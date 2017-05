Derfor er det problematisk om Trump delte hemmeligstemplet informasjon med russerne i Det hvite hus

Flere amerikanske medier – deriblant The New York Times, Reuters og CNN – har nå egne kilder som bekrefter saken som først ble rapportert av The Washington Post mandag kveld: At president Donald Trump skal ha gitt gradert informasjon til Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under et møte i Det hvite hus i forrige uke.

Informasjonen skal kommet fra et tredjeland som er alliert med USA. Ifølge flere medier skal opplysningene ha handlet om kampen mot IS. Kilder CNN har snakket med frykter at noen av detaljene som skal ha blitt delt med Lavrov vil gjøre det lettere for russerne å identifisere kilden som kom med opplysningene.

H. R. McMaster, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren, sa mandag kveld at saken i The Washington Post «slik den ble rapportert, er falsk.» Han ga derimot ingen opplysninger om hvilke deler av artikkelen som ikke stemmer.

Republikanske ledere reagerer – med forbehold

Flere republikanske politikere reagerte i natt kraftig på nyheten.

– Å sette en kilde i fare er noe du bare ikke gjør. Det er derfor vi er så forsiktige med informasjonen vi får fra etterretningskilder – for å forhindre at slike ting skjer, sa republikaneren Bob Corker, som leder utenrikskomiteen i Senatet, i en kort melding til reportere utenfor Kongressen.

Han la til at han tar forbehold om at opplysningene i The Washington Post er sanne.

Senator John McCain, også han fra Trumps parti, sa noe av det samme:

– Dersom dette er sant, er det dypt bekymringsfullt, uttalte McCain på Twitter.

Hørte roping fra møterom i Det hvite hus

Stemningen i Det hvite hus skal ha vært svært amper etter at saken ble publisert mandag kveld.

– Dette er det siste stedet jeg har lyst til å være, sa sikkerhetsrådgiver McMaster mens han hastet forbi en gjeng med journalister i presidentboligen, ifølge flere av dem som var til stede.

Adrian Carrasquillo, som dekker Det hvite hus for Buzzfeed, sier at han kunne høre folk som ropte høyt etter at han så flere av Trumps fremste rådgivere gå inn i et møterom.

– Kommunikasjonsstaben i Det hvite hus skrudde akkurat opp lyden på TV-ene superhøyt etter at vi kunne høre roping fra rommet med Bannon, Spicer og Sanders, skriver Carrasquillo på Twitter:

WH comms staffers just put the TVs on super loud after we could hear yelling coming from room w/ Bannon, Spicer, Sanders — Adrian Carrasquillo (@Carrasquillo) May 15, 2017

Allierte land kan nøle før de deler informasjon

Det er foreløpig uklart hva Donald Trump fortalte Lavrov og den russiske USA-ambassadøren Sergej Kisljak, under møtet i Det ovale kontor på onsdag. Men flere kommentatorer påpeker at det uansett er problematisk fordi det gjør USA til en mindre troverdig samarbeidspartner for landets allierte.

– USA er i svært stor grad avhengig av forholdet til andre land som USA utveksler informasjon med. Dersom Trump faktisk har kompromittert en informasjonskilde, er det ikke bare et tillitsbrudd men en handling som vil sette forholdet til en rekke andre land i fare. Etterretningssjefen kan jo tross alt ikke bare si: «Ikke bekymre dere, vi kommer ikke til å dele dette med presidenten.» Derfor bør alle – inkludert Storbritannia og andre nære allierte – være forsiktige med hva de deler med oss, skriver Eliot A Cohen, direktør ved the Strategic Studies Program ved Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, i en artikkel i The Atlantic.

Allerede i januar, før Trump ble sverget inn som president, rapporterte den israelske avisen Haaretz at amerikanske etterretningsmyndigheter advarte Israel mot å dele for mye informasjon med den påtroppende Trump-administrasjonen.

– I strid med eden Trump avla da han ble president

Som president har Donald Trump retten til å dele gradert informasjon med andre, uansett hvor sensitiv den er. Han har dermed trolig ikke gjort noe ulovlig dersom han har gitt hemmeligstemplede opplysninger til sine russiske gjester.

Men jurister ved Lawfare Blog, som i natt har publisert en lang artikkel om hvorfor Trumps angivelige ytringer overfor russerne er så problematiske, sier at han kan ha forbrutt seg på eden han avla da han ble president 20. januar.

– Han sverget at han skulle «ta vare på, beskytte og forsvare USAs grunnlov». Det er vanskelig å argumentere for at det å gi vekk sensitivt materiale, på uforsiktig vis, til en statsmakt vi ikke er alliert med, er en trofast utøvelse av presidentembetet, skriver de seks artikkelforfatterne.