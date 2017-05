Dempet konflikt med Nord-Korea har vært en av valgvinnerens kampsaker

Valgdagsmålinger som ble kunngjort da valglokalene stengte, viser at Moon ligger an til å vinne 41,4 prosent av stemmene. Den konservative utfordreren, tidligere statsadvokat Hong Joon-pyo, får ifølge målingen 23,3 prosent.

Dermed ser Moon ut til å vinne en så solid seier som meningsmålingene lenge har antydet.

Liberale Moon Jae-in fra Minjoo (det demokratiske enhetspartiet) hadde ledet på meningsmålingene i flere måneder da de 13.964 stemmelokalene i Sør-Korea klokken 06 lokal tid tirsdag åpnet for det viktige valget der den avsatte og fengslede president Park Geun-hyes etterfølger skulle utpekes.

Det var på forhånd ventet rekordoppslutning på over 80 prosent, og 26 prosent av velgerne hadde benyttet seg av muligheten til å forhåndsstemme. Det er liten tvil om at skuffelsen over Parks vanstyre og korrupsjonsanklagene mot den tidligere presidenten har motivert mange til å avgi stemme.

– Man kan ikke alltid stole på politikerne, men denne gangen er det viktig for meg å stemme, uansett, sier en ung mor som bare oppgir familienavnet Yang, til Aftenposten, idet hun sammen med Noah (7) passerer et telt på Ganghwamun-plassen i Seoul hvor Won-buddhistmunker sultestreiker mot USAs utplassering av det omstridte amerikanske rakettskjoldet THAAD Terminal High Altitude Area Defense).

– For meg gjelder valget forandring, fred og sikkerhet. Det handler om min sønns fremtid, sier Yang.

«Ren» politiker som lover endring

Moon, som tapte knapt for Park ved forrige presidentvalg i 2012, ble av mange velgere regnet som en «ren» kandidat og en garanti for et brudd med landets nære politiske fortid. Han har lovet dem «regimeendring» etter nesten ett tiår med konservativt styre.

I månedene før Park ble avsatt ved riksrett, viste folket sin misnøye i store massedemonstrasjoner med levende lys, i takt med at avsløringene av korrupsjon, maktmisbruk og vanstyre økte i styrke.

Men revolusjonen som førte til Parks fall er ikke fullført med valget av Moon, fastslår The Economist i en analyse: Den nye lederen nå må takle en dyp, folkelig mistillit til politikk som har bredt seg blant sørkoreanerne.

Og til tross for den altomfattende interessen for Nord-Korea i valgkampdekningen, legger sørkoreanske velgere flest mer vekt på kamp mot korrupsjon, økt økonomisk vekst og flere arbeidsplasser, især for ungdom, viser en meningsmåling fra Real Meter, gjengitt av CNN.

«Hauker» krever hardere linje overfor Nord-Korea

Den nye presidenten blir valgt samtidig som stemningen på den koreanske halvøy er mer spent enn på lenge, etter nordkoreanske rakettoppskytinger, amerikanske styrkeforflytninger og stadig heftigere ordkrig mellom Pyongyang og Washington.

De mange kritikerne av Moons sikkerhetspolitikk er sterkt bekymret for at en talsmann for den forsonlige Solskinnspolitikken nå blir landets leder, og mener han vil vise seg altfor svak overfor Nord-Korea.

Tilhengerne av den tidligere menneskerettighetsadvokaten stoler på at han vil klare å kombinere press og en fast linje med åpenhet for dialog på en måte som kan gi positive resultater overfor det truende regimet i det lukkede landet, som provoserer hele verden med sitt atomvåpenprogram og ballistiske raketter.

Moon lover at Sør-Korea med ham som president skal lede an for å få Nord-Korea til å bøye seg for verdenssamfunnets krav om at atom- og missilprogrammene avvikles, ikke overlate det meste av initiativ til landets mektigste allierte, USA, og samarbeide aktivt med Kina.

– Vår allianse med USA ligger selvsagt fast. Men vi er nødt til fullt ut å godta at også Kina er en avgjørende viktig sikkerhetsfaktor for hele regionen. Vi kan ikke drive effektivt press mot Pyongyang-regimet uten Beijings aksept og medvirkning, sier Moons utenrikspolitiske rådgiver, professor Jong Kun-choi ved Yonsei-universitetet i Seoul, til Aftenposten.

