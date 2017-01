Dette er mannen som jages etter nyttårsangrepet i Istanbul

Tyrkiske myndigheter har nå frigitt bilder som viser mannen som mistenkes for å stå bak skytingen på nattklubben Reina i Istanbul nyttårsaften.

Fortsatt er ingen gjerningsmann pågrepet for angrepet som kostet 29 menneskeliv og hvor 65 andre ble skadet.

Det pågår nå en storstilt jakt for å finne ut hvem det er som står bak.

Politiet har blant annet gjerningsmannens fingeravtrykk, opplyste Tyrkias visestatsminister Numan Kurtulmus mandag ettermiddag.

– Politiet er nå i ferd med å identifisere ham, sier han.

Fakta: Nattklubbangrepet i Istanbul Nyttårsnatten ble 39 mennesker drept og 65 såret da en væpnet mann gikk til angrep på den eksklusive nattklubben Reina i Istanbul, der flere hundre var samlet for å feire det nye året. Klubben ligger like ved Bosporosstredet, på europeisk side.

Angrepet inntraff en time og et kvarter etter årsskifte (lokal tid). Gjerningsmannen skjøt og drepte en politimann og en sivil kvinne ved inngangen, før han gikk inn og åpnet ild mot gjestene.

I alt avfyrte gjerningsmannen mellom 120 og 180 skudd i løpet av angrepet som varte i syv minutter.

Gjerningsmannen forsvant deretter fra åstedet og var mandag fortsatt på frifot.

Av de drepte var 27 utlendinger og 11 tyrkere identifisert mandag formiddag. Av de drepte utlendingene var fem saudiarabere, tre jordanere, tre irakere, tre libanesere, to tunisiere, to indere, en israeler, en libyer, en kuwaiter og en belgier. En av tunisierne var også fransk statsborger.

Ekstremistgruppen IS erklærte mandag at den står bak angrepet. Kilde: NTB

Ekspert: – Han har trolig drept før

Politiet antar at terroristen kommer fra Sentral-Asia, og at han er rundt 25 år gammel, skriver den tyrkiske avisen Daily Sabah.

Ifølge dem viser foreløpige politirapporter at han kommer fra Usbekistan eller Kirgisistan, men de ser også på det som mulig at han kan være fra Xinjiang øst i Kina.

Til nyhetsbyrået Dogan uttaler en antiterroreksperter at gjerningsmannen må være profesjonell, og at han har fått militær våpentrening.

– Han har trolig skutt før i konfliktsoner. Han nølte ikke med å skyte uskyldige mennesker. Han er absolutt en drapsmann, og han har mest sannsynlig drept før, uttaler antiterroreksperten Abdullah Ağar til nyhetsbyrået.

Han omtaler skyteren som bestemt og kaldblodig.

Ropte «Allah akbar»

Etterforskningen så langt viser at han ladet våpenet seks ganger og at han avfyrte mer en 180 skudd i de syv minuttene terroren pågikk, skriver tyrkiske medier.

Inne på utestedet skal han også ha ropt «Allah akbar», som betyr Gud er størst.

Stringer / Reuters / NTB scanpix

27 av de han drepte inne på nattklubben, som er populær for turister, hadde utenlandsk statsborgerskap.

Vitner har fortalt at han skjøt personer som lå på bakken i hodet.

I panikken som oppsto, klarte gjerningsmannen å rømme. Han skal likevel ha tatt seg tid til å pusse våpenet for han forlot åstedet, skriver Daily Sabah.

Åtte pågrepet – IS påtar seg skylden

Selv om ikke gjerningsmannen er tatt, ble imidlertid åtte personer pågrepet tirsdag.

Dette bekreftet visestatsminister Kurtulmus mandag ettermiddag.

Den islamske staten (IS) har påtatt seg skylden for angrepet.

Emrah Gurel / TT / NTB Scanpix

I en uttalelse fra dem heter det at «i en fortsettelse av de velsignede operasjonene som den islamske staten har mot beskytteren av korset, Tyrkia, så har en heroisk soldat fra kalifatet slått til mot en av de mest berømte nattklubbene hvor de kristne feirer sin frafallene helligdag».

Visestatsminister: – Skal tvinge IS i kne

IS fremstiller angrepet nyttårsaften som en hevn for Tyrkias krigføring mot IS i Syria.

Dette er også teorien til tyrkiske myndigheter. De lover at operasjonen mot islamistgruppen vil fortsette.

– Uansett hvor de gjemmer seg i 2017, så vil vi spore dem opp. Med Guds vilje og med støtte fra folket, vil vi med hele nasjonens kapasitet tvinge de i kne, sier Kurtulmus.

Det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som har fått skylden for andre terrorangrep i Tyrkia, har vært ute og tatt avstand fra angrepet.