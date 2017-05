Demonstranter sperrer gater i Caracas

Barrikadene er kommet opp etter at president Nicolás Maduro mandag signerte resolusjonen om å opprette en folkekongress som skal omskrive grunnloven i landet.

Opposisjonslederne, som har flertallet i landets parlament, sier Maduro med dette forsøker å avlyse årets lokalvalg og neste års presidentvalg, og sikre at han selv blir sittende som leder.

Ifølge meningsmålinger ville Maduro og sosialistene tape begge disse valgene om avholdt, i en tid med stor uro og misnøye i landet som følge av råvaremangel og enorm inflasjon.

Nedstemt

Den venezuelanske nasjonalforsamlingen stemte tirsdag over forslaget om å opprette en folkekongress som skal lage ny grunnlov. Ikke uventet ble Maduros plan nedstemt, med kommentar om at et slikt trekk krever at det først avholdes en folkeavstemning om hvorvidt folket vil ha en ny grunnlov.

– Venezuelas folk vil ikke ha ny grunnlov, de vil ha ny president, sier folkevalgte Juan Matheus.

Fernando Llano / TT / NTB Scanpix

Den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen og Maduros administrasjon har stått steilt mot hverandre i flere måneder, og Maduro sier at en av årsakene til at han oppretter en folkekongress er at landet trenger nye spilleregler, særlig for «den råtne nasjonalforsamlingen».

Fordømt

Maduros planer om å omgå det folkevalgte parlamentet og heller plukke ut 500 representanter for arbeidere og lokale myndigheter til å skrive ny grunnlov, er kraftig fordømt også internasjonalt. Brasil kaller det et kuppforsøk, mens USA har truet med ytterligere sanksjoner om Maduro gjennomfører planen.

Opptøyene i landet har pågått i over en måned, og opposisjonen har planlagt en ny, stor demonstrasjon onsdag.