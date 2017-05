Derfor tok det åtte år å få French hjem: - UD var for optimistiske

– Jeg hadde tenkt å bruke én til to måneder for å lage en oversikt over situasjonen, sier ambassadør Arild Øyen til Aftenposten på Gardermoen.

Det ble ett toårig engasjement der han møysommelig flyttet Joshua French-saken i retning av en løsning, små steg om gangen, inntil han på selveste 17. mai skaffet landingstillatelse for ambulanseflyet som landet i Kongo og brakte French til Norge.

Løsningen av French-saken gjorde at han kom hjem til datterens fødselsdag, slik han hadde lovet. Bare minutter etter at Arild Øyen torsdag kom ut i ankomsthallen på Gardermoen, fikk han klemmer av døtrene Lisa og Tsiku som møtte opp med norske flagg.

Deretter bar det rett til Utenriksdepartementet der en smilende utenriksminister kunne slå fast at en av de mest krevende konsulære sakene har funnet sin løsning. Joshua French satt i fengsel i Kongo med en rettskraftig dødsdom.

Hverken Brende eller Øyen ville i går si noe nærmere om Joshua French psykiske eller fysiske tilstand. Bare at han nå får adekvat medisinsk behandling.

Espedal, Jan Tomas

– For optimistisk

I diplomatiske ordelag slår Øyen fast at Utenriksdepartementet har vært for optimistisk i denne saken. Han har jobbet i regionen i 20 år og vært sideakkreditert som ambassadør til Kongo. Han sier i dag at kjennskap til Kongos historie har vært viktig.

Allerede tidlig i prosessen fikk Øyen og andre som jobbet med saken signaler fra myndighetene i Kongo om at de ikke kunne regne en snarlig løslatelse om de to ble dømt.

Fakta: Joshua French-saken * Joshua French (34) er norsk og britisk statsborger. Han startet sammen med nå avdøde Tjostolv Moland et sikkerhetsselskap i Uganda. * French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld. * Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet. * Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge. * 18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord. * 6. desember 2013 ble Joshua French likevel tiltalt for å ha drept kameraten. * 19. februar 2014 ble French dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland. * I august 2014 ble han anklaget for å ha forsøkt å rømme etter at han ble pågrepet utendørs. Da hadde han, av hensyn til en svært redusert helsetilstand, fått bo alene i en leilighet, under vakthold. * Norske myndigheter har lenge arbeidet for å få ham benådet eller overført til soning i Norge. * Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba sa i februar til NRK at presidenten ville benåde French i løpet av 2017. * Statsminister Erna Solberg bekreftet 17. mai at French samme dag var blitt overført til Norge. * utenriksminister Børge Brende sier det ikke er snakk om en benåding eller en soningsoverføring, men at French er overført på humanitært grunnlag. KILDE: NTB

– Det finnes knapt et land som er mer besøkt av leiesoldater enn Kongo. Når det så kommer to europeere som presenterer seg som militære eller tidligere militære og kommer i konflikt med loven, da er de ille ute, forklarer han.

Burde skjønt tidligere at det ville ta tid

På pressekonferansen, der han sto ved siden av utenriksminister Børge Brende, sa Øyen blant annet at på et tidlig tidspunkt fikk man vite at de to, om de ble dømt, måtte sone fra fem til syv år. Dette kom fra Kongos daværende utenriksminister Alexis Thambwe Mwamba.

Thambwe gikk av som utenriksminister i 2012, men gjorde comeback i regjeringen som justisminister i 2014. Da tok han tak i French-saken.

– Vi skulle hørt litt mer på det de sa den gangen. Da hadde det kanskje ikke vært så mye stress, sa Øyen som mente at man fra norsk side hadde vært for overivrig. Han legger til:

– Det var ikke noe å vinne på denne saken for kongolesiske myndigheter. Det French har fått er et privilegium. Det er ikke en god sak i en valgkamp i Kongo å gi det til en utlending.

Brende: Vil evaluere arbeidet

Utenriksminister Børge Brende (H) omtaler saken som svært komplisert.

– Hva kunne UD gjort annerledes i denne saken? Kunne man for eksempel koblet inn Øyen tidligere?

– Jeg ber om forståelse for at jeg uttaler meg om det jeg har hatt ansvaret for, sier Brende og fortsetter:

– Men jeg er helt overbevist om at alle som har hatt det ansvaret jeg har nå, har gjort sitt aller beste for å løse saken. Den er utrolig komplisert. Jeg må berømme ambassadør Øyen for hans klokskap og den ydmykheten han har utvist overfor myndighetene i Kongo, Men det er også slik at French’ helsesituasjon ikke er blitt bedre, sier Brende.

– Vi i UD vil alltid evaluere en sak som dette i ettertid, men jeg vil rette en stor takk også til UDs konsulærseksjonen som har jobbet med denne saken og det er en sak som har tatt mye tid.

Kan ikke svare på hvor mye det har kostet

French-Moland-saken har preget hverdagen til de tre utenriksministerne Jonas Gahr Støre, Espen Barth Eide og Børge Brende. To utenriksråder og ikke mindre enn fire spesialutsendinger på ambassadørnivå har vært satt på saken: Andreas Gaarder, Kai Eide, Tor Wennesland og Arild Øyen.

Det har vært brukt store pengesummer, men UDs pressetalsperson, Frode Andersen avviser å opplyse nærmere hvor mye penger som er brukt utover at det er et betydelig beløp.

– Vi fører ikke regnskap over pengebruken i enkeltsaker, skriver han i en sms til Aftenposten.

Mange involverte

Tidvis har det vært intern strid i Utenriksdepartementet om veivalget. Etter at Joshua French i 2014 ble dømt for å ha drept sin venn Tjostolv Moland ble den tidligere NATO-ambassadør Kai Eide tatt av saken, fordi det var strid om veivalget, skrev VG den gangen. Først ble Norges ambassadør i Egypt Thor Wennesland satt på saken. Deretter ble den lagt i hendene til Arild Øyen, som loset den til gårsdagens endelige løsning.

En viktig del av striden har vært i hvor stor grad man skulle føre denne saken i det offentlige rom.

I går viste Øyen til to forhold som bidro sterkt til løsningen. Joshua French mor, Kari Hilde French og et nettverk av protestantiske kirker i Kongo løste erstatningssaken med den drepte sjåførens familie. Dette, sammen med erstatningskravet fra Kongo mot Norge ble lagt til side. Både Brende og Øyen understreket morens innsats som også åpenbart har gjort inntrykk på myndighetene i Kongo.

Karen Hilde French: Ubeskrivelig glede

– Det avgjørende var at kongolesiske myndigheter ønsket å bli ferdige med denne saken, sa understreket Øyen på pressekonferansen på utenriksministerens kontor.