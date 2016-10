Dette er ikke en øygruppe. Det er et amerikansk valgdistrikt laget for å manipulere resultatet.

I Nord-Carolina er det omtrent like mange som stemmer på republikanere og demokrater. Likevel er det ventet at republikanerne får 10 av 13 representanter til Kongressen.

Hvordan er det mulig?

Vi må tilbake til et salamanderformet kart fra 1812 for å finne svaret.

– La oss kalle dette hva det er, sier advokat Alesha Brown og slår med flat hånd på noen fargerike kart som ligger på møtebordet vi sitter ved i et kontor i Durham i Nord-Carolina.

– Dette er manipulasjon. Det er et grovt brudd på våre demokratiske rettigheter!

Kartene viser delstaten Nord-Carolina og hvordan det er delt inn i 13 valgdistrikter. Hvert av disse distriktene har én person i Representantenes hus i Washington DC.

Alesha Brown og organisasjonen hennes, The Southern Coalition for Social Justice, jobber for tiden intenst med å endre på dette kartet, noe vi skal komme tilbake til litt senere.

Først litt om hvorfor hun er så oppspilt:

Jevnt fordelte velgere gir 10-3 i representanter

Nord-Carolina er en av delstatene i USA med de jevneste valgresultatene – demokraten Barack Obama vant her med hårfine 0,32 prosents margin i 2008 og republikaneren Mitt Romney vant med to prosents margin fire år senere.

Dette er en 50/50-delstat.

Likevel er det ti republikanere og tre demokrater som sitter i Representantenes hus på vegne av velgerne fra delstaten.

Kristoffer Rønneberg

Og slik blir det trolig også i år – selv om Hillary Clinton og demokratene skulle vinne et flertall i Nord-Carolina, noe de ligger an til å gjøre.

Årsaken er denne:

Partiet som vinner i hvert valgdistrikt, får sende en representant til Kongressen. Hvis man klarer å manipulere grensene mellom valgdistriktene på riktig måte, kan man fordele velgerne slik at det blir veldig mange demokrater i noen få – i dette tilfellet tre – distrikter, mens det er et komfortabelt flertall av republikanere i de gjenværende ti distriktene.

Det kalles gerrymandering, og det skjer over hele USA – samt i en rekke land rundt om i verden.

Stadig mer avansert teknologi og stadig større kunnskap om velgermønstere gjør at datamaskiner i dag kan utarbeide relativt presise modeller for å gi politikere mulighet til å manipulere velgermassene slik at resultatene kan tilpasses deres egne ønsker.

Vi liker å tro at demokrati handler om at velgerne får plukke ut sine politikere. Med gerrymandering er det i stedet politikerne som får plukke ut sine velgere.

Fakta: Nasjonale valg i USA Hyppighet: USAs president er på valg hvert fjerde år. Senatsmedlemmer er på valg hvert sjette år. Medlemmer av Representantenes hus er på valg hvert annet år. Antall: Det er 100 senatorer i USAs kongress og 435 medlemmer av Representantenes hus med stemmerett. Valgordningen: Presidenten velges formelt av 538 valgmenn. Vinneren i en delstat tar alle valgmennene der. Senatorene – to fra hver stat – velges med hele delstaten som valgkrets. Kandidatene til Representantenes hus velges fra hvert sitt enmannsdistrikt. Antallet fra hver delstat samsvarer med folketall. California har nå 53 og Montana, for eksempel, har 1.

Salamanderformet kart skapte rart navn

I USA er dette på ingen måte noe bare republikanerne driver med. I Maryland, litt lenger nord, tegnet demokratene et nytt kart i 2012 som gir dem store fordeler ved årets valg. Syv av åtte kongressrepresentanter er i dag demokrater.

Også i andre delstater er gerrymandering utbredt. I 2014 var den gjennomsnittlige seiersmarginen i USAs 435 valgdistrikter hele 35,8 prosent, ifølge det upartiske nettstedet Ballotpedia.

Flere amerikanske valgdistrikter har underlige former – fordi kartmakerne prøver å sikre at de riktige velgerne havner i riktige distrikter.

Faktisk var det en slik rar form som ga opphav til navnet gerrymandering: I 1812 tegnet Massachusetts-guvernør Elbridge Gerry et kart til fordel for sitt eget parti. Det nye distriktet lignet litt på en salamander, og fikk raskt navnet «Gerry’s salamander» – eller «Gerry-mander».

Førstesiden av avisen Salem Gazette 2. april 1813. Tegning av Elkanah Tisdale.

I vippestater som Pennsylvania, Ohio og Virginia, der valgresultatene har vært jevne det siste tiåret, er det langt flere republikanere enn demokrater som representerer velgerne i Representantenes hus.

Gerrymandering er en av de viktigste grunnene til at det vil bli svært vanskelig for demokratene å vinne et flertall i Representantenes hus ved årets valg – selv om alle 435 representanter er på valg og selv om Hillary Clinton ligger an til å vinne over Donald Trump med klar margin.

Saksøker delstaten for noe som ennå ikke er ulovlig

– Det er skrekkelig. Man skulle tro at et flertall av stemmene også betyr et flertall av representantene i Kongressen, men slik er det ikke. Vi er nødt til å endre på dette, sier Ruth Greenwood, underdirektør ved aktivistorganisasjonen The Campaign Legal Center.

Sammen med Alesha Brown og hennes kolleger i Durham har Greenwood akkurat saksøkt Nord-Carolina for ulovlig gerrymandering.

Det er et oppsiktsvekkende søksmål. Ikke minst fordi gerrymandering ikke er ulovlig i USA.

Men advokatene bak søksmålet mener at republikanerne i Nord-Carolina har gått så ekstremt langt i å trekke partisanske grenser at det strider mot den amerikanske grunnlovens prinsipper om likhet og at man ikke skal straffes for sine politiske syn.

Republikaner fnyser av søksmålet

I søksmålet trekker organisasjonene blant annet frem at den republikanske lokalpolitikeren David Lewis, som ledet komiteen som skulle tegne det nye kartet for Nord-Carolinas valgdistrikter tidligere i år.

– Jeg foreslår at vi tegner kartet slik at vi får en partisansk fordel med ti republikanere og tre demokrater, fordi jeg ikke tror det vil bli mulig å tegne et kart med 11 republikanere og to demokrater, sa Lewis i en av høringene, ifølge saksdokumentene.

Ken Tart Photography

Brown og Greenwood håper nå at søksmålet skal ende opp i Høyesterett slik at man én gang for alle kan få avgjort hvor grensene går for hva som er grunnlovsstridig tukling med valgdistriktsgrensene.

Republikansk kartsjef avviser anklagene

Republikanerne, på sin side, mener at advokatene er på bærtur.

– Vi hadde syv ulike kriterier for å tegne de nye kartene. Politiske hensyn var ett av dem. Det ville vært tøvete å benekte at politiske hensyn er viktige i en såpass politisk prosess som det å tegne valgdistrikter faktisk er, sier David Lewis til Aftenposten.

Han mener at det er helt andre årsaker til at det er såpass mange flere republikanere fra Nord-Carolina enn demokrater:

– Dette er ikke distrikter som er umulige å vinne for demokratene. Men de klarer ikke å finne kvalifiserte kandidater som appellerer til velgerne, sier han.

Lewis avviser anklagene om at de nye kartene er grunnlovsstridige.

– Dette er bare en ny måte for venstresiden å prøve å bruke rettsvesenet for å sikre at demokrater skal vinne, koste hva det koste vil, sier lokalpolitikeren.

Han bekrefter at han lekte med tanken på å skape en 11–2-situasjon, men sier at det var «ment som en spøk».