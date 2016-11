Derfor forlot velgerne Hillary Clinton

Meningsmålerne bommet fullstendig, og ekspertene levnet ham få sjanser. Amerikanske medier advarte, og mente at Donald Trump først og fremst var en fare for Det republikanske partiet.

Likevel: Fra januar 2017 heter USAs neste president Donald J. Trump.

Nå spør amerikanske medier og analytikere seg hva som kunne ligge bak. Og hvordan en overlegent erfaren kandidat som Hillary Clinton kunne tape for en person uten noen politisk erfaring.

MIKE SEGAR / NTB scanpix

Clinton klarte ikke å vekke arbeiderklassen

Det har lenge vært klart at en forutsetning for Trumps valgseier var å finne i det såkalte rustbeltet – statene Ohio, Iowa, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

Nøkkelen til Donald Trumps valgseier ligger i at han klarte å mobilisere den amerikanske, hvite arbeiderklassen. Nådestøtet for Clintons sjanser kom da det ble klart at staten Pennsylvania hadde stemt for Trump.

Selv om Pennsylvania blir regnet for en vippestat, var det få som trodde at staten ville gå for en republikansk kandidat for første gang siden 1988.

Men i arbeiderområdene var det mange Demokrater som sa de ville stemme Trump, skrev The Atlantic i september. I 2012 hadde halvparten av de stemmeberettige ikke registrert seg for å stemme eller valgte å bli hjemme.

– Dersom ti prosent av denne gruppen møtte opp for å stemme, kan det endre utfallet i de viktige vippestatene, sa statsviter Paul Sracic ved Youngstown State University til The Atlantic i september.

En av de «frafalne» demokratene sier de politiske elitene har misforstått velgergruppen.

– De tror det handler om kjendisen Trump. Det gjør det ikke. Det tror vi alle er blitt gale. Det har vi ikke. Vi er ærlige mennesker, som jobber hardt, vi ber mye og vi elsker stedet vi er fra og føler en plikt til å kjempe for at det skal bestå i flere generasjoner, sier «Sheikh» Shannon til The Atlantic.

Les mer om den amerikanske arbeiderklassen: Suzie er en blond, hvit forstadsfrue. Likevel har hun møtt fordommer hele livet.

CARLOS BARRIA

Lærte ikke av tidligere nederlag

Det er ikke mer enn to år siden Demokratene sist tapte arbeidervelgerne, i Kongressvalget i 2016. Da gikk 64 prosent av stemmene til hvite velgere uten utdannelse til republikanerne, skriver Vice.

Heller ikke Barack Obama klarte å få med seg den velgermassen, da han vant overlegent i 2008. For Obama var det derfor fordelaktig at kun halvparten av hvite amerikanere uten høyere utdannelse faktisk brukte stemmeretten sin.

Obamas seier ble sikret da han klarte å mobilisere svarte og latinovelgere til å stemme.

Donald Trump appellerte til hvite amerikanere uten utdannelse, og ser ut til å ha lykkes med det.

Trumps budskap var enkelt: Han lovet å sikre arbeidsplassene mot utflytting utenlands. Og han forsikret arbeiderne i kullindustrien om at han ikke ville la klimakampen ødelegge arbeidsplassene deres.

Da hjalp det lite at Hillary Clinton avsluttet valgkampen i Philadelphia, der hun lot seg hylle av Michelle og Barack Obama og superkjendiser som Bruce Springsteen og Jon Bon Jovi.

Ifølge en foreløpig analyse fra CNNs valgdagsmåling stemte hver tredje amerikaner som tjener under 50.000 dollar (415.000 kroner) i året, på Trump. Det tyder på en massiv mobilisering av hvite velgere, av begge kjønn, i hele USA.

Økonomisk vekst – men ikke for alle

Barack Obama fikk USAs økonomi tilbake på beina etter finanskrisen. Men den økonomiske veksten har vært skjevt fordelt i flere tiår. Mens en gjennomsnittlig amerikaner med høyere utdanning har opplevd en kraftig lønnsøkning, har inntekten til en amerikaner uten høyere utdanning stått stille de siste 30 årene, ifølge Brookings institute.

Hillary Clintons utfordrer Bernie Sanders appellerte til arbeiderklassen fra venstresiden. Og ifølge en rundspørring fra Guardian i mars, var mange av Sanders støttespillere rede til å støtte Donald Trump da Sanders til slutt tapte for Clinton.

Hvor mange velgere som faktisk gikk fra Sanders til Trump er ikke klart.

Men mye tyder på at Clinton undervurderte hvite arbeidere i sin valgkamp. Det kan ha kostet henne seieren.

Kilder: The Atlantic, Vice.com, Vox.com, Economisk, Guardian