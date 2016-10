Det gikk hardt for seg på middagen i Berlin i natt. Putin og Merkel hadde oppgjør på kammerset.

For første gang på ett år møttes lederne for Russland, Ukraina, Frankrike og Tyskland ansikt til ansikt i Berlin.

Verdenssamfunnets to vanskeligste og farligste konflikter sto på dagsordenen: Syria og Ukraina.

Kl. 01.00 natt til torsdag kom tre slitne presidenter og en innbitt kansler ut etter et seks timer langt møte – med innlagt middag.

– Vi oppnådde ingen mirakler, sa Tysklands Angela Merkel.

– Det var tøffe samtaler, sa Putin.

Men for sivilbefolkningen i Syria førte middagskrangelen til at de kan sove litt roligere de neste nettene.

AXEL SCHMIDT / X03330

Putin kom sent til middag

– En middag i minefelt, konkluderte tysk fjernsyn. På forhånd var middagsgjestene bare enig om en ting: Det var ingen grunn til å ha høye forventninger.

Bare det at møtet fant sted, ble av mange sett på som en stor overraskelse og positiv utvikling.

Middagen startet imidlertid i kjent, russisk stil:

President Vladimir Putin kom for sent, som vanlig.

TV-bildene fra russisk fjernsyn viste hvordan Putin ble sittende lenge i det russiske presidentflyet, før han valgte å gå ut.

Så kjørte han til rikskanselliet i Berlin, hvor Frankrikes president François Hollande, Ukrainas Petro Porosjenko og rikskansler Angela Merkel ventet i 30 minutter.

– Det er en metode han han har, bemerket Berliner Morgenpost, som minnet om Merkel har ventet lenge.

Ukrainas president kom rett fra Norgesbesøk.

Så startet den seks timer lange, knallharde diskusjonen, som ga flere resultater en mange hadde trodd på forhånd.

Markus Schreiber / TT / NTB Scanpix

Enig om ny tidsplan for Ukraina

Første punkt på programmet var den fastlåste krigen i Ukraina, som har kostet 10.000 mennesker livet.

Presidentene ble enige om å få på plass et nytt «veikart» for fred i løpet av november.

– Det er fortsatt langt igjen, sa Merkel.

Både Putin og Porosjenko bekreftet at Russland og Ukraina fortsatt står ved Minsk-avtalen, noe som er særlig vanskelig for Ukrainas president Petro Porosjenko. I det ukrainske parlamentet mener flertallet at Minsk-avtalen er uakseptabel.

Regjeringen i Kiev mener de russiskstøttede opprørerne må gi fra seg våpnene før det avholdes valg, mens Tyskland og Frankrike mener valgene må avholdes først.

Ifølge avtalen skal Ukraina gi opprørsområdene en særskilt stilling.

– Russland har gått med på et forsøk om å utplassert en bevæpnet OSSE-kontingent, som vi kan kalle en politikontingent, som skal sørge for sikkerhet under valgene og overgangsperioden, sa Porosjenko.

– Vi er forberedt på å utvide OSCEs oppdrag i sonen for tilbaketrekking av styrker, sa Putin.

Han la til at det bare kan skje når Ukraina vedtar en lov for lokale valg i opprørsrepublikkene.

Mikhail Klimentyev / TT / NTB Scanpix

Syria: Putin lover bombepause

– Vi kom ut av møtet med et inntrykk av at det kan bli en forlengelse av våpenhvilen, men det er opp til det syriske regimet og Russland og vise det, sa den franske presidenten François Hollande.

– Fra russisk side vil vi ta en pause i luftangrepene så lenge som mulig, avhengig av utviklingen på bakken, sa Putin.

Men allerede torsdag morgen, kort tid inn i en elleve timers våpenhvile i Aleppo, kom det meldinger om kamper ved en humanitær korridor som etter planen skal brukes av sivile som ønsker å forlate byen.

Ifølge syriske grupper er 1500 sivile drept i bombeangrepene mot byen etter at Assad-styrkene og Russland innledet sin offensiv i september.