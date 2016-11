Den høyreekstreme volden øker. Nå skremmer "Reichsbürger"-bevegelsen tyskerne.

En «Reichsbürger» («borger av riket») anerkjenner ikke den tyske staten, men anser seg selv som etterkommer av Det tredje riket, altså Nazi-Tyskland. De mener nåtidens Tyskland er en illegitim stat, et land okkupert av amerikanere eller jøder.

For et par uker siden ble en tysk politimann skutt og drept av en Reichsbürger, og siden har grupperingen fått stor oppmerksomhet i mediene. Her er noen ferske episoder:

19.10: Fire politifolk blir skadet da en Reichsbürger åpner ild mot politiet i Georgensmünd i Bayern, en av dem dør senere av skadene. Mannen er jeger og har våpentillatelse for 30 våpen, men politiet vil at han skal levere fra seg våpnene fordi de anser ham som upålitelig etter at han erklærte seg som Reichsbürger, skriver Die Zeit.

1.11: En Reichsbürger angrep to politifolk med tåregass under en trafikkontroll i Mecklenburg-Vorpommern. I bilen satt også 29-åringens bror og mor, melder NDR. Moren sprayet også tåregass mot politiet, men om de to også tilhører bevegelsen er uklart. De ble arrestert, mens 29-åringen fortsatt er på flukt.

1.11: Politiet beslagla flere våpen hos et pensjonert ektepar i Flensburg i Schleswig-Holstein. De hadde våpentillatelser fordi de drev med sportsskyting, men fordi de kaller seg Reichsbürger vurderte politiet at de ikke er pålitelige. Paret leverte fra seg våpnene fredelig.

Den høyreekstreme volden øker og blir mer hemningsløs, skriver Der Tagesspiegel i en oversikt laget like før drapet på politimannen. I årets første ni måneder står høyreekstreme bak ni drapsforsøk, fire mer enn i hele 2015. I hele 2014 var det bare ett slikt forsøk.

Verfassungsschutz, den delen av tysk etterretning som skal beskytte mot trusler mot staten, har i år for første gang siden 2011 forbudt to nye høyreekstreme organisasjoner: nynazistgruppen Weisse Wölfe Terrorcrew og internettplattformen Altermedia Deutschland.

«Reichsbürger»-bevegelsen er hverken forbudt eller kategorisert som en organisasjon som skal overvåkes spesielt på nasjonalt nivå, noe som snart kan endre seg, skriver Frankfurter Allgemeine Zeitung. Foreløpig er det bare i enkelte delstater Reichsbürgerne passes spesielt på. Hvor mange det dreier seg om, er ukjent – anslag lyder på 300 i delstaten Brandenburg, et par tusen i hele landet.

Det er antagelig også feil å kalle Reichsbürger-bevegelsen en organisasjon. Dette er en sammensatt gruppe individer som spenner fra alt fra alternative særinger via folk med store psykiske problemer til mer vanlige høyreekstreme.

Det som er felles for dem, er at de avviser den tyske statens legitimitet og vil leve utenfor samfunnet. Ofte havner de i konflikt fordi de ikke betaler skatt eller bøter. Noen av dem mener at grensene for Tyskland burde gå der de gikk i 1914, andre der de gikk i 1937.

Enkelte har forsøkt å grunnlegge egne stater, med dertil hørende identitetskort – slik en av de mest kjente Reichsbürgere gjorde: Den tidligere Mr. Germany Adrian Ursache grunnla «staten» Ur på sin egen tomt i delstaten Sachsen-Anhalt, med dertil hørende flagg og riksvåpen. I august i år kom det til trefninger mellom han og politiet, en politimann ble lettere skadet og han selv mer alvorlig. Hva som egentlig skjedde er fortsatt under etterforskning.

En annen kjent person med en viss tilknytning til Reichsbürgerne er Horst Mahler, den tidligere advokaten som en gang tilhørte den venstreekstreme terrorgruppen Rote Armé Fraktion. Senere ble han en profilert høyreekstremist og er blant annet dømt for Holocaust-fornektelse, trusler og antisemittisme. Han har bidratt med juridisk argumentasjon i forsøk på å undergrave statens legitimitet.

Süddeutsche Zeitung har dessuten funnet ut at 15 politifolk er mistenkt for selv å tilhøre bevegelsen, seks av dem i delstaten Bayern. Avisen skriver også at tilsammen pågår nå 40 disiplinærsaker knyttet til høyreekstremistiske ytringer innenfor politiet. For tre år siden var det mindre enn halvparten så mange. Om økningen skyldes at det økende antall høyreekstreme ytringer i samfunnet generelt gjenspeiler seg i politiet, eller at temaet har fått mer oppmerksomhet, er uvisst.

En annen ung høyreorientert bevegelse som skaper bekymring i Tyskland er de såkalte «identitære». Dette er en bevegelse med røtter i Frankrike. De kalles gjerne høyreorienterte hipstere, de er unge og velutdannede og passer ikke inn i bildet av de tradisjonelle nynazistene. De bruker spektakulære aksjonsmetoder som flashmobs eller å klatre opp på Brandenburger Tor, slik en gruppe gjorde i sommer. Anslaget på antall aktive i Tyskland ligger på noen hundre.

De identitære i Tyskland overvåkes av Verfassungsschutz og er definert som en høyreekstrem gruppe. De har nettopp etablert sitt hovedkontor i Rostock i Mecklenburg-Vorpommern. Det nye høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland har ønsket dem velkommen inn i varmen.

