Den nederlandske klinikken gjorde en feil med den assisterte befruktningen. Nå kan 13 barn få feil far.

Det er reproduksjonsmedisinsk avdeling ved universitetssykehuset i Utrecht som selv har oppdaget feilen, og sykehuset etterforsker nå saken.

«Under befruktningen kan sædcellene fra ett par som ble behandlet, ha blitt injisert i eggene fra 26 andre par. Derfor er det en mulighet for at 26 eggceller er blitt befruktet med sæd av en annen far enn det som var meningen», heter det i en uttalelse fra sykehuset, melder nyhetsbyrået AFP.

13 med barn

Halvparten av disse kvinnene har født barn eller er gravide, mens de 13 andre parene har befruktede eggceller som er frosset ned.

«Vi beklager at disse parene måtte få denne nyheten, og vi vil gjøre alt vi kan for å få klarhet i hva som har skjedd, så raskt som mulig», uttaler sykehusledelsen.

MICHAEL DALDER / Reuters

Mikroinjeksjon

Parene ble ikke behandlet med vanlig prøverørsmetode, men det ble brukt en såkalt mikroinjeksjon der man velger ut en sædcelle som føres inn egget ved hjelp av en tynn glasspipette under mikroskop. Denne formen for assistert befruktning brukes når mannen produserer få sædceller eller hvis vanlig prøverørsmetode har gitt dårlig befruktning.

Ifølge sykehuset var det en laboratorieassistent som nettopp hadde gjennomført en befruktning, da hun oppdaget at sædceller fra tidligere forsøk hadde blitt sittende fast i utstyret som ble brukt. Årsaken skal være at utstyret ble brukt feil, og det skal sykehuset ha gjort siden april 2015.