Den uvanlige situasjonen overrasker selv EUs egne ledere: Landene er enige om alt

Flyktninger, euroen, handelsavtaler og autoritære ledere i øst.

Sakene som splitter EU-landene er mange og toppmøtene er derfor ofte langdryge affærer der det krangles, diskuteres og hestehandles ut i de sene nattestimer.

Det er derfor lørdagens ekstraordinære møte i Brussel skiller seg ut. Det var null kontroverser og ingen uenighet. Lederne var enige om alt de skulle vedta.

– Jeg vet at denne enigheten er unik, men jeg er sikker på at den vil holde, sa Donald Tusk, president i EU-rådet, før møtet.

Landene var samlet for å bestemme retningslinjene som EUs forhandlingsteam skal jobbe utifra når Brexit-forhandlingene starter for alvor til sommeren.

Å vedta det åtte sider lange dokumentet tok bare noen få minutter og ble etterfulgt av spontan applaus fra de 27 lederne i rommet over den effektive prosessen, ifølge en EU-kilde.

En annen sentralt plassert EU-diplomat sier at han er «overrasket» over graden av enighet og hvor lite krangling det har vært i ukene som ledet opp til møtet.

– Min hypotese slo feil. Jeg trodde det ville bli mye vanskeligere å få de 27 landene til å bli enige. Men jeg skjønner at det blir mye vanskeligere for dere journalister å jobbe når det faktisk er enighet, sier kilden.

Vil ikke falle i britisk «felle»

EU-lederne la alle stor vekt på viktigheten av å opprettholde en felles front på lørdagens møte. Dersom enigheten slår sprekker, vil det kunne svekke EUs forhandlingsposisjon overfor britene.

Belgias statsminister Charles Michel advarte mot å falle i en britisk «felle» der EU-landene lar Storbritannia vinne frem med en splitt og hersk-strategi.

Møtet i Brussel fant sted bare dager etter at britenes statsminister Theresa May advarte det britiske folk om at EU-landene «slår seg sammen for å motsette seg oss». Hun har skrevet ut nyvalg 8. juni og går til valg på at et stort konservativt flertall i parlamentet er det eneste som kan sikre Storbritannia en god exit-avtale.

Fare for splittelser

Selv om EU-landene har klart å stå sammen til nå, er potensialet for fremtidig konflikt betydelig.

– Det er en oppsiktsvekkende enighet mellom oss, men det er alltid enkelt å være enige om hva man vil ha, før forhandlingene starter, sier en statsleder Reuters har snakket med.

I retningslinjene er landene blitt enige om at de først må ha oppnådd «tilstrekkelig fremdrift» i forhandlingene om en skilsmisseavtale, før de begynner å diskutere en fremtidig handelsavtale. Her kan det oppstå uenighet om hva «tilstrekkelig fremdrift» innebærer. Britene vil presse på for å begynne å diskutere det fremtidige forholdet så tidlig som mulig.

Det kan også oppstå uenighet mellom land som ønsker at britenes utmelding skal svi og land som først og fremst er opptatt av å opprettholde gode handelsforbindelser til britene.

I tillegg må EU-landene ta vanskelige interne avgjørelser. Blant annet må de bestemme hvilke land som skal overta de svært attraktive EU-institusjonene European Banking Authority (EUs banktilsynsorgan) og European Medicines Agency (EUs legemiddelorgan) som i dag ligger i London.

En rekke land har meldt seg på i kampen.

