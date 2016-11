Derfor er Trump i republikanske Clinton for andre gang

Torsdag var Trump i Selma, Nord-Carolina. I en by med 6000 innbyggere talte han til 15.000. Fredag sto tusener i kø utenfor en flyplasshangar her i Wilmington i Clinton fylke over tre timer før Trump selv skulle ankomme. Årsaken til at han var der, er ikke at fylket har samme navn som hans rival. De siste dagene av valgkampen er han innom en rekke småsteder - etter amerikansk målestokk - med under 100.000 innbyggere.

– Målinger som raketter

– Har dere sett målingene? De er som måneraketter, sa Trump da han åpnet talen i Clinton fredag.

Mange målinger den siste uken viser at Trump har halt innpå Clinton. I forrige uke var imidlertid Trumps budskap at målingene bare var fusk.

– Hvem her har stemt, fortsatte han til ellevill jubel fra de fremmøtte.

– Kom dere ut og stem, avsluttet han også møtet.

Og her ligger mye av hensikten med den intense valgturneen. Møtene skal sikre at velgerne hans - også på bygdene - møter opp og stemmer. Ohio har syv millioner velgere og18 av de 270 valgmennene kandidatene trenger for å vinne.

Småsteder et bevisst valg

Ifølge The Washington Post er satsingen på republikanske høyborger og småsteder et bevisst valg fra kampanjen side. Trumps rådgivere tror han kan vinne hvite velgere på landsbygda med så stor margin at det veier opp for skepsisen blant enkelte tradisjonelle republikanere i forstedene til de store byene. De tror enormt oppmøte på bygdene vil tippe vektskålen i Trumps favør på valgdagen.

– Liker alt med Trump

I Clinton fylke stemte to av tre velgere på Mitt Romney i 2012. Aftenposten snakket med noen av Trumps tilhengere i køen, og han har liten grunn til å frykte at de skal svikte ham i valgkampens siste dager.

– Jeg liker alt med Donald Trump. Han skal fikse økonomien, han skal gjøre USA sterkt igjen og holde terroristene ute. Alt det som de andre ikke snakker om, sier Steve Terhune.

Han sier at Clinton for sin del snakker om at hun skal være der for famililene.

– Da må man først passe på at de ikke blir sprengt i luften av terrorister og at de kan betale regningen sine. Deretter kan man kanskje begynne å tenke på sosiale tiltak, sånn som Clinton hele tiden snakker om, sier han.

Bryr seg ikke om griseprat

Terhume har et avslappet forhold til Trumps utsagn om for eksempel kvinner.

– Når du tenker på at terrorister vil angripe oss, så hvem bryr seg om sånt, sier han.

– Sier det han mener

Fiona Bates virker ikke like ubekymret overfor uttalelsene om kvinner, men holder fast ved at det likevel er viktig at han blir valgt.

– Han sier det han mener og har en bakgrunn rotfestet i tradisjonelle amerikanske verdier bygget på frihet og grunnloven, sier hun.

