Dette er faktorene som gjør krigen i Syria historisk komplisert

– Det bildet er nødt til å motivere oss alle til å få jobben gjort, sa USAs utenriksminister John Kerry på lørdag.

Han snakket om den syriske femåringen Omran Daqneesh, som i et par dager trakk verdens øyne mot en krig der massakrene og tragediene er blitt så hverdagslige at håpet om en løsning er nærmest umulig å få øye på.

NTB Scanpix

Kerry hadde sittet flere timer i diplomatiske samtaler med den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov, der de to forsøkte å bli enig om veien til våpenhvile i Syria-krigen.

– Vi er nære. Men vi kommer ikke til å haste fram en avtale før den helt tilfredsstiller behovene til det syriske folk, sa Kerry.

– Vi har fortsatt våre forsøk på å innskrenke områdene der vi mangler forståelse og tillit, noe som er en prestasjon. Den gjensidige tilliten vokser for hvert møte, sa Lavrov.

Martial Trezzini / TT / NTB Scanpix

Men om de pågående samtalene gir et glimt av håp, viser de også hvordan USA og Russland, som støtter hver sin side, sitter med Syrias skjebne i sine hender.

– Det er blitt et spill som syrerne ikke lenger har noen kontroll over. Det snakkes mindre og mindre om syrerne i media, fokuset er på USA og Russland og hva de vil, sier Tine Gade, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Siden er dette bildet komplisert ytterligere, senest denne uken, da Tyrkia ble det første nabolandet til å gå inn med bakkestyrker i Syria. Innblanding utenfra er bare en av flere faktorer som forklarer hvorfor denne krigen er blitt tilsynelatende endeløs og umulig å finne en løsning på.

De menneskelige lidelse er enorme: Det er anslått at over en halv million mennesker har mistet livet.

Halit Onur Sandal / TT / NTB Scanpix

Faktor 1: Eksterne aktører forlenger krigen

I en borgerkrig med to parter vil en side øke vinnersjansene når den andre mister våpen, moral eller støtte i befolkningen, påpeker New York Times i en omfattende analyseartikkel om Syria-krigens enorme utfordringer. Dette er annerledes når partene får støtte utenfra, noe som ble synlig i fjor. Da var opposisjonsstyrkene på full fremmarsj mot den statlige hæren, helt til Russland strakte ut en hjelpende hånd.

– Opposisjonen hadde forent seg, de hadde tatt over store provinser i Idlib. Men i det den ene var i ferd med å vinne, så fikk den andre siden støtte. Og det er det som har forlenget konflikten så altfor lenge og ført til at mange liv har gått til spille, sier Gade.

YAZAN HOMSY / X03126

Flere studier viser at borgerkriger der partene har støtte utenfra, varer betraktelig lengre enn ellers. Så fort en side svekkes, øker støttespillerne sin innsats i form av materiell støtte eller luftangrep, balansen gjenopprettes, og dødstallene fortsetter å stige, uten at noen sider vinner fram.

Eksterne aktører som USA og Russland kan opprettholde støtten lenge, ettersom de selv slipper de enorme materielle og menneskelige kostnadene krigen påfører Syria.

Faktor 2: Partene er mange

Grovt sett kan man si det er tre fronter i den syriske krigen: Styrkene til president Bashar al-Assad, opposisjonen og IS. I tillegg deltar kurdiske styrker og Al Qaida i det som er et salig kaos av allianser og erkefiender, noe denne grafikken hos CNN viser. Flere av partene er også delt i ulike fraksjoner innad, påpeker Kai Kverme, syriaekspert og prosjektkoordinator ved Universitetet i Oslo.

REUTERS TV / X00514

En gjennomgang av FNs fredsmekling siden 1945 viser at organisasjonen lykkes med å løse to av tre borgerkriger med to parter. Når partene blir flere, synker tallet til en fjerdedel. Og selv om man skulle finne en fredelig løsning, er det ikke gitt hvem som kan eller vil opprettholde freden, eller i hvilken grad dette er mulig når motsetningene og bitterheten mellom folkegruppene er stor.

Faktor 3: Sivile blir mål

Borgerkrigen i Syria har gått usedvanlig hardt utover sivile, noe som kan gjøre veien til forsoning enda lengre. Tine Gade sammenligner med den libanesiske borgerkrigen fra 1975 til 1990, der 150.000 døde.

– I Syria er det til nå over 500.000, kanskje 600.000 døde. Det er så utrolig mye mer brutalt, sier hun om krigen som har vart i fem år.

– Det var ikke samme vilje til å knuse sivilbefolkningen på den måten vi ser i Syria.

NTB Scanpix

Der partene i andre kriger har vært avhengig av støtte i lokalbefolkningen, ser ikke dette behovet ut til å være like stort i den syriske krigen, skriver New York Times. Tvert imot kalkuleres det med at man gjennom angrep mot sivile kan svekke fiendens lokale støtte, minske trusler og stjele ressurser.

– Det er ren terrorisering. Man vil terrorisere folk, tømme områdene for mennesker, for å gjøre stedene lettere å ta, svekke moralen, og så videre, sier Kverme.

Ferdig om fem år?

Konflikter av denne typen varer i snitt rundt ti år, skriver New York Times. Men Syria-krigen har potensial til å bli enda lengre og verre enn vanlig. Kai Kverme tør ikke si om man har funnet løsning på konflikten om fem år.

– Uff, jeg tror jeg skal være utrolig forsiktig med å spekulere i det. Jeg hadde, i likhet med mange andre, ikke sett for meg at dette skulle bli så langvarig. I starten var det ikke den voldsomme innblandingen på den en eller andre siden. Når den innblandingen blir så sterk som den er nå, så blir det vanskelig. Det kjenner vi fra andre kriger. Det oppstår en krigsøkonomi, det er masse folk som tjener på å opprettholde krigen – alt fra lokale aktører som driver med smugling og kidnapping, og helt opp på et globalt plan, med en våpenindustrien som kan gni seg i hendene. Så det er mange som har en interesse av å opprettholde konflikten, sier Kverme.