Det mest gavmilde landet i verden er kåret, og det er ikke Norge

Har du i løpet av den siste måneden gjort følgende?

Gitt penger til veldedighet? Brukt tid på frivillig arbeid for en organisasjon? Hjulpet en fremmed, noen du ikke kjente, som trengte det?

Måler engasjement

Gallup International bruker disse tre spørsmålene til å lage sin internasjonale rangering av borger-engasjement. Spørsmålene er ment å måle innbyggernes følelse av forpliktelse overfor samfunnet de lever i.

2,2 milliarder hjalp en fremmed

Ifølge Gallup tyder tallene på at 1,4 milliarder mennesker hadde gitt penger til et godt formål, nesten 1 milliard hadde brukt sin tid på en organisasjon og 2,2 milliarder hadde hjulpet en fremmed i løpet av den siste måneden.

Ifølge rapporten er det en klar sammenheng mellom ytre forhold som økonomi, arbeidsledighet og tilbud av helsetjenester og viljen til frivillig å yte noe for andre. Men det er ikke alltid at gavmildheten er størst i de rikeste landene.

Har slitt med omdømmet

Myanmar, som regnes som et mellominntektsland, går nemlig av med en klar seier i rangeringen. Landet sliter med sitt internasjonale rykte for øvrig. Før var det militærjuntaens harde politiske styre som ga landet dårlig anseelse. Nå er det håndteringen av en muslimsk minoritet som skader omdømmet.

Gemunu Amarasinghe, AP/NTB Scanpix

Men på målingen om engasjement er landet altså en klar vinner.

– Myanmars sterke buddhistiske tradisjoner, som legger vekt på gaver og frivillig arbeid ved templene, reflekteres i innbyggernes svar, heter det i Gallups rapport.

Her er er oversikten over de 13 øverst rangerte landene:

Nordmenn gir penger

Norge havner på 13. plass i rangeringen. Det er særlig vår tilbøyelighet til å gi penger til gode formål som sikrer Norge en plass såpass høyt. Der er nordmenn på 8. plass. To av tre sier de gir til veldedige saker. Men hverken på listen over frivillig arbeid eller hjelp til fremmede når Norge opp på ti-på-topp-listene.

Blant landene på bunn er det flere land som sliter med økonomien eller politisk uro. Det gjelder likevel ikke alle.

Her er er oversikten over de 10 lavest rangerte landene:

– Ikke del av dagliglivet i Kina

Gallup viser til at den økonomiske stormakten Kina ligger nederst.

– Kinas lave score illustrerer at filantropi ennå ikke er en del av dagliglivet for mange kinesere til tross for økende velstand, heter det i rapporten.

Etter det store jordskjelvet i Sichuan-provinsen i 2008 der over 70.000 omkom ble det samlet inn milliarder i landet. Det samme året oppga 17 prosent av kinesere å ha gitt penger til et veldedig formål. Nå er tallet sunket til 6 prosent. Gallup viser til at en rekke skandaler med veldedige organisasjoner kan ha bidratt til å bremse kinesernes entusiasme for å gi. Ny lovgivning denne måneden - som gjør det lettere å samle inn penger og samtidig skal forhindre svindel - kan endre kineseres holdninger til veldedighet, tror Gallups analytikere.