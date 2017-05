Denne antiterrorfilmen går sin seiersgang i Midtøsten, men får også refs

Teleselskapet Zain fra Kuwait har i forbindelse med muslimenes hellige fastemåned ramadan laget en reklamefilm rettet mot terrorisme. Filmen går sin seiersgang i Midtøsten, og tirsdag formiddag nærmet den seg over 3 millioner visninger på YouTube. Over 50.000 hadde gitt tommel opp, litt over 4000 vendte tommelen ned.

Truer med å sladre til Gud

I filmen får man se en mann som bygger en selvmordsbombe mens en barnestemme snakker: «Jeg skal fortelle alt til Gud, at du har fylt gravplassene med våre barn og gjort at skolepultene står tomme.» Filmen kryssklippes med bilder av dagligliv, bryllup og scener fra faktiske terrorangrep i regionen. Etter hvert kommer filmens selvmordsbomber ut i gatene, og der blir han konfrontert av folk som endrer meningen med det han sier ved å avslutte terroristens setninger med sine egne ord. Sentralt i filmen er også en emiratisk popstjerne.

Her kan du se filmen:

Omran fra Aleppo

Det er imidlertid ikke popstjernens medvirkning som skaper harme hos enkelte. Blant ofrene som er tildelt en rolle i filmen, er den fem år gamle syriske gutten Omran Daqneesh. Ifølge Arab News som kommer ut i Saudi-Arabia, er det dette som har utløst sinne på sosiale medier. Mens andre ofre i filmen er rammet av angrep fra IS og Al-Qaida, mistenkes Assad-regimet og Russland for å stå bak bombingen som gjorde lille Omran verdenskjent der han satt blodig og skitten og tittet inn i kameraet i en ambulanse i Aleppo.

AP/ NTB scanpix

Krav om å trekke filmen

De som reagerer, mener at filmen underslår overgrep fra det syriske regimet. TV-produsenten Zakaria Nassani i Dubai er blant dem som har reagert.

– Omran er i likhet med tusener av barn et offer for Assad-terror, ikke IS. Vi krever at Zain trekker filmen, skriver han på Twitter. Arab News har ikke fått noen kommentar fra selskapet.

– Ville likestille alle former terror

Journalisten Kareem Shaheen i Abu Dhabi liker filmen, men er ikke begeistret for bruken av Omran. Han tror imidlertid filmskaperne har tatt med den femårige syreren med vilje.

– Jeg er sikker på at de bak filmen kjente bakgrunnen og gjorde et poeng ut av å likestille alle former for terrorisme mot sivile, skriver han på Facebook.

Karim Kadim, AP/ NTB scanpix

Angrep mot isbar i Bagdad

Årets ramadan ble innledet fredag kveld og varer til 25. juni. I denne tiden fylles ofte restauranter og offentlige steder i regionen opp etter solnedgang. Natt til tirsdag ble minst 17 drept da en bombe detonerte ved en iskrembar i Iraks hovedstad Bagdad. Senere tirsdag ble minst 14 drept av en bombe ved et pensjonskontor. Terroristorganisasjonen som kaller seg Den islamske staten (IS), hevder å stå bak begge angrepene, ifølge Al Jazeera. IS sier deres selvmordsbombere tok sikte på å ramme sjiamuslimer.

Fredag ble 29 kristne koptere drept i en massakre på en buss i Egypt. Også dette angrepet hevdet IS å stå bak.