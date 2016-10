Demokratene kritiske til FBI-sjefen: – Det er ekstraordinært

FBI-sjef James Comey må tåle skarp kritikk etter at han fredag valgte å skrive et brev til Kongressen om at de vil etterforske mer i e-postsaken som har forfulgt presidentkandidat Hillary Clinton i årevis.

Kritikken fra Demokratene går både på at FBI-sjefen valgte å skrive et brev til Kongressen om at nye forhold blir etterforsket i e-postsaken bare 11 dager før presidentvalget, og at informasjonen som ble gitt var altfor vag, skriver Washington Post.

– Det er ekstraordinært at vi må oppleve noe slikt bare 11 dager før presidentvalget, sa John Podesta, Clintons valgkampleder, i en uttalelse fredag.

– Direktøren for FBI har nå en forpliktelse overfor det amerikanske folket til umiddelbart gi alle detaljer om hva han nå etterforsker. Vi er trygge på at dette ikke vil føre til noen annen konklusjon enn det FBI kom frem til i juli.

BRIAN SNYDER/Reuters/NTB Scanpix

Trump ga FBI-sjefen skryt

Donald Trump var ytterst negativ til at FBI-sjefen i juli erklærte at det ikke var grunnlag for noen straffesak mot Hillary Clinton på bakgrunn av at hun valgte å håndtere tusenvis av e-poster med sin egen private server mens hun var utenriksminister fra 2009 til 2013.

Nå har den republikanske presidentkandidaten lovpriset Comey, og har tatt hans varsel om videre etterforskning til inntekt for at FBI nå vil rette opp tidligere feil.

CARLO ALLEGRI

Fikk vite om e-postene på torsdag

FBI-direktøren har faktisk ikke sagt eller skrevet noe om hvorvidt han tror e-postene vil ha innvirkning på utfallet av saken, bare at de ser ut til å ha relevans for saken.

Etterforskere sier FBI-direktøren ble underrettet av sine etterforskere om at de ønsket tilgang til nye e-poster torsdag denne uken, skriver Washington Post.

Det skal ifølge The New York Times og NBC ha grunnlag i etterforskningen av tidligere kongressrepresentant Anthony Weiner, som er mistenkt for å ha sendt utuktige bilder til en 15 år gammel jente.

De nye e-postene skal ha blitt funnet på en datamaskin som brukes av både Weiner og hans fraseparerte kone Huma Abedin, som er en mangeårig medarbeider til Hillary Clinton.

Richard Drew/AP/NTB Scanpix

FBI-sjefen fryktet lekkasjer

Comey visste at han måtte handle raskt, siden opplysningene kunne lekke ut. Derfor valgte han allerede den neste dagen å sende et brev til Kongressen og offentliggjøre brevet.

Det er ikke normalt at FBI orienterer Kongressen om en pågående etterforskning, men Comey skal ha følt at det var nødvendig å informere Kongressen om etterforskningen siden han hadde sagt i en høring der at etterforskningen var avsluttet.

CNN melder at statsadvokat Preet Bhararas kontor i New York har tatt ut en stevning for å få innsyn i Weiners mobiltelefon og andre opplysninger.