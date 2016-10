Hillary Clinton brukte en privat e-postserver mens hun var utenriksminister. Rent formelt er det alvorligste at Clinton på denne måten ikke har fulgt sikkerhetsbestemmelsene. Graderte dokumenter kan ha blitt tilgjengelig for uvedkommende. Det andre punktet er at hun har omgått reglene for innsyn. Bruk av privat e-mailserver gjør at hun har hemmeligholdt informasjon som offentligheten skulle ha, for eksempel om hva som skjedde da USAs konsulat i libyske Benghazi ble angrepet av IS og fire personer ble drept.

FBI etterforsket e-postsaken og slo i juli fast at den ikke var alvorlig nok til å reise tiltale mot henne eller hennes medarbeidere.