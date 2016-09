Politiet i forstaden El Cajon i San Diego sier «våpenet» Alfredo Olango siktet på dem med var en ti centimeter lang elektronisk sigarett.

Politiet i El Cajon rykket ut da de fikk meldinger om en mentalt ustabil mann som vinglet rundt i trafikken tirsdag, og endte med å skyte og drepe mannen.

Demonstranter har onsdag samlet seg rundt politistasjonen i El Cajon og skriker «mord» og stiller spørsmål til hvordan politiet kunne skyte en ubevæpnet mann.

Dan Whitcomb / Reuters / NTB scanpix

Ifølge politiet ble Olango skutt da han ikke gjorde som han fikk beskjed om og oppførte seg truende ved å stille seg i «skyteposisjon», noe et bilde fra politiet bekrefter. En advokat sier at Olangos oppførsel skyldes at han var svært opprørt etter at en venn nylig døde.

Etter flere politiskytinger i USA den siste tiden har denne hendelsen resultert i nye protester. El Cajon er en by med mange immigranter og flyktninger og mange av dem deltar i demonstrasjonene i byen.

Olango skal være flyktning fra Uganda. (NTB)

