.

Hele prosjektet illustrerer hvordan det russiske PR-apparatet fungerer, og ofte gir absurde utslag.

Et stort antall ulike grupper, miljøer og organisasjoner konkurrerer om Kremls gunst og penger fra Putins fyldige fond.

Dette skjer både innen sosiale medier, datahacking, kunst, kultur og journalistikk.

De flinkeste propagandistene tjener mest penger.

– Våre soldater kommer neppe til å se noe til kvinnelige studenter. Russland vil bli stående fast i Syria i lang tid, skriver Novaja Gazeta.

– Kalendere lyver ikke. De sier noe om vårt samfunn.