Den første messe etter IS

Omgitt av forkullede vegger og foran et ødelagt alter holdt irakske kristne søndag messe i en kirke i byen Qaraqosh for første gang siden byen ble erobret tilbake fra Den islamske staten (IS).

Kirkeklokkene kunne høres ut over byen som ligger sørøst for Mosul. Irakske soldater har, med støtte fra blant annet amerikansk fly, drevet de sunnimuslimske jihadistene tilbake i innledningen av slaget om den største byen i Nord-Irak.

– Fritt for Daesh

– I dag er Qaraqosh fritt for Daesh (Den islamske staten), sa Butrus Moshe, erkebiskop i den syriac katolske kirken til de fremmøtte troende.

IS har slått hardt ned på minoritetsgrupper med en annen tro på deres religiøse steder i både Irak og Syria.

De de tok kontrollen over Mosul for to år siden, ga de et ultimatum til de kristne: Betal en skatt, bli muslimer, eller bli drept med sverd.

De fleste rømte fra sine hjem og flyktet til den selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak. Dermed flyktet de fra et at kristenhetens eldste sentre.

– Fjerne splittelse og konflikt

– Vår rolle i dag er å fjerne alle rester av Daesh, sa erkebiskopen, og brukte en nedsettende betegnelse for IS som er mye brukt i den arabiske verden.

– Dette inkluderer å fjerne opprør, splittelse og konflikt, noe som har rammet oss, sa erkebiskopen, som ble født i Qaraqosh.

– Politisk og sekterisk splid mellom en mann og en annen, mellom den styrende og følgerne, denne mentaliteten må endre, sa han.

Kristenheten i Irak kan spores tilbake til det første århundret etter Jesus’ død. Antallet kristne falt drastisk på grunn av volden som fulgte etter at Saddam Hussein ble styrtet i 2003.

Tømt for kristne

Da IS erobret byen Mosul for to år siden ble byen tømt for kristne for første gang på to årtusener.

Det var fra en moske i Mosul at IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi erklærte at «kalifatet», eller IS-staten i Irak og Syria, var blitt opprettet i 2014. Gjenerobringen av byen vil i praksis innebære at IS har tapt alle sine irakske besittelser.