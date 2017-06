Den iranske revolusjonsgarden anklager Saudi-Arabia for å stå bak terrorangrep

Den iranske revolusjonsgarden sier i en uttalelse at Saudi-Arabia sto bak to terrorangrep som drepte 12 og skadet 43 andre i Teheran onsdag.

– Dette terrorangrepet skjedde bare en uke etter møtet mellom USAs president Donald Trump og Saudi-Arabias bakstreverske ledere som støtter terrorister. Det faktum at Den islamske staten har tatt på seg skylden for angrepet, beviser at de var involvert i dette brutale angrepet, heter det i meldingen som er blitt offentliggjort av iranske medier.

Det er første gang at den sunnimuslimske terrorgruppen IS har tatt på seg skylden for et angrep i den strekt kontrollerte sjiamuslimske republikken Iran.

Les mer om de to terrorangrepene: IS truet med angrep for ti år siden - nå hevder de å ha stått bak «kompleks og koordinert» terror i Teheran.

En av Irans mektigste institusjoner

Revolusjonsgarden (IRGC) er en av Irans militært, økonomisk og politisk mektigste organer. De har en voldsom militær slagkraft, de driver business for hundrevis av milliarder av kroner og står meget nært Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei.

Revolusjonsgarden står også for det meste av Irans militære aktivitet i utlandet. Det er de som har organisert de sjiamuslimske militsene som støtter Bashar al-Assad i Syria og de sjiamuslimske militsene i Irak. De anklages også for å støtte Houtiene i Jemen, som er involvert i en blodig krig mot Saudi-Arabia i Jemen.

Derfor er det meget alvorlig at nettopp de går ut og legger skylden på Saudi-Arabia og derigjennom hevder at de støtter Den islamske staten.

Sverger å hevne angrepet

Samtidig med at Revolusjonsgarden har lagt skylden på Saudi-Arabia, har de med en annen uttalelse lovet å ta hevn.

– La det ikke være noen tvil om at vi vil hevne dagens angrep i Teheran, mot terrorister, deres medhjelpere og deres støttespillere, sier brigader Hossein Salami til statlige medier ifølge Reuters.

Revolusjonsgarden har også sagt i en uttalelse gjennom statlige medier at de «har vist tidligere at de vil ta hevn for alt uskyldig blod som spilles» i Iran.