Denne familien får kjeft fordi de er for «hvite»

– Helt siden jeg var liten har de andre barna kalt meg «hvit», fordi jeg var opptatt av skolen og snakket så ordentlig, sier John Moore (15).

Tenåringen har tatt en litt motvillig pause i dataspillingen på rommet sitt, for å prate med Aftenposten om å være svart tenåring i en forstad til Atlanta.

Moren Siberina Moore (42) nikker bifallende på kjøkkenet, mens hun forsøker å få styr på familiens to små frenetiske hunder.

– Kan du tenke deg? Det er jo egentlig ikke å snakke «ordentlig». Det er jo bare å snakke normal, korrekt engelsk, sier Moore.

Skjellsord mot svarte «svikere»

Oreo cookie. Uncle Tom. I endel afroamerikanske miljøer verserer egne skjellsord for dem de mener svikter den svarte kulturen, og «underkaster» seg den hvite.

– Det å være for opptatt av utdanning. Å bry seg om karrieren. Å snakke pent engelsk.

Siberina Moore ramser opp grunner til å bli kalt en sviker. Hun lar seg ikke affisere. Hun har allerede sendt én datter avgårde på college. De to andre barna, John (15) og Yasemine (17) er på god vei i samme retning.

– Alt handler om utdanning dersom du skal komme noen vei. Det har jeg innprentet i barna siden de var små. De bryr seg ikke om hva andre sier, sier Moore.

En ubehagelig debatt

Presidentkandidat Donald Trump kastet en brannfakkel inn i en allerede gloheit debatt da han tidligere i høst kalte svarte nabolag for «krigssoner». Trumps argumentasjon har blant annet vært at et økt fokus på lov og orden vil komme utsatte svarte områder tilgode.

Republikanerens forsøk på å strekke ut en hånd til svarte, var ikke spesielt vellykket. Trump blir av mange blir beskyldt for å oppildne rasistiske tendenser i det amerikanske samfunnet, og har bare 4 prosent oppslutning blant svarte velgere, ifølge en ny måling fra CBS. Clinton har støtte fra 85 prosent av afroamerikanere.

Amerikanere fra ytterste høyre til ytterste venstre er likevel samstemt om én ting: mange svarte, urbane nabolag er i krise. De har skyhøy kriminalitetsrate og et vell av sosiale problemer.

Med en gang det blir snakk om årsaker, og ikke minst potensielle løsninger, er uenigheten imidlertid øredøvende. Rase er et ubehagelig, betent og vanskelig tema i USA. Som med innvandringsdebatten, er det ofte de mest ekstreme stemmene som markerer seg skarpest.

De siste par årene har en rekke politiskytinger, der svarte har vært ofre, ført til sterke reaksjoner over hele USA. Bevegelsen «Black Lives Matter» har mobilisert massive demonstrasjoner og har skapt global oppmerksomhet omkring problemstillingen.

Men det har også tvunget frem en bredere diskusjon om det svarte USA, og fra endel hold, forsøk på selvransakelse: hvorfor går det så dårlig med mange svarte, urbane områder, og som følge av dette - hva bør svarte selv gjøre for å forbedre sine nabolag?

– Det føles som et svik

– Det er en slags uskreven regel blant svarte at solidaritet trumfer alt annet, sier Glenn Loury, som er samfunnsøkonom og professor ved Brown University.

– Vi må vise solidaritet med de mer radikale protestbevegelsene, og ikke stille spørsmål ved dem. Hvis vi gjør det, føles det som et svik.

Loury utfordrer likevel. Han og et lite knippe andre svarte intellektuelle har vært kritisk til «Black Lives Matter», og mener at det er farlig å hekte løsningen på alle svartes problemer på å få slutt på rasisme. Han er en av et lite mindretall av svarte meningsbærere som ønsker å dreie debatten i en annen retning.

– Hør; det har gått et halvt århundre siden Kongressen vedtok borgerrettighetslovene. Likevel sitter en tredjedel av oss, nesten 40 prosent, fortsatt fast i fattigdom. Det holder ikke lenger å legge skylden på politiet, å vente på at hvit undertrykkelse skal forsvinne. Unge mennesker bruker ikke mulighetene de får. Vi er født amerikanere. Jeg ser andre urbane nabolag med immigranter som svinger seg opp, sier Loury.

Er det bare noen svarte liv som teller?

– Det virkelige problemet for svarte er ikke at de blir skutt av hvite politimenn, sier Michael L. Reynolds.

Reynolds er assisterende politisjef i Riverdale, et hovedsakelig svart distrikt på sørsiden av Atlanta, der store deler av byens svarte befolkning bor. Han har vært politimann i 30 år og er selv svart.

Skuddsikre kevlarvester buler ut under polititrøyene til betjentene på stasjonen. Det ble obligatorisk å gå med beskyttelse for et par år siden, da en av betjentene ble skutt og drept i en konfrontasjon i nabolaget. Det var første gang de opplevde å miste en kollega på politistasjonen på Riverdale, forteller Reynolds.

– Det virkelige problemet er at svarte dreper svarte, sier han.

– Alt dette snakket om Black Lives Matter – javel. Hvis svarte liv virkelig betyr noe, hvorfor protesterer de ikke når svarte hver eneste dag går ut og dreper hverandre, inkludert små barn? sier Reynolds.

En av betjentene forteller at han er redd hver gang han tar på seg politiuniformen.

– Stadig vekk er det folk som roper «Black Lives Matter, don’t shoot» når vi stanser dem. Folk har blitt redde for politiet, og vi er redde for dem. Det er en ond sirkel, sier betjenten.

En hengemyr av kriminalitet og fattigdom

Svarte kommer dårlig ut opp mot de fleste andre folkegrupper i USA målt etter økonomiske og sosioøkonomiske indikatorer. Det gjelder alt fra inntekt, fattigdomsrate og andel personer i fengsel, til utdanning, helse, lese- og skriveferdighet, ferdigheter i matte, barn født utenfor ekteskap og andel barn som vokser opp med aleneforeldre.

Aller verst er statistikkene som handler om kriminalitet og straff og familieforhold. Dette er dessuten to ting som henger sammen. I enkelte aldersgrupper sitter opp mot én av ti menn fengslet. Mange av disse er fedre.

Hele 37 prosent av alle innsatte i USA er svarte, til tross for at de bare utgjør 13 prosent av landets totale befolkning.

«Stop Helping Us»

Det finnes imidlertid svarte republikanere som har et mer nyansert budskap. Jason Riley er forfatter og medlem av kommentargruppen i Wall Street Journal. I boken «Stop Helping Us» tar han et oppgjør med det han mener er en destruktiv liberal politikk.

«Flere generasjoner med svarte har blitt innprentet i troen at den eneste måten vi som gruppe kan ha fremgang, er gjennom politisk protest av NAACP/Jesse Jackson/Al Sharpton-varianten. Dersom du er mer interessert i at svarte skal utvikle seg selv enn at hvite skal holdes på defensiven, reder du ifølge dette tankesettet grunnen for rasisme,» skriver Riley.

Katastrofeområdene i Chicago

Et av de stedene som er aller verst rammet av den svarte kriminalitetsbølgen er Barack Obamas eget nabolag, sørsiden av Chicago. I fjor ble 399 mennesker drept i storbyens svarte nabolag. I år tegner det til å bli enda verre.

Brown-professor Loury er oppvokst i Chicago. Han er fortvilet over situasjonen.

– Det er så mye sinne på hver side av debatten, og både de langt ute på venstresiden og de langt til høyre utnytter dette raseriet til å polarisere ytterligere, sier han.

Loudry mener det riktige er å gi nabolagene selv både muligheter til og ansvar for å løfte seg ut av den onde sirkelen. Men det krever at også svarte innrømmer at problemene ikke bare kommer i form av diskriminering utenfra.

– Black Lives Matter-bevegelsen har sagt at de vil holde fokus på vold mot svarte fra politiet, fordi det vil utvanne budskapet dersom de også skal begynne å fokusere på vold innad i svarte nabolag, sier Loury.

– Mitt argument vil være det motsatte - at troverdigheten ville bli høyere dersom man viste at alle svarte liv betyr noe, at ingen form for vold kan aksepteres.

Obama er løsningen

Hjemme hos Siberina Moore begynner John å bli utålmodig. Han vil gjerne presse inn noen timer med dataspilling før han legger seg. Både Siberina og John understreker at rasisme er et hverdagslig problem.

– Hvis vi drar inn til byen med en gjeng venner, bli vi alltid stoppet av politiet. De spør hva vi skal, hvorfor vi er der. Noen ganger er det skremmende, forteller John.

Det finnes én mann som kan få USAs svarte ut av den fastlåste situasjonen, mener professor Loury. Men det kan han først gjøre det når han blir arbeidsledig.

– President Obama er mannen som kan ta fatt i problemene våre, og våge å føre diskusjonen inn i et nytt spor. Men først når han forlater Det hvite hus. Han har snakket en del om å ta ansvar tidligere, men den dagen han ikke lengre trenger å tenke på at han fornærmer velgerne, kan han virkelig begynne å gjøre en forskjell.