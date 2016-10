Den tidligere portugisiske statsministeren ble torsdag formelt inntilt som FNs nye generalsekretær av et enstemmig sikkerhetsråd.

Når han så utnevnes formelt av generalforsamlingen, er det ikke småting som står på Guterres’ arbeidsplan.

1. Flyktningkrisen

Aldri har så mange mennesker vært på vandring i verden, og 65,3 millioner mennesker er nå på flukt enten i hjemlandet eller over landegrenser, ifølge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR).

Guterres kjenner problemstillingen godt, etter at han selv har hatt høykommisærjobben i 10 år.

– Vi kunne ikke fått en bedre kandidat med tanke på flyktningsituasjonen, sier Pål Nesse, seniorrådgiver i Flyktninghjelpen.

– Han har diplomatiske evner og kan starte en dialog. Det er viktig å jobbe for samarbeid der vi i dag har politikere som helst vil være strengest i verden innvandringsspørsmål, fortsetter han.

Både å hjelpe de mange flyktningene som ønsker å reise hjem igjen, og å finne permanente løsninger for de som ikke kan det, er viktige deler av oppgaven, mener Nesse.

Torunn Tryggestad, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), er enig i at flyktningsituasjonen er den mest åpenbare utfordringen generalsekretæren må gripe fatt i.

– Det kan også være noe av grunnen til at nettopp Guterres ble valgt. Han har vært et sterkt talerør for flyktninger i sin tid som høykommisær i UNHCR, sier Tryggestad.

2. Syria-krigen

– Det er mange store kriser i verden som venter den nye generalsekretæren. Krigen i Syria, og ikke minst det betente forholdet mellom Russland og USA midt oppe i det hele, vil bli en stor utfordring, sier seniorforsker ved NUPI, Niels Nagelhus Schia.

Etter denne ukens brudd i samarbeidet mellom Russland og USA, er situasjonen i Syria verre enn noen gang, og en løsning på konflitken virker fjern.

Krigen har nå vart lengre enn andre verdenskrig, påpeker kommunikasjonsdirektør i Røde Kors, Øistein Mjærum.

– Noe av det viktigste nå er å jobbe for å finne varige løsninger for fred i Syria og Jemen. Det er kanskje den aller vanskeligste og mest krevende jobben i verden akkurat nå, sier han.

3. Konflikter og fredsbevarende arbeid

Mer enn 118.000 mennesker jobber for FN i konfliktområder som en del av 16 fredsbevarende oppdrag. Den nye generalsekretæren vil få jobben med å lede og effektivisere deres arbeid.

– FN er inne i mange ulike typer konflikter. På den ene siden er det en kjempeutfordring å forholde seg til nye, mer fragmenterte konflikter som i Syria. Samtidig er det viktig å jobbe for å være mer effektive i langvarige konflikter, sier Niels Nagelhus Schia i NUPI.

Han trekker frem Kongo som et eksempel på en konflikt som har vart i mange år, uten at man har gjort store fremskritt.

– Også i Sør-Sudan, som gikk fra å være en suksesshistorie til å blusse opp igjen denne sommeren, er det viktig at FN jobber for å være mer relevante, sier Schia.

Stadig oftere meldes det om at sykehus og hjelpesendinger angripes i konfliktområder. Øistein Mjærum i Røde Kors sier generalsekretæren må jobbe for å gjenopprette respekt for humanitærretten.

– Det er en økende tendens til at partene i krig ikke respekterer at helsepersonell er beskyttet. Det er regler i krig, og de som bryter reglene må etterforskes og stilles til ansvar for det, sier Mjærum.

4. Reformere FN

FN-systemet er for mange et symbol på tungrodd og vanskelig byråkrati. Reformer er stadig på agendaen, både for å effektivisere og omstrukturere organisasjonen.

– I FN er det mye å ta tak i. Det har blant annet lenge blitt snakket om å endre på organiseringen av Sikkerhetsrådet, sier Niels Nagelhus Schia i NUPI.

Han mener det blir viktig med en generalsekretær som kan engasjere og stake ut en ny kurs for organisasjonen. Og samtidig få medlemmene til å samarbeide.

– Det er jo verdens vanskeligste jobb, sier mange. Han må hele tiden holde seg inne med alle medlemmene i sikkerhetsrådet, og samtidig få til fremgang, sier Nagelhus Schia.

Også å få FNs særorganisasjoner til å samarbeide internt blir en viktig oppgave.

– På sikt må han jobbe for en videre demokratisering og effektivisering av FN, sier Torunn Tryggestad ved PRIO.

Hun tror den nye, usedvanlig åpne prosessen han ble valgt gjennom, bygger forventninger til at Guterres står for åpenhet og inkludering.

– Håpet er at han skal videreføre en mer åpen linje og trekke med seg alle medlemmene. Det har lenge vært mistillit mellom land i nord og land i sør i FN-systemet, og tilliten må gjenoppbygges, sier Tryggestad.

5. Gjøre FN mer synlig

Foruten det indre reformarbeidet, har også generalsekretæren en viktig rolle som FNs ansikt utad. Flere har beskrevet Ban Ki-Moon som en lite synlig og tilbakeholden leder.

Guterres skal ha utmerket seg som en overbevisende kandidat under de åpne høringene i Sikkerhetsrådet. Den energien som sikret ham stillingen, kan den kommende generalsekretæren få god bruk for videre.

– Det er nok ganske store forventninger til en mer energisk og handlekraftig leder i Guterres, sier Niels Nagelhus Schia i NUPI.

Han synes det er ekstra interessant at Sikkerhetsrådet, inkludert vetomaktene Russland og Kina, har stått så samlet rundt en person som går for å være smått aktivistisk.

– Han bør bruke posisjonen litt mer som en talerstol. FNs generalsekretær kan selv ta initiativ til å sette søkelys på kriser og konflikter i verden. Kofi Annan var god på det, og ikke redd for å si hva han mente. Det bør Guterres også benytte sjansen til, sier Nagelhus Schia.

– Han er en person som er ganske modig når det gjelder å si meningene sine. I dagens situasjon, hvor ytringsfrihet og menneskerettigheter er under press, trengs det en generalsekretær med en sterk stemme, sier Torunn Tryggestad i PRIO.

6. Bærekraftsmålene

De 17 målene for bærekraftig utvikling, også kalt 2030-agendaen, ble vedtatt av FNs generalforsamling under nåværende generalsekretær Ban Ki-Moon i september 2015.

De ambisiøse målene for å bekjempe klimaendringer og fattigdom overtok etter tusenårsmålene. Ett år inn i oppfølgingen er flere kritiske til at implementeringen går sakte, og at man allerede ligger bak skjemaet.

Niels Nagelhus Schia i NUPI påpeker at ambisiøse mål også gir stor fallhøyde.

– Èn ting er å vedta målene, den store jobben nå er å implementere og følge dem opp. Det blir en av de store utfordringene til denne generalsekretæren, tror seniorforskeren.

– Når det gjelder bærekraftsmålene må generalsekretæren rett og slett sørge for å sette fart i arbeidet, skape nye initiativer og sette retningen, sier Øistein Mjærum i Røde Kors.

7. Klimaendringene

Det som er kalt vår tid største utfordring, er også en av FNs generalsekretærs største utfordringer.

– Hovedoppgaven til en ny generalsekretær i FN blir jo å sikre en bærekraftig fremtid for alle, intet mindre. At en voksende befolkning får tilgang til mat, energi og rent vann, samtidig som de er i sikkerhet for tørke og naturkatastrofer, sier generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen.

Klimaavtalen, som trer i kraft 5. november, forplikter alle verdens land til å lage en plan for hvordan de skal kutte i sine klimautslipp. Selv om avtalen er signert og ratifisert, kommer ikke António Guterres nødvendigvis til «dekket bord», påpeker Jensen.

– Det er uten tvil mange store og uløste oppgaver som venter. Nå gjelder det både å sikre at alle land leverer på sine forpliktelser, og at de fortsetter å sette ambisiøse mål i årene som kommer, sier hun.

Jensen påpeker at klimaendringene både fører til at millioner av mennesker drives på flukt, og utgjør en global sikkerhetsrisiko.

– Hvis Guterres bruker Parisavtalen og bærekraftsmålene som sine sentrale styringsdokumenter, har han allerede oppskriften på hva han skal levere. Så gjelder det å få med seg politikerne og næringslivet i meldemslandene. Det er en krevende, men ikke uoppnåelig oppgave, sier Jensen.