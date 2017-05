Derfor fikk FBI-direktøren sparken

Til slutt hadde presidenten fått nok av mannen som var ansvarlig for etterforskningen av Russlands innblanding i fjorårets presidentvalg.

Etter 110 dager som president bestemte USAs president Donald Trump seg for å sparke FBI-direktøren.

Oppsigelsen kom som et sjokk for Comey, som opplevde sin egen avskjedigelse på TV under et arrangement ved FBI-kontoret i Los Angeles.

Den offisielle begrunnelsen for sparkingen står i oppsigelsesbrevet fra Trump. Der skriver han at Comey ikke kan lede byrået på en effektiv måte.

FBIs håndtering av etterforskningen av Hillary Clintons bruk av en privat e-postserver oppgis som årsaken til at Comey fikk sparken. I et brev til justisminister Jeff Sessions skriver visejustisminister Rod Rosenstein at han «ikke kan forsvare Comeys håndtering av serversaken».

Sinne over Russland-etterforskning

Ifølge to rådgivere skal Donald Trump ha fått nok av etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget, skriver Politico.

Trump skal gjentatte ganger ha spurt rådgivere om hvorfor etterforskningen ikke forsvant og skal ha forlangt at de uttalte seg på hans vegne.

– Enkelte ganger kunne han (Trump) skrike rasende til TV-apparatet, forteller en rådgiver fra Det hvite hus til Politico.

Sinne over Russland-etterforskningen skal ha nådd et kokepunkt da Comey opplyste til Senatet at FBI etterforsket valgkampanjen til Trump, og da han ikke støttet Trumps uttalelser om at tidligere president Barack Obama hadde avlyttet telefonene i Trump Tower.

FBI Director Comey was the best thing that ever happened to Hillary Clinton in that he gave her a free pass for many bad deeds! The phony... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2017

...Trump/Russia story was an excuse used by the Democrats as justification for losing the election. Perhaps Trump just ran a great campaign? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2017

Over lengre tid har det vært uttrykt misnøye over Comey fra begge partier. I går skal Trump ha gjort en rekke telefonsamtaler til senatorer og bedt om deres støtte.

Representanter fra Trump-administrasjonen var sikker på at sparkingen ville være en vinn-vinn-situasjon ettersom både republikanerne og demokratene har hatt problemer med Comey, opplyser en person som er blitt orientert om vurderingene.

Da demokrat og minoritetslederen i Senatet Chuck Schumer fortalte presidenten at det ville være en «stor feil» å sparke Comey skal Trump ha blitt overrasket, skriver det politiske nettstedet.

The Russia-Trump collusion story is a total hoax, when will this taxpayer funded charade end? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 8, 2017

JOSHUA ROBERTS / Reuters / NTB scanpix

Krangling i Det hvite hus

I løpet av kvelden på tirsdag skal presidenten ha blitt frustrert over at ingen forsvarte sparkingen på nyhetsprogrammene, opplyser en rådgiver i Det hvite hus.

Trump skal ha ønsket at representanter fra administrasjonen deltok på programmene. Istedenfor skal rådgivere i Det hvite hus ha kranglet over at de ikke visste hvor mye bråk sparkingen av Comey førte til.

I løpet av kvelden ble flere rådgivere og representanter fra administrasjonen sendt ut for å forsvare avgjørelsen.

Conway defends firing of James Comey Kellyanne Conway defends firing of FBI Director James Comey in tense exchange with CNN’s Anderson Cooper. http://cnn.it/2q0plhG Posted by CNN on Tuesday, May 9, 2017

"Director Comey had lost the confidence of the rank and file within the FBI. He had certainly lost the confidence from members of both sides...and frankly, most importantly, he'd lost the confidence of the American people." — Sarah Huckabee Sanders, Deputy White House Press Secretary http://bit.ly/2pxwTFG Posted by Fox News on Tuesday, May 9, 2017

Stevninger i Russland-etterforskningen

Ifølge CNN skal den føderale påtalemyndigheten ha kalt inn til høring for å vurdere om det finnes grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs etterforskning av Russland.

Stevningene skal ha blitt utstedt i løpet av de siste ukene, og det skal være bekjente av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som er blitt innkalt til høringen.

Stevningene representerer ifølge CNN det første tegnet på fremgang i FBIs etterforskning av russisk innblanding i presidentvalget.

Det var under Comeys ledelse at FBI konkluderte med at Russlands president Vladimir Putin hadde godkjent et forsøk for å få Trump valgt. Dette distanserer Trump seg selv fra i oppsigelsesbrevet til Comey.

«Jeg setter stor pris på at du har informert meg, ved tre ulike tilfeller, om at jeg ikke er under etterforskning», skriver presidenten.