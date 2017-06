Klesdesigner Jiang Wenshou ser ut på Fangjia hutong fra sin lille butikk, mens menn i oransje vester og gule hjelmer murer igjen glassdøren og hullet etter det knuste utstillingsvinduet.

– Jeg har fulgt alle regler, skaffet til veie hvert eneste dokument og innhentet alle tillatelser, sier han til Aftenposten, resignert.

– Men nå har jo dette ingen verdi lenger. De har bestemt seg, og jeg må stenge.

Byregjeringen: Farlig selvtekt

«De» er Beijings bymyndigheter, som de siste månedene har sørget for rasering av spise- og drikkesteder, salonger, butikk-utsalg, kiosker og små verksteder i hutongene i sentrum.

I løpet av året skal tusener av små virksomheter fjernes. Ikke bare er de ulovlige, glorete fremmedelementer i hovedstadens gamle, tradisjonelle bebyggelse, de er direkte farlige, hevder myndighetene, som blant annet viser til manglende brannsikkerhet og brudd på byggeforskrifter.

Og selv om designeren Jiang kan fortjene å bli trodd på sin forsikring om at han har fulgt reglene, stemmer det nok at svært mange andre firmaer i hutongene drives på ulovlig fremleie og uten godkjenning.

Fakta: Hutonger Trange gater eller smug i Beijing med grå småhusbebyggelse i rekker av sìhéyuàn, boligenheter samlet rundt en innelukket gårdsplass. Hutonger ble først bygget i Beijing på 1200-tallet under Yuan-dynastiet og deretter utvidet under Ming og Qing-dynastiene. Helt siden midten av 1900-tallet har hutongene vært utsatt i Beijing, etter hvert som myndighetene har ønsket å gjøre plass til nye gater og moderne bygg. Foran De olympiske leker i 2008 ble flere hutonger revet. I senere år har endel hutonger fått beskyttelse mot riving, i et forsøk på å bevare denne delen av Kinas kulturhistorie. Kilde: Wikipedia

Men kravet om uniformering av den gamle bebyggelsen og brutaliteten i den pågående aksjonen truer også et unikt og dynamisk tilbud av musikk, design, billedkunst, eksotiske matretter, kaffe og alkohol, påpeker britiske Observer i en engasjert omtale av den smertefulle prosessen:

– Et stort tap for en by som kontinuerlig strever med den kosmopolitiske åpenhet og det folkelige liv i gatene som kjennetegner London, New York og enhver verdenshovedstad av betydning, skriver avisen.

Migrantarbeiderne og deres familier rammes

Den ekstreme oppussingen i gammel bebyggelse må ses i sammenheng med de omfattende nasjonale utviklingsplanene for hovedstadsregionen.

Som ledd i en tettere integrering mellom stor-Beijing, regionen Tianjin og provinsen Hebei skal det meste av Beijings administrasjon, sykehus, industri og markeder flyttes til den sørøstlige forstaden Tongzhou. Og samtidig skal innbyggere i indre by, i første omgang 400.000 personer, «stimuleres» til å flytte etter, skrev nyhetsbyrået Xinhua da Kinas 13. femårsplan ble vedtatt i fjor vår.

Mange frykter at det gradvis blir bare et lite, velstående mindretall som har råd til å bo i sentrum.

Magasinet The Economist hevder at det også er et klart mål med opprenskningen å drive migranter fra provinsene ut av hutongene, der mange i denne gruppen bor og driver virksomhet uten formell godkjenning.

JØRGEN LOHNE

I Aftenpostens nærmiljø i Xinkailu hutong er en familie fra Chongqing bekymret for fremtiden. Deres lille restaurant som serverer velsmakende, tradisjonelle kinesiske retter for en billig penge, har fått melding om at murerne snart kan komme.

Endelig avgjørelse er ikke tatt, og familien håper i det lengste. Men vi har allerede sett at en mindre kafé like overfor restauranten er blitt tvunget til å stenge, og at inngangen er murt igjen.

På andre bygg i nabolaget henger skriftlige varsler fra inspektører: Ulovlige næringslokaler skal stenges og saneres; kreative utvidelser av beskjedent boareal skal fjernes.

Nytteløst å protestere

JØRGEN LOHNE

I Fangjia hutong må Jiang Wenshou gå bakveien ut av butikken sin for ikke å hindre murerne i arbeidet med å lage massiv vegg av inngangspartiet.

Han bare trekker på skuldrene da jeg spør om han ikke vil forsøke å få omgjort vedtaket om sanering, siden han hevder å ha fulgt alle regler.

Interiørarkitekten He Nian Ru, som står og ser på at hennes venns butikk blir ødelagt, svarer for Jiang:

– Det er nytteløst. Slik rettssikkerhet har vi ikke i her i landet.

JØRGEN LOHNE

På den andre siden av den trange gaten er bareier Xiao Shuai i samme situasjon som designer Jiang, og må bare godta at håndverkerne gjør den jobben Beijing by har pålagt dem.

Snart er det som var en liten fortausservering, bare et fortau igjen.

