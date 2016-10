Dette er Frankrikes minst populære politiker: Bare 4 prosent synes Hollande gjør en god jobb

I en fersk meningsmåling gjort av Cevipof gjengitt i Le Monde er det bare 4 prosent av de spurte som mener sosialisten François Hollande (62) gjør en god jobb. For ett år siden var tallet 12 prosent.

Målingen er tatt opp etter at to Le Monde-journalister publiserte en bok der presidenten blant annet gikk til angrep på landets dommerstand, partifeller og motstandere.

Det franske sosialistpartiet innrømmer at det nå ser svart ut for partiet før første valgomgang som er i april neste år.

Vi har ikke en sjanse

– På dette tidspunktet er det ingen tenkelige kandidater, uansett hvem han er, som har muligheter til slå høyresiden eller å komme til andre valgomgang, sa sosialistpartiets leder Jean-Christophe Cambadelis i et intervju med La Nouvelle Republique før helgen.

Det var før den siste nedslående meningsmålingen for Hollande hvor 70 prosent mener han gjør en dårlig jobb, opp fra 51 prosent for ett år siden.

Hollande har lenge vært den minst populære presidenten siden man startet med slike målinger i Frankrike for nesten 60 år siden.

Stiller han til gjenvalg?

Sosialistpartiet skal nominere sin kandidat i januar. Vanligvis ville det vært walkover for en sittende president å bli nominert, men partiet har bestemt at Hollande må kjempe for renominasjon.

Han har ikke svart bekreftende på at han stiller. Sosialistpartiet er splittet og en av dem som kan komme til å utfordre presidenten er statsminister Manuel Valls (54).

Tidligere økonominister og nær medarbeider av presidenten, Emmanuel Macron (38), leker med tanken om å stille som uavhengig kandidat. Han har dannet en egen politisk bevegelse og forlatt regjeringen.

Emmanuel Macron er fransk politikks wonderboy: Gift med sin tidligere fransklærer og slakter sosialistenes hellige kuer.

En wikipedia-oversikt over målingene viser at Macron ligger omtrent likt med president Hollande når velgerne blir bedt om å peke ut hvem de vil stemme på i første valgomgang. Oppslutningen om de to varierer med 12–15 prosent på de siste målingene. Statsminister Valls ligger rundt 9 prosent.

Thibault Camus / TT / NTB Scanpix

Høyresiden leder

Tidligere stats- og utenriksminister Alain Juppé leder i de siste målingene med 34 prosent mot Marine Le Pen med 28 prosent. Nicolas Sarkozy (61), som tapte presidentvalget i 2012 får 23 prosent.

Det betyr at i andre valgomgang vil slaget stå mellom Front Nationals leder Marine Le Pen og en av de to høyrekandidatene Juppé eller Sarkozy, om valgresultatet blir som målingene.

Le Pen fosser frem på målingene, men mangler penger til valgkamp

Alle sosialistkandidatene ligger dårligere an enn de tre kandidatene på høyresiden. Sarkozy og Juppé kjemper om å bli Republikanernes kandidat. På høyresiden er man nå i gang med nominasjonsvalg. Nominasjonsprosessen er åpen for alle som betaler to euro og erklærer at de deler partiets verdier, medlemskap er ikke nødvendig. Første runde av nominasjonsvalget er 20. november. Det er et betydelig antall kandidater, men to går videre til den siste runden 27. november. Det blir trolig Juppé og Sarkozy.

Ifølge Cevipofs ferske måling har Sarkozy støtte fra 51 prosent av de republikanske velgerne og Juppé 49, mens 90 prosent av de mer sentrumsorienterte velgerne, som deltar i nominasjonsprosessen, støtter den 71 år gamle Juppé.

