Demokratene hacket igjen

Ifølge magasinet Forbes fortalte hackeren Guccifer 2.0 deltakeren på en sikkerhetskonferanse i London tirsdag at ny informasjon fra DNC var lekket på nettet. Han oppga både lenke og passord som gir tilgang til lekkasjen. I tillegg har WikiLeaks tvitret en melding med lenke til materialet, melder Politico.

Den fungerende lederen for DNC, Donna Brazile, sier hackerne forsøker å påvirke den amerikanske valgkampen, ifølge Reuters.

– Det er bare én person som kan få en fordel av disse kriminelle handlingene, og det er Donald Trump, sier Brazile i en uttalelse der hun også kommer med en kobling til Russland.

– Ikke bare har Trump omfavnet president Vladimir Putin. Han har også gått offentlig ut og oppfordret til ytterligere russisk spionasje for å hjelpe hans egen valgkamp, sier hun. Trump sa senere at han var sarkastisk.

Tidligere hackerangrep har ført til at interne – og lite flatterende – eposter fra DNC har lekket ut. Blant annet ble det kjent at ledende personer i partiet støttet Clinton fremfor Bernie Sanders på et tidspunkt da partiapparatet skal forholde seg nøytralt. Avsløringene førte til at komiteens leder, Debbie Wasserman Schultz, trakk seg rett før landsmøtet. (©NTB)