Derfor har Clinton fortsatt grunn til å glise

Etter en måned der Hillary Clinton kunne holde en lav profil mens meningsmålingene viste en soleklar ledelse over Donald Trump i den lokale valgkampen, viser nye målinger at avstanden mellom de to nå er blitt mye mindre.

En måling fra CNN på tirsdag viste til og med en knapp ledelse til Trump, noe den republikanske kandidaten umiddelbart gjorde sine 11,4 millioner Twitter-følgere oppmerksomme på:

Trump og hans kampanjeledere har den siste tiden unngått å snakke om meningsmålingene, bortsett fra de gangene de har omtalt dem som «manipulerte» av et pressekorps som ønsker å ha Hillary Clinton som president.

CNN-målingen, derimot, blir nå brukt av Trump-kampanjen for å vise at han er i ferd med å ta igjen Clintons forsprang.

Men det er fortsatt mye som taler imot en Trump-seier i november. Her er fem grunner til at Clinton fortsatt kan glise:

1. Clinton har historien på sin side.

Mandag var arbeidernes dag – Labor Day – i USA, en dag som utgjør det uformelle startskuddet for sluttspurten i den amerikanske valgkampen. Herfra og frem mot 8. november blir et maratonløp for både presidentkandidatene Hillary Clinton og Donald Trump samt for alle de andre som stiller til valg i Kongressen, delstatsforsamlingene og lokale posisjoner.

Selv om det fortsatt er to måneder igjen til valget, viser historien at kandidaten som leder på Labor Day også er den sannsynlige vinneren av valget.

Faktisk har kandidaten som leder på Labor Day vunnet flertallet av stemmene i nesten samtlige valg siden 1936. Kun to ganger, da Harry Truman tok igjen Thomas Dewey i 1948 og da John F. Kennedy spurtet forbi Richard Nixon i 1960, har Labor Day-ledelsen ikke holdt helt inn til målstreken.

AP / NTB Scanpix

Et tredje, delvis unntak skjedde i 2000. Demokraten Al Gore ledet på Labor Day og tapte til slutt valget for George W. Bush. Gore fikk riktignok flertallet av stemmene på nasjonalt nivå, men det amerikanske valgsystemet gjorde at Bush ble president fordi han sikret seg flere valgmannstemmer enn Gore.

2. Clinton leder fortsatt

Selv om CNN-målingen på tirsdag viser en Trump-ledelse, er den kun én meningsmåling av svært mange. Enkeltmålinger kan gi oppsiktsvekkende utslag: En måling i Washington Post samme dag indikerer at Clinton nå er i et tilnærmet dødt løp med Trump i delstaten Texas, som anses som en svært trygg republikansk delstat.

I stedet for å se på enkeltmålinger bør man derfor forholde seg til et større bilde. Flere nettsteder legger sammen målingene og lager et gjennomsnitt, noe som gir et mer realistisk inntrykk av hvor valgkampen står.

Nettstedet fivethirtyeight.com, som ledes av statistikkguruen Nate Silver, for eksempel, viser at Clinton fortsatt har en ledelse på 3,6 prosent. Forspranget er halvert den siste måneden, men det er fortsatt en klar ledelse.

Samtidig viser nettstedet realclearpolitics.com at Clinton leder med rundt tre poeng, mens gjennomsnittet av målingene på Huffington Post indikerer en ledelse på over fem prosentpoeng.

Bookmakerne er også trygge på en Clinton-seier, og nettstedet Predictit gir Clinton rundt 68 prosents sjanse til å vinne valget.

3. Vippestatene vipper mot Clinton

Noen delstater er viktigere enn andre i valgkampen. Clinton trenger for eksempel ikke bruke mye energi på velgerne i New York eller California fordi demokratene er nærmest garantert å vinne der. Det samme gjelder Trump i delstater som Texas og Alabama.

Kampen står derfor hovedsakelig i de delstatene der løpet er jevnt. I år er det 11 delstater som regnes for å være på vippen: Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia og Wisconsin.

Trump har en knapp ledelse i kun to av disse delstatene: Iowa og Missouri.

Nate Silver påpeker at dersom Clinton vinner i Florida og enten Virgina eller North Carolina, vil hun ha råd til å tape i flere av de andre vippestatene.

4. Folk misliker Trump mer enn de misliker Clinton

Årets presidentvalg er oppsiktsvekkende av flere grunner. Én av dem er at begge kandidatene er ekstremt upopulære. Hillary Clinton hadde lett vært tidenes mest mislikte presidentkandidat – hvis det ikke hadde vært for Donald Trump, som avskys av enda flere.

55,5 prosent av befolkningen har et negativt inntrykk av Hillary Clinton, ifølge et gjennomsnitt av målinger som stiller spørsmål om hva velgerne tenker om kandidatene sine. 41,3 prosent sier at de er positive til henne.

Donald Trump, ifølge de samme målingene, er dårlig likt av 58,1 prosent, mens 37,9 prosent har et godt inntrykk av ham.

Evan Vucci / AP / NTB Scanpix

Clinton har langt mer penger å bruke

Inntekter til valgkampen gir mer penger å bruke på TV-reklame og andre metoder for å overtale folk til å stemme i den ene eller andre retningen.

Hittil har Clinton håvet inn langt mer penger enn Trump. Bare i august samlet hun inn 143 millioner dollar, mens Trump fikk overtalt donorer til å gi ham 90 millioner dollar.

Trump har vist tidligere i valgkampen at han kan kompensere for manglende donasjoner ved å sikre seg gratis oppmerksomhet på TV gjennom sine kontroversielle uttalelser, men Clintons store pengesekk gir henne likevel store muligheter til å kjempe videre om velgernes gunst.

Derfor bør Clinton frykte en Trump-seier

Selv om Hillary Clinton fortsatt leder klart på et gjennomsnitt av målingene, er det tydelig at valgkampen er svært mye jevnere enn den var for en måned siden.

Mye kan fortsatt forandre seg.

Det er svært uvanlig at et parti beholder presidenten i tre valg på rad, og Trump har derfor historien med seg på den måten.

I tillegg har Trump-kampanjen vist tegn til å endre strategi de siste ukene. Kandidaten taler langt oftere fra manus og er mindre frittalende enn han var før. Dette kan overbevise velgerne til å stemme på ham selv om de har reagert på uttalelsene hans tidligere i valgkampen.

Clinton har også slitt med å definere et budskap i valgkampen ut over det å bekjempe Trump. Dersom hun skulle bli rammet av en ny skandale – for eksempel nye epost-lekkasjer – kan det snu valgkampen til Trumps fordel.