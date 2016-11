Dette er nøkkelfaktorene som avgjør om Clinton eller Trump vinner

Ok, etter halvannet år med ustoppelig mas om presidentvalget, er vi nå endelig snart i mål. Så la oss gå rett på det spørsmålet alle vil ha svar på: hva kan gi Donald Trump seieren?

Kort sagt koker det ned til hvor mange amerikanere fra den hvite arbeiderklassen som faktisk går og stemmer i dag. De som tror Trump kan vinne, mener at det finnes et «stille flertall» av disse velgerne. Trump har enormt stor støtte blant hvite uten collegeutdanning. Hvis flere enn forventet av disse velgerne går og stemmer i stater som Florida, Pennsylvania og Nevada, kan den neste presidenten i USA hete Donald. De er også en «dark horse» i delstaten Michigan.

Er det vanligvis flere velgere med høy utdanning som stemmer?

Ja, det er en enorm forskjell. I 2012 stemte bare 57 prosent av amerikanere uten collegegrad, mens 79 prosent av de med collegegrad deltok i valget. Og i de viktige vippestatene i rustbeltet i Midtvesten har hvite uten utdanning vært ekstra lite interessert i å stemme ved tidligere valg. Det kan endre seg, fordi Trump altså er mer populær blant denne gruppen enn noen republikaner siden Ronald Reagan.

Carlo Allegri/Reuters

Vippestatene i rustbeltet, ja, hvilke stater er nå det igjen?

De viktigste i år er Ohio, Pennsylvania, og Michigan. Det er stater der mange industrijobber har forsvunnet de siste tiårene.

Hvorfor kalles Trumps potensielle velgere et «stille flertall»? Det vi har sett hittil fra Trump og møtene hans er jo alt annet enn «stille»….

Teorien er at mange ikke vil innrømme at de stemmer på Trump, enten det er til venner eller meningsmålere, fordi han er så kontroversiell. Likevel vil de gi ham stemmen sin når de først står i valglokalet. Dette kalles Bradley-effekten, og er oppkalt etter et ordførervalg i Los Angeles, der velgerne sa de ville stemme på en svart kandidat, men endte opp med å velge hans hvite motstander med stor margin. En analyse fra Brookings Intitute konkluderer imidlertid med at selv om Trump skulle motivere like mange hvite uutdannede velgere som dem med collegegrad, så trenger han mer hjelp.

Og hva kan det være?

For eksempel at andre grupper, som stemmer på demokratene, blir sittende hjemme. Det kan være svarte, eller unge amerikanere. Ting kan tyde på at Hillary Clinton sliter med å motivere disse velgerne.

Hvilke andre ting kan hjelpe The Donald?

Mange velgere er opptatt av høyesterett, og den neste presidenten vil sannsynligvis utnevne flere dommere. De sitter livet ut – noe Trump har terpet på igjen og igjen. Det kan ha innvirkning på våpenlover, for eksempel. Også er det jo Hillary Clinton, da ... en god del velgere vil stemme på Trump fordi de ikke liker henne og mener hun er korrupt.

Hva med Florida? Er det ikke alltid der valgene avgjøres?

Florida er i alle fall superviktig, blant annet fordi staten har så mange valgmenn (29, som er tredje størst etter California og Texas). Dessuten er den notorisk uforutsigbar. Befolkningen er stor og svært variabel og endrer seg hele tiden. De siste årene har for eksempel massevis av folk fra den karibiske øya Puerto Rico kommet til Florida, på grunn av en dyp økonomisk krise. Hillary Clinton har jobbet hardt for å få disse til å registrere seg og stemme på henne. Skal man dømme etter forhåndsstemmene, kan det se ut som Clinton har lykkes med å motivere puertoricanerne, og andre spansktalende velgere. Spørsmålet er om det er nok til å veie opp for alle de hvite arbeiderklassevelgerne som støtter Trump.

Donald Trump har jo vært ganske hard mot immigranter og mexicanere. Kan de stemme?

De som er i USA ulovlig, kan ikke stemme, men mange av dem har fått barn som er amerikanske statsborgere og nå er store nok til å stemme. Det er også mange som har gjennomgått en naturaliseringsprosess og fått stemmerett. Mye tyder på at spansktalende velgere vil sette ny rekord i valgdeltagelse – med kjempestor margin. Mye tyder også på at de stemmer på Clinton. Det kan bli tungen på vektskålen i vippestatene Florida og Nevada.

Andrew Harnik/NTB scanpix

Så Clinton kan vinne med hjelp av spansktalende velgere, sammen med svarte og andre minoriteter, og amerikanere med collegeutdannelse. Er det andre ting som skiller de to?

Det er et stort skille mellom by og land, der førstnevnte er demokratenes hjemmebane, mens rurale områder er dominert av republikanerne. Og selvsagt er det forskjell på kvinner og menn. Her er det mange kaller Hillary Clintons brannmur: utdannede, hvite kvinner. Mens Mitt Romney vant 52 prosent av denne gruppen, leder Hillary Clinton over Trump med 27 prosent. Denne gruppen er ekstra viktig fordi hvite, utdannede kvinner er den gruppen amerikanerne hvor flest stemmer.

Dette blir utrolig spennende! Hva mer bør jeg få med meg mens jeg venter på resultatet?

Da kan du for eksempel lese om 98-år gamle Estelle Schultz, som har ventet hele livet på en kvinnelige president.

Eller du kan finne ut hvorfor de amerikanske velgerne elsker kandidatene sine, til tross for at de er tidendes mest upopulære

Her er de ulike scenarioene som kan gi Donald Trump en overraskende seier.

Og her er tidspunktene du trenger å vite for å få med deg de avgjørende øyeblikkene.