Den mistenkte lastebilterroristen fremstilles for fengsling klokken 10 tirsdag

– Det kommer til å bli et omfattende sikkerhetsopplegg, som kan sammenlignes med når grov organisert kriminalitet stilles for retten, sier Thomas Östman, sikkerhetssjef ved Stockholm tingrett til Sveriges radio.

Akilov, som også har brukt navnet Rahmatjon Kurbonov i søkeprosessen for å få asyl i Sverige, forsvares av kjendisadvokaten Johan Eriksson. Det er ventet at han vil kommunisere via russisk tolk med retten.

Usbekeren krevde mandag at han måtte få bytte til en advokat som er sunnimuslim.

Stockholm tingrett skriver i en pressemelding mandag ettermiddag at de har avvist Akilovs begjæring om bytte av advokat.

