Derfor gjør FN-sensasjonen lille julaften Israel rasende

FNs sikkerhetsråd fattet fredag et vedtak der Israel bes slutte med all bygging på Vestbredden. Israelske bosettinger på okkupert land ble stemplet som ulovlige, og 14 av 15 land stemte for vedtaket. USA avholdt seg fra å stemme å la heller ikke ned veto, noe de har hatt for vane å gjøre i Israel-kritiske voteringer.

– USA markerer seg mot Israels politikk. Det er et tydelig, men veldig sjeldent signal, sier professor Jan Hallenberg ved Försvarshögskolan i Sverige til nyhetsbyrået TT.

Vedtaket førte til hissige utbrudd fra israelske politikere og republikanere i USA, og Israels statsminister har kalt tilbake de israelske ambassadørene til New Zealand og Senegal. Han har har også avlyst et planlagt besøk fra Ukrainas statsminister til Israel.

Her er fire årsaker til at de ser dette som et urettferdig angrep på Israel og derfor blir rasende:

Mahmoud Illean / AP / NTB Scanpix

1. Tanken om at palestinsk terrorisme belønnes

Det siste halvåret i 2015 og det første halvåret i 2016 var preget av en rekke enkeltstående angrep mot israelere. Det ble kalt kniv-intifadaen fordi mange av angriperne brukte kniver eller stikkvåpen som skrutrekkere og lignende.

Israelske politikere og sikkerhetsmyndigheter klandrer palestinske ledere for å heie frem disse unge angriperne. Mange argumenterer nå med at vedtaket i FN, som palestinske interesser har ønsket seg i flere tiår, vil oppfattes som en belønning for palestinske terrorangrep mot Israels befolkning.

2. Mener Israel er mer forhandlingsvillig

Israelske regjeringspolitikere mener Israel viser mer vilje til forhandlinger enn palestinerne. Flere ganger i høst har Benjamin Netanyahu sagt at han er klar til å forhandle når som helst uten å stille betingelser på forhånd, men at det er palestinerne som nekter å gjøre det samme.

Da Netanyahu talte i FN tidligere i høst inviterte han palestinernes president Mahmoud Abbas til å tale i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset og sa han selv gjerne ville komme og snakke til palestinske politikere.

3. Demokratiske Israel pekes ut

Israelske politikere er lei av at ett av de få demokratiske land i regionen skal velges ut når kritikk skal fremføres fra FN. Talsmenn peker til sammenligning blant annet på menneskerettighetsbrudd som skjer i land som Syria og Iran. Ikke minst minner man om at demokratiet har temmelig dårlige kår i de palestinske områdene. Mahmoud Abbas ble valgt i 2005 for en periode frem til 2009, men sitter fremdeles.

Reuters/NTB Scanpix

4. Følelsen av å være sveket av en venn

USA er tradisjonelt Israels beste venn i FN. Over 30 ganger har supermakten brukt sin vetorett til å stoppe Israel-kritiske vedtak i verdensorganisasjonen. De siste årene har det imidlertid vært knute på tråden mellom Israels statsminister Netanyahu og USAs president Barack Obama. USA har likevel stort sett stått ved Israel.

Påtroppende president Donald Trump forsøkte å stoppe denne siste resolusjonen ved å overtale Egypt til å trekke den, men fire andre land la den da frem i stedet. Det faktum at USA ikke stoppet den, tolkes av mange som et siste stikk fra Obama til Netanyahu. Selv går den israelske statsminister og utenriksminister lengre:

– Vi er ikke i tvil om at Obama-administrasjonen igangsatte, sto bak og koordinerte teksten og deretter sørget for at den ble vedtatt, sa Netanyahu på regjeringsmøtet søndag. Han omtalte resolusjonen som et «skammelig antiisraelsk bakhold»