Den dramatiske valgnatten oppsummert i åtte kart

Få siste nytt fra valgnatten i vår direkteblogg.

I amerikanske presidentvalg er det én ting som gjelder: Å sikre seg mange nok stater til å få flertall i det såkalte valgmannskollegiet.

Som i tidligere valg endte også nattens thriller opp med å handle om hvilken vei noen få stater til slutt ville bikke.

Klokken 08.30 norsk tid onsdag kunne Trump erklæres som nyvalgt president etter å ha vunnet staten Wisconsin mot alle odds.

Slik forløp den dramatiske natten og jakten på 270 valgmannsstemmer:

Når valglokalene stenger i delstatene som ligger lengst mot øst, blir det umiddelbart klart at Donald Trump tar en tidlig ledelse. Han erklæres som vinner i de konservative statene Kentucky og Indiana, mens Hillary Clinton ble erklært som vinner i liberale Vermont. Ingen overraskelser her.

Det er heller ikke overraskende at det umiddelbart er for jevnt til å utrope en vinner i delstatene Florida, Georgia, New Hampshire, Sør-Carolina og Virginia. På dette tidspunktet forbereder man seg på at det kan ta mange timer før en vinner kan kåres.

Clinton henter raskt inn Trump når stemmene fra folkerike stater som Illinois, New Jersey og Massachussets er talt opp. Det blir også raskt klart at Clinton som forventet vinner Maryland, Rhode Island, Delaware og Washington D.C. Trump vinner på sin side som forventet sørstatene Oklahoma, Tennessee og Mississippi.

På dette tidspunktet bærer valgkartet fremdeles ikke preg av noen overraskelser. Statene vi på dette tidspunktet venter spent på er blant andre Florida og Nord-Carolina. Men de største overraskelsene skal komme fra Rustbeltet sørøst for De store sjøene.

Trump tar som forventet Texas – og Clinton tar New York. Trump plukker også opp præriestatene og litt senere staten hvor Bill Clinton tidligere var guvernør, Arkansas. Det gjør at han tar en klar ledelse i antall valgmannsstemmer.

Noen minutter senere blir det også klart at Trump leder i viktige vippestater som Florida, Ohio, Virginia, Nord-Carolina og New Hampshire. Finansmarkedene er nå i helspenn og det ventes på dette tidspunktet børsras på 400 poeng for Dow Jones-indeksen når New York-børsen åpner.

Clinton tar Virginia og New Mexico, mens Trump vinner Ohio. Ingen republikansk kandidat har noensinne blitt president uten å vinne Ohio, så dette er å regne som en stat Trump må vinne. I 2012 ble staten vunnet av Barack Obama.

Nettstedet til statistikkguruen Nate Silver gir nå Trump en vinnersjanse på 55 prosent.

Donald Trumps vei mot Det hvite hus blir betydelig kortere når Florida og Nord-Carolina med kort mellomrom begge vipper ned på republikansk side. De to vippestatene var på forhånd erklært som sannsynlig demokratiske i prognosene hos mange av de største amerikanske mediene.

Storavisen The New York Times gir på dette tidspunktet Trump en vinnersjanse på 94 prosent.

Donald Trump vinner som ventet delstatene Iowa, Idaho og Georgia. Hillary Clinton må nøye seg med Washington og Oregon.

Det viktigste på dette tidspunktet er imidlertid at Trump - med få stemmer igjen å telle - leder suverent i delstatene Pennsylvania, Wisconsin og Michigan. Disse Rustbelt-statene er stater der Clinton var favoritt til å vinne, men som altså ser ut til å gå Trumps vei.

Når også vippestaten Pennsylvania går Donald Trumps vei, er republikaneren fem fattige stemmer unna å kunne erklære seier. Selv om Trump leder i Wisconsin og Michigan, så vil ikke amerikanske medier utrope ham til vinner helt ennå.

Så kommer tidspunktet alle har ventet på de siste timene. Donald Trump erklæres som vinner av Wisconsin klokken 08.30 norsk tid onsdag 9. november. Dette betyr at han bikker over den magiske grensen på 270 valgmannsstemmer som skal til for å vinne valget.

Ti minutter senere rapporter CNN at Hillary Clinton har ringt Trump og gratulert ham med seieren, og minutter senere går Trump selv på scenen i New York for å erklære seier og takke sine støttespillere.

Den kontroversielle forretningsmannen fra New York blir USAs 45. president.