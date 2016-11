Derfor vant Donald Trump - grafene som forklarer det uforklarlige

På forhånd ble det snakket om at Donald Trump ikke hadde appellert til brede nok velgermasser. At han hadde skjøvet fra seg de svarte og de spansktalende, de såkalte hispanics eller latinos.

Men hva spilte det for rolle, så lenge han kunne score stort hos hvite velgere, som utgjorde 69 prosent av alle velgerne. Valgdagsmålinger tyder også på at Hillary Clinton i begrenset grad klarte å mobilisere svarte og hispanics, ifølge CNN.

Det var klart for alle på forhånd at Donald Trump særlig ville få stemmene til hvite menn uten høyere utdanning. Spørsmålet alle stilte seg var om han ville klare å motivere mange nok av dem til å møte opp og stemme.

Hvite kvinner har ignorert Trumps kvinnekontroverser

Donald Trump fikk suverent mest støtte blant hvite menn. Kanskje mer overraskende er det at han til tross for kontroversene om hvordan han omtaler kvinner, så har et flertall av hvite kvinner stemt på ham.

En mulig forklaring er at selv om mange kvinner kanskje kunne ønske seg en kvinnelig president, så anså de ikke Hillary Clinton som den rette. 54 prosent av amerikanerne som stemte sa i valgdagsmålingen av de ikke liker henne, melder NBC (Enda flere, 61 prosent, svarte at de ikke likte Trump).

Sinte republikanske velgere

Donald Trump har tydelig truffet en nerve hos deler av befolkningen. Valgdagsmålinger som er gjengitt av The New York Times viser at befolkningen har et meget delt syn på Trump og de sakene han har markert seg mest med. Men blant dem som valgte å stemme på ham, så er det svært mange som ser på ham som en ærlig leder med det rette temperamentet.

83 prosent av de republikanske velgerne sa seg enig i at det var viktig for dem at den presidenten kunne skape en etterlengtet endring.

Clinton fikk ikke stemmene der hun trengte dem

Meningsmålerne tok nok en gang feil. Før valget var det flere medier som mente at det var 80–90 prosents sannsynlighet for at Hillary Clinton ville vinne.

Meningsmålingsguruen Nate Silver i Fivethirtyeight.com mente også at det var mest sannsynlig at Hillary Clinton ville vinne, men åpnet for at Trump kunne vinne (med 28 prosents sannsynlighet). Det begrunnet han med at hele 12 prosent av velgerne oppga at de enten var usikre på hvem de skulle stemme på eller ville stemme på en tredje kandidat. For fire år siden var det tilsvarende tallet bare 3 prosent.

Meningsmålingene tydet på at Hillary Clinton ledet med mellom 3 og 5 prosent. Valgresultatet viste at dette var feil, og da særlig i vippestatene. Clinton endte faktisk opp med å vinne flest stemmer totalt, med 0,6 prosents margin, men det var Trump som klarte å komme over 270 valgmannsstemmer.

Vet Donald Trump hvor Krim er? Putin og Kreml jubler over Trumps valgseier. – Men han vet jo ikke hvor Krim er, ler russerne.

Clintons brannmur ble sprengt

Valgresultatet i de gamle industristatene, som nå kalles Rustbeltet fordi industrien der har forvitret, viser med all tydelighet at velgerne som har følt seg forlatt av politikerne i Washington D.C. ville ha forandring. Donald Trump gjorde det mye bedre her enn det meningsmålingene tydet på på forhånd og gjorde nærmest rent bord i disse statene.

Den aller største overraskelsen var at han stakk av med Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, som ble regnet som Hillary Clintons brannmur.

I Rustbeltet var meningsmålerne på bærtur

Meningsmålerne som mente at hun ville vinne med 3 prosentpoeng tok altså bare 2 prosentpoeng feil i de nasjonale målingene. De tok imidlertid enda mer feil i de viktige og folkerike delstatene som vippet seieren i Donald Trumps favør.

I Florida viste meningsmålingene at Clinton ledet med 0,7 prosent. Trump vant med 1,4 prosent. I Nord-Carolina trodde man også at Clinton lå 0,7 prosent foran, mens resultatet ble at Trump vant med 3,8 prosent. I Ohio mente man at Trump ledet med 1,9 prosent, mens resultatet ble en seier med 8,6 prosents margin.

Trump vant der han måtte vinne

Trump klarte uten problemer å holde på de «røde» statene, altså de som tradisjonelt har stemt republikansk. Når han dessuten klarte å vinne alle de tre store vippestatene som det på forhånd ble sagt at han måtte vinne, nemlig Florida, Ohio og Nord-Carolina, så ble seieren hans.