Demokratene i Senatet blokkerte godkjenning av Trumps dommerkandidat

Donald Trumps dommerkandidat gikk ikke videre i torsdagens avstemning, fordi 44 av de 100 senatorene i kammeret motsatte seg nominasjonen. Republikanerne trenger 60 stemmer for å avslutte debatten og gjennomføre avstemningen om den faktiske nominasjonen.

Demokratenes opptrinn i Senatet torsdag omtales som et politisk jordskjelv fordi Republikanerne har varslet at de dermed vil endre de mangeårige reglene for godkjenning av høyesterettsdommere.

Dersom Republikanerne gjør dette, vil det heretter bare kreves rent flertall, ikke 60 stemmer å godkjenne Gorsuch og kommende kandidater til høyesterett.

Gorsuch, som er president Donald Trumps valg som ny høyesterettsdommer, har stor republikansk støtte. En rekke demokrater var derimot misfornøyd med Gorsuchs svar under utspørringen i mars.

49-åringen har blant annet fått kritikk for å ikke svare tydelig om sine personlige meninger om abort, valgkampfinansiering og flere andre saker.

