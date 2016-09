Denne broen er så populær at den måtte stenge

Den spektakulære glassbroen åpnet 20. august, og har fra åpningsdagen vært svært populær.

Men allerede 13 dager etter åpningen, er broen stengt igjen.

– Vi er overveldet av antallet besøkende, sa en talsmann for markedsavdelingen ved Zhangjiajie Grand Canyon til CNN.

Han forteller at glassbroen har kapasitet til 8.000 besøkende per dag, men at antallet mennesker som har ønsket å gå på broen har vært ti ganger så høyt.

«Behov for forbedringer»

I en kunngjøring opplyser eierne av glassbroen at det er behovet for «å forbedre og oppdatere fasilitetene» som er årsaken til at den er stengt.

Talsmannen CNN har snakket med understreker at det ikke er snakk om ødeleggelser på broen.

Ifølge en talsmann DailyMail har snakket med, har lokale myndigheter bedt om at broen stenges fordi området ikke er godt nok rustet til å håndtere det høye antallet besøkende.

– Det var rett og slett for mange mennesker. For eksempel har vi ikke hatt muligheten til å utvide parkeringsområdet vårt nok, og folk begynte å selge billettene sine videre for høyere pris, sa talsmannen.

Det er ikke kjent når den populære turistattraksjonen vil åpne igjen.

Verdens lengste

Glassbroen, som er verdens lengste, er 430 meter lang og spenner seg over et juv i Zhangjiajie-parken i Hunan-provinsen. Den henger 300 meter over bakken.

Broen er seks meter bred og er laget med 99 tykke glassruter som fotgjengerne kan se gjennom.

Det spektakulære landskapet i Zhangjiajie sies å ha vært til inspirasjon for den amerikanske storfilmen Avatar.

Glassbroen kan bære opptil 800 mennesker i slengen, opplyste en tjenestemann ved parken til nyhetsbyrået Xinhua da broen åpnet.

