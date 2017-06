Det politiske klimaet i Washington er blitt livsfarlig

De siste dagene har det vært fornuftslammende hett på den amerikanske østkysten, med temperaturer opp mot 40 grader flere steder. Det politiske klimaet har også nærmet seg kokepunktet.

Skyteepisoden på en baseballbane like utenfor Washington, DC i går fremstår som et symptom på en sykdom som ødelegger USAs politiske system fra innsiden.

Den antatte gjerningsmannen, James T. Hodgkinson, skrev nylig på Facebook at «Donald Trump er en landssviker. Han har ødelagt demokratiet vårt. Det er på tide å ødelegge Donald Trump».

Innlegget inkluderte en link til et opprop på nettstedet Change.org for å fjerne Trump fra makten ved hjelp av lovverket – ikke ved hjelp av et halvautomatisk M4-gevær.

I går gikk 66-åringens kamp, ifølge politiet, fra det verbale til det fysiske. Fem personer ble skadet – det var et under at ingen andre enn gjerningsmannen ble drept.

Sabotasje på begge sider

Reaksjonene på gjerningsmannens Facebook-side, der det fremgår at han var en sterk tilhenger av sosialdemokraten Bernie Sanders, forsterker følelsen av at skyttergravene er i ferd med å herdes på begge sider av USAs politiske slagmark.

«Alle sosialister er landssvikere,» «liberalisme er en hjernesykdom» og «Demokratene får oss til å hate» er blant de mange rasende reaksjonene som dukket opp like etter at den antatte gjerningsmannen ble identifisert av politiet.

Politikerne på Capitol Hill i den amerikanske hovedstaden har brukt mye energi på å sabotere for hverandre de siste årene. Samarbeidsklimaet som gjorde det mulig for folk som Bill Clinton å være en effektiv president, forsvant en gang på 2000-tallet.

Da Barack Obama ble president i 2008, sørget republikanerne for å legge så mange kjepper i de lovgivende hjulene for ham – spesielt etter at de fikk flertall i Representantenes hus to år senere – at det hemmet ham i betydelig grad.

Demokratene har gjort nøyaktig det samme etter at Donald Trump ble innsatt som president i januar. Å stanse det andre partiet virker å være vår tids modus operandi i amerikansk politikk.

Dermed står ting som infrastruktur-reform, der både demokrater og republikanere i prinsippet er enige om det meste, bom stille.

Trump skrøt av at han kunne skyte noen uten konsekvenser

Det er ikke nytt at amerikanske politikere blir skutt. Presidentene Lincoln, Garfield, McKinley og Kennedy ble drept i attentater. Antallet drapsforsøk på sittende presidenter er lang – president Reagan ble truffet av en kule i 1981, men overlevde.

Og det er ikke mer enn seks år siden at kongressrepresentanten Gaby Giffords ble skutt på gaten i Tucson, Arizona.

Men skyteepisoden på baseballbanen i går føles likevel som et tegn i tiden – en illustrasjon på et politisk system i krise.

Donald Trump skrøt i valgkampen av at han «kan stå på 5th Avenue og skyte noen, uten å miste noen velgere.» Som president har han vært svært konfronterende og nedlatende i sin tilnærming til demokratene, noe som har bidratt til å forverre det politiske klimaet ytterligere.

Derfor var det positivt at han i kjølvannet av onsdagens skyteepisode var blant de mange som oppfordret til samhold.

Pres. Trump is delivering a statement on the GOP baseball practice shooting. Watch live: https://t.co/UYpqI3esEb pic.twitter.com/SIyAHRYJ42 — CNN (@CNN) June 14, 2017

Ekkokamrene på nett gjør vondt verre

Men det er lite sannsynlig at noe sånt vil skje.

Helsedebatten som pågår i Kongressen akkurat nå – et forsøk på å fjerne og erstatte Obamacare – er en ren partipolitisk øvelse.

Demokratene har også fått blod på tann i kampen for å svekke Trump politisk gjennom Russland-etterforskningen – og bruker nå svært mye tid på denne saken fremfor å utarbeide og presentere sin egen politikk.

I sosiale medier er det politiske landskapet delt opp i ekkokamre der forslag til kompromisser drukner i bombastiske og aggressive løsninger. Faktaopplysninger mister sin verdi når alt man er uenig i kan stemples som «fake news». Raseriet vokser på begge sider, noe som gir grobunn for ekstreme meninger.

Og ekstreme, forkastelige løsninger. Som å uttrykke sitt raseri med et M4-gevær.