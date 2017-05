Denne sandstranden forsvant i 1984. Nå har havet levert den tilbake igjen.

I 1984 mistet den vesle landsbyen Dooagh og øya Archill på Irlands vestkyst én av sine aller viktigste naturressurser.

Den 300 meter lange badestranden tiltrakk nok turister til å holde liv i fire hoteller, flere vertshus og en rekke serveringssteder.

Men etter at et kraftig uvær sendte det meste av sanden til havs, forsvant også mange av turistene. Innbyggere og badegjester ble stående igjen på røffe svaberg og lite som minnet om sandstranden de en gang kunne skilte med.

Men etter påske viste naturen seg fra en langt rausere side. Det som skal være en sjeldent kraftig springflo, sørget for at sanden returnerte til Dooaghs bredd.

– Har enorm betydning

De 2600 innbyggerne på øya Archill håper nå også turistene vil komme tilbake.

– Den har en enorm betydning, sier Sean Molloy i det lokale turistkontoret til The Irish Times, som skrev om naturfenomenet i forrige uke.

Han husker godt uværet som frarøvet landsbyen badestranden midt på 1980-tallet.

– Men over påske hadde vi en kuldebølge, og vinden kom fra nord. Den var stabil, og må ha transportert sanden inn fra andre steder, sier han til The Guardian mandag denne uken.

Irland er ikke alene om å nyte godt av sjeldne naturfenomener. Her kan du lese om det sjeldne fenomenet som kan gi Norge 500 milliarder flere sild.

Sean Molloy / Achill Tourism / Reuters

Ikke første gang det skjer for denne stranden

Alan Gielty, som driver en lokal restaurant, sier til The Guardian at han allerede har merket at turistene – som sanden – har returnert.

– Vi har uansett en nydelig liten landsby, men det er flott å se ut på denne pene stranden i stedet for bare stein. Etter at folk har sett nyhetene om stranden, har vi hatt mange flere besøkende fra innlandet, sier han.

Dette var ikke første gang Dooaghs innbyggere fikk tilbake stranden de hadde mistet. Molloy sier til The Irish Times at den også forsvant i 1890.

Men sanden var tilbake på plass igjen på 1930-tallet.

Myndigheter og reiselivsnæring verden over bruker mye penger på å flytte sand som forsvinner som følge av plutselig uvær eller langvarig erosjon. Men noen ganger ordner altså naturen opp på egen hånd.